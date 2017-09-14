Додано: Вів 18 чер, 2024 17:46

UA написав: 1. Чому наші західні союзники саме з травня перестали підтримувати олігархічно - сортовий оазис? Що саме їм не подобається?

2. З кожної праски не будуть розповідати. Електрики не буде. 1. Чому наші західні союзники саме з травня перестали підтримувати олігархічно - сортовий оазис? Що саме їм не подобається?2. З кожної праски не будуть розповідати. Електрики не буде.

Заздрість. Просто заздрість.Заздрять міністру с/г Сольському, який накрав землі, був затриманий та досі навіть не знятий з посади.Заздрять, бо не можуть так само ефективно розпиляти двадцять млрд на укріпленнях. І це ще не стали рахувати вартість укріплень, які будують навколо Ів-Франковська (не жарт).Заздрять актору, який грав роль президента, термін дії якого прострочений, але він не передає повноваження голові ВРУЗаздрять завгоспу президента, який обігнав самого президента та потрапив у топ-100 найвпливовіших осібЗаздрять потужно витраченим десяткам міліардів на енергетичний сектор країни у 2023-24 роках, що аж "українцям взимку потрібно готуватися до того, що світло буде 4-6 годин на добу"Заздрять Юрію Голіку, який є фігурантом розслідування про зловживання на "великому крадівництві" (дєтіщє того самого безталанного актора), і який дивом зміг виїхати за кордони країни, коли іншим не можна.Заздрять по дрібничках: яйця по 17, Князєв, літні куртки замість зимніх. Заздрять аж до того, що утворюють спеціальний орган, який буде розслідувати, куди ж кабаре-95 поділо гуманітарну допомогу.