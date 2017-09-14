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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8696869786988699>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:35

t.me/smolii_ukraine/68728
Менты привезли мужика в военкомат и насмехаются.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:UA бо готуються до великої мобілізації, на яку треба багато грошей. В серпні-вересні закон таки почне діяти.

Кажуть, проблеми з грошима вже зараз.
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?

Імхо. Остаточно прийняли рішення про шлях вирішення проблеми грошей --- затягти паски прийдеться.
Відтягували це скільки могли.
На потім.

Як кажуть, кількісні зміни накопичуються довго, а перехід до нової якості відбувається швидко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:42

  detroytred написав:
  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:UA бо готуються до великої мобілізації, на яку треба багато грошей. В серпні-вересні закон таки почне діяти.

Кажуть, проблеми з грошима вже зараз.
Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?

Імхо. Остаточно прийняли рішення про шлях вирішення проблеми грошей --- затягти паски прийдеться.
Відтягували це скільки могли.
На потім.

Як кажуть, кількісні зміни накопичуються довго, а перехід до нової якості відбувається швидко.

Ніт, замість виконання наобіцяних обіцянок партнерам, вирішили взлюбити пересічених, ну не себе ж коханих.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:46

  UA написав:1. Чому наші західні союзники саме з травня перестали підтримувати олігархічно - сортовий оазис? Що саме їм не подобається?
2. З кожної праски не будуть розповідати. Електрики не буде.

Заздрість. Просто заздрість.
Заздрять міністру с/г Сольському, який накрав землі, був затриманий та досі навіть не знятий з посади.
Заздрять, бо не можуть так само ефективно розпиляти двадцять млрд на укріпленнях. І це ще не стали рахувати вартість укріплень, які будують навколо Ів-Франковська (не жарт).
Заздрять актору, який грав роль президента, термін дії якого прострочений, але він не передає повноваження голові ВРУ
Заздрять завгоспу президента, який обігнав самого президента та потрапив у топ-100 найвпливовіших осіб
Заздрять потужно витраченим десяткам міліардів на енергетичний сектор країни у 2023-24 роках, що аж "українцям взимку потрібно готуватися до того, що світло буде 4-6 годин на добу"
Заздрять Юрію Голіку, який є фігурантом розслідування про зловживання на "великому крадівництві" (дєтіщє того самого безталанного актора), і який дивом зміг виїхати за кордони країни, коли іншим не можна.
Заздрять по дрібничках: яйця по 17, Князєв, літні куртки замість зимніх. Заздрять аж до того, що утворюють спеціальний орган, який буде розслідувати, куди ж кабаре-95 поділо гуманітарну допомогу.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:53

А где F-16? Вроде в начале лета должны были дать?
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:09

  UA написав:Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?

прийшов час "щіпать гусєй" та додатково доїти "економічний фронт".
Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", – заявив Гетманцев

але ніхто не може напрогнозувати на скільки обвалиться рейтинг найлегітимнішого від таких непопулярних дій,
тому напевно будуть тягнути час, палити резерви і чекати нові 50 млрд.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:13

  UA написав:
  ЛАД написав:
Теперь 2 вопроса.
1. Похоже на нашу ситуацию (имею ввиду в мирное время)?
2. Потянула бы Украина такие расходы?
Точнее, потянуть, наверное, смогла бы, но захотел бы народ нести такие расходы?

Раз в два года пару недель побухать - пострелять на природе с сохранением заработной платы?
Или в Швейцарии солдаты дачу генералам строят?

Опять же - от кого это зависит?
Других вариантов не существует?
Когда меня призывали в Союзе, бывало и на месяц, "партизаны" бухали, но не все и только первые пару дней. Некоторые (немногие) и всё время. Так сегодня в армии "аватары" бухают, вроде, и подольше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:23

  fler написав:
  d44 написав:
  fler написав:Цитую:
Українські дослідники розмістили чотири «Перспективи» (альтернативи) післявоєнної архітектури євроатлантичної безпеки і регіональної стабільності у Європі:
Щось не побачив там - а війна як закінчиться? Чи по замовчанню кінець - де та коли нам скажуть зупинитися так і буде? Звідти прогнози?

Про це сказано якось так:
За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримки
для України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажаних
сценаріїв.
................
У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.
Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться, в України вона закінчиться першою».

Очень оптимистично. :mrgreen:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 чер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:25

Верховна Рада ухвалила за основу два законопроєкти, які передбачають створення Національної установи розвитку (НУР).
"НУР – це державна спеціалізована установа (банк) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни. Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів з високим рівнем ризику", – пояснив Гетманцев.

тупо сотні і тисячі нових чинуш...
вкрадуть чергові мільярди...

просто для порівняння, рівно 2 роки назад:
Уряд готує масштабне скорочення держслужбовців

https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/688781/
але кловани забули.

p.s. Байден, чому ми не в нато? і де "наша" вже подумки поділена поміч.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хотілося б подивится в очі всім цим треба домовлятися. з ким вони збираються домовлятися, з цими нелюдьми?
«Стратегія російського режиму». На Донеччині окупанти обезголовили українського військового — генпрокурор
«Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ»
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