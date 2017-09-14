RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 86978698869987008701>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:37

  UA написав:Пошло нагнетание мол денег в бюджете нет. Всё плохо...
Почему так? И почему именно сейчас?

тому що якраз саме зараз грошей дійсно стало менше. після чергового траншу ситуація вирівняється.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 29.09.19
Подякував: 601 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:26

  ЛАД написав:
  fler написав:Про це сказано якось так:
За результатами досліджень Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» у Росії вистачить ресурсів для продовження війни на теперішньому рівні протягом наступних 4-6 років, а її мобілізаційний потенціал на даний час перевищує український у 3-4 рази. Тому лінійне продовження війни на нинішньому рівні західної підтримки
для України є вкрай небезпечним, оскільки воно може призвести до небажаних
сценаріїв.
................
У нових геополітичних реаліях, імовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік і може продовжитися і на наступні роки, суттєво зростає. Але, з іншого боку, вона не може тягтися нескінченно.
Враховуючи, що нерішучість Заходу підбадьорює Росію, але, з іншого боку, повна військова перемога однієї з сторін малоймовірна, єдиним передбачуваним виходом є врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Про те, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist: «Навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами. Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться, в України вона закінчиться першою».

Очень оптимистично. :mrgreen:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?

Хто б сумнівався, що з усього тексту ви виділите найгірше та ще й злорадний смайлік поставите. Але мушу вас розчарувати - це лише прогноз вчених, а результат залежатиме від військових та кількості наданої зброї.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5081
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смотреть всем! Павел Губарев разоблачил вранье Путина про наступление на Киев

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9859
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:47

  hxbbgaf написав:А где F-16? Вроде в начале лета должны были дать?

ПВО кремля еще не подавлено. Какие F-16? Никто не хочет повторения ситуации, которая была с леопардами.

Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:54

  buratinyo написав:начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна.
"обоснованно подозревать" это как? и чем оно отличается от "необоснованно подозревать"
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23786
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:02

  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:А где F-16? Вроде в начале лета должны были дать?

ПВО кремля еще не подавлено. Какие F-16? Никто не хочет повторения ситуации, которая была с леопардами.

Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.

Это стало понятно после узурпации власти
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.

А ці люди вважають що все виграно
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-20 ... 3-003334-a

Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (1-а черга будівництва – дільниця від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік ст. «Виноградар») (Коригування). 5-й і 6-й пускові комплекси

Оскарження умов закупівлі:до 31 травня 2024
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 4 червня 2024 15:00
Очікувана вартість: 13 956 843 711,13 UAH з ПДВ
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:09

  Бетон написав:
  buratinyo написав:ПВО кремля еще не подавлено. Какие F-16? Никто не хочет повторения ситуации, которая была с леопардами.

Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.

Это стало понятно после узурпации власти

Перепись зрадофилов закончена

Аналитики - ноль
Аргументации - ноль
Вранья - чуть меньше, чем до хрена
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9859
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:11

  Бетон написав:
  buratinyo написав:Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.

Это стало понятно после узурпации власти

Вот уже двоим понятно, а обоснования от них нет - голословные вбросы с понятной целью.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5081
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Аналитики - ноль
Аргументации - ноль
Вранья - чуть меньше, чем до хрена

Трохи правди життя.
Сьогодні друг дзвонив, програміст , 50 рочків, ХІРЕ , ОФ.Зап.
Бойова повістка на відправку.
Якась була в нього розгубленість.......
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6632
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 86978698869987008701>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot], katso, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 49246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 209279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 675220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12226)
18.06.2024 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.