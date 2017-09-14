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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8696869786988699
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:35

  ЛАД написав:
  fler написав:Про це сказано якось так:
За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримки
для України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажаних
сценаріїв.
................
У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.
Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться, в України вона закінчиться першою».

Очень оптимистично. :mrgreen:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?

це залежить від кількості Patriot. може й така ж ситуація, як зараз.

й завжди задавайте питання, а що буде в Раші в 2025. бо МИ ще не починали обстрілювати по-дорослому.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:37

  UA написав:Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?

тому що якраз саме зараз грошей дійсно стало менше. після чергового траншу ситуація вирівняється.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:26

  ЛАД написав:
  fler написав:Про це сказано якось так:
За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримки
для України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажаних
сценаріїв.
................
У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.
Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться, в України вона закінчиться першою».

Очень оптимистично. :mrgreen:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?

Хто б сумнівався, що з усього тексту ви виділите найгірше та ще й злорадний смайлік поставите. Але мушу вас розчарувати - це лише прогноз вчених, а результат залежатиме від військових та кількості наданої зброї.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смотреть всем! Павел Губарев разоблачил вранье Путина про наступление на Киев

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:47

  hxbbgaf написав:А где F-16? Вроде в начале лета должны были дать?

ПВО кремля еще не подавлено. Какие F-16? Никто не хочет повторения ситуации, которая была с леопардами.

Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.
buratinyo
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