ЛАД написав:



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В 1961 сухопутные войска (армия) составляла 880 000 человек (12 % населения государства).



В 1995 году проведена военная реформа в результате которой верхнюю планку призыва уменьшили до 42 лет..... Численность сухопутных войск (армии) уменьшилась до 400 000 человек. Следующее сокращение произошло в 2003 году в соответствии с реформой «Армия XXI», в результате общая численность вооружённых сил сократилась до 220 000 человек. К 2016 году СВ стали составлять всего лишь ( ) 100 000 человек.

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На 2018 год 95 % личного состава сухопутных войск (армии) формируется призывниками, профессиональные военные составляют около 5 % личного состава. ...... Ежегодный призыв даёт 40 000 —50 000 мужчин. ....... Мобилизационный потенциал составляет 1 493 000 человек в возрасте от 16 до 49 лет Реформа 1874 года установила всеобщий призыв и повысила численность сухопутных войск (армии) до 215 000 человек.........В 1961 сухопутные войска (армия) составляла 880 000 человек (12 % населения государства).В 1995 году проведена военная реформа в результате которой верхнюю планку призыва уменьшили до 42 лет..... Численность сухопутных войск (армии) уменьшилась до 400 000 человек. Следующее сокращение произошло в 2003 году в соответствии с реформой «Армия XXI», в результате общая численность вооружённых сил сократилась до 220 000 человек. К 2016 году СВ стали составлять.........На 2018 год 95 % личного состава сухопутных войск (армии) формируется призывниками, профессиональные военные составляют около 5 % личного состава. ...... Ежегодный призыв даёт 40 000 —50 000 мужчин. ....... Мобилизационный потенциал составляет 1 493 000 человек в возрасте от 16 до 49 лет

Все мужчины, имеющие гражданство Швейцарии в возрасте от 19 до 31 года, признанные медицинским советом годными к военной службе, обязаны пройти срочную службу в Швейцарских вооружённых силах.

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полностью годен к службе — рекрут признан годным по всем параметрам и определяется в войска для несения военной службы;

условно годен к службе — по ряду причин, рекрут признан не годным к военной службе, но годным к службе в соединениях Гражданской обороны ...

не годен — рекрут не будет проходить ни военную службу, ни службу в гражданской обороне.

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От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода. (экономическое бронирование ) , имеющие гражданство Швейцарии в возрасте от 19 до 31 года, признанные медицинским советом годными к военной службе,в Швейцарских вооружённых силах.........полностью годен к службе — рекрут признан годным по всем параметрам и определяется в войска для несения военной службы;условно годен к службе — по ряду причин, рекрут признан не годным к военной службе, но годным к службе в соединениях Гражданской обороны ...не годен — рекрут не будет проходить ни военную службу, ни службу в гражданской обороне.......От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.

Годность к военной службе определяется, как «удовлетворение физических, умственным и психическим требованиям военной службы или службы гражданской обороны, быть способными выполнять эту службу без нанесения вреда себе или другим»[3]. Лица, признанные негодными, освобождаются от призыва, однако платят дополнительный налог в 3 % дохода вплоть до достижения возраста 30 лет[4].



На 2008 год до 20 % призывников были признаны негодными к службе, эта цифра выше в городских кантонах, таких как Цюрих и Женева.

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22 сентября 2013 года состоялся референдум по вопросу отмены призыва. На нём 73 % избирателей проголосовали за сохранение призыва

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Курс молодого бойца, называемый «Школа рекрута», занимает от 18 до 21 недель. Это основная, базовая часть воинской службы. После нее рекруты увольняются со службы и в дальнейшем призываются на трехнедельные сборы раз в два года. ..... Кроме того, необходимо посещать стрельбище и каждый год сдавать нормативы по стрельбе.

Тут часто упоминают о примере Израиля и Швейцарии.Не буду сейчас об Израиле, который вся свою историю достаточно регулярно воюет. Да и когда, вроде бы, не воюет, то тоже не айс.Давайте о нейтральной Швейцарии, которая уж не помню когда и воевала.Имеет 4 официальных языка и достаточно воинственных в прошлом (до 1945) соседей.Чтобы можно было сравнивать 2 слова о нашей армии.Численность - 2000 год 310 тыс., 2005 - 180 тыс., 2011 - 145 тыс., в 2014 с началом АТО армия быстро выросла до 200 тыс. и практически такая численность оставалась до начала полномасштабной войны. Цифры отсюда -(там вообще много интересного). При Януковиче в 2013 призыв на срочную службу и вовсе был отменен, объявлено о переходе на контрактную армию под бурные аплодисменты всего народа. Правда, не надолго - в 2014 призыв возобновили (после Крыма и Донбасса).Теперь о Швейцарии.Численность населения по оценке 2023 г. - 8,9 млн. - в 5раз меньше, чем у нас.Выделение везде моё.Теперь 2 вопроса.1. Похоже на нашу ситуацию (имею ввиду в мирное время)?2. Потянула бы Украина такие расходы?Точнее, потянуть, наверное, смогла бы, но захотел бы народ нести такие расходы?