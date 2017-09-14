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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8698869987008701>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:24

  Goodman написав:
  pesikot написав:Аналитики - ноль
Аргументации - ноль
Вранья - чуть меньше, чем до хрена

Трохи правди життя.
Сьогодні друг дзвонив, програміст , 50 рочків, ХІРЕ , ОФ.Зап.
Бойова повістка на відправку.
Якась була в нього розгубленість.......

А ми що, обговорювали вашого друга ?

Ти, взагалі, тему розмови вмієшь вести ? Чи це, накинути, як завжди

Теперь по твоєму другу

Програміст, чудово. Де, як, чим займався ?

ХІРЕ ? Це що таке ?

Бойова повістка ? Це як, одразу на вулиці ? Чи такі ВЛК і все таке інше ?

Давай, пиши подробиці
А не накидуй
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:27

  ЛАД написав:Тут часто упоминают о примере Израиля и Швейцарии.
Не буду сейчас об Израиле, который вся свою историю достаточно регулярно воюет. Да и когда, вроде бы, не воюет, то тоже не айс.
Давайте о нейтральной Швейцарии, которая уж не помню когда и воевала.
Имеет 4 официальных языка и достаточно воинственных в прошлом (до 1945) соседей.

Чтобы можно было сравнивать 2 слова о нашей армии.
Численность - 2000 год 310 тыс., 2005 - 180 тыс., 2011 - 145 тыс., в 2014 с началом АТО армия быстро выросла до 200 тыс. и практически такая численность оставалась до начала полномасштабной войны. Цифры отсюда - https://www.rbc.ua/rus/news/shchitom-shchite-menyalas-ukrainskaya-armiya-1628506401.html (там вообще много интересного). При Януковиче в 2013 призыв на срочную службу и вовсе был отменен, объявлено о переходе на контрактную армию под бурные аплодисменты всего народа. Правда, не надолго - в 2014 призыв возобновили (после Крыма и Донбасса).

Теперь о Швейцарии.
Численность населения по оценке 2023 г. - 8,9 млн. - в 5раз меньше, чем у нас.
Реформа 1874 года установила всеобщий призыв и повысила численность сухопутных войск (армии) до 215 000 человек.
........
В 1961 сухопутные войска (армия) составляла 880 000 человек (12 % населения государства).

В 1995 году проведена военная реформа в результате которой верхнюю планку призыва уменьшили до 42 лет..... Численность сухопутных войск (армии) уменьшилась до 400 000 человек. Следующее сокращение произошло в 2003 году в соответствии с реформой «Армия XXI», в результате общая численность вооружённых сил сократилась до 220 000 человек. К 2016 году СВ стали составлять всего лишь ( :) ) 100 000 человек.
.........
На 2018 год 95 % личного состава сухопутных войск (армии) формируется призывниками, профессиональные военные составляют около 5 % личного состава. ...... Ежегодный призыв даёт 40 000 —50 000 мужчин. ....... Мобилизационный потенциал составляет 1 493 000 человек в возрасте от 16 до 49 лет

http://surl.li/upcku
Все мужчины, имеющие гражданство Швейцарии в возрасте от 19 до 31 года, признанные медицинским советом годными к военной службе, обязаны пройти срочную службу в Швейцарских вооружённых силах.
........
полностью годен к службе — рекрут признан годным по всем параметрам и определяется в войска для несения военной службы;
условно годен к службе — по ряду причин, рекрут признан не годным к военной службе, но годным к службе в соединениях Гражданской обороны ...
не годен — рекрут не будет проходить ни военную службу, ни службу в гражданской обороне.
......
От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода. (экономическое бронирование :) )

http://surl.li/upcnf
Годность к военной службе определяется, как «удовлетворение физических, умственным и психическим требованиям военной службы или службы гражданской обороны, быть способными выполнять эту службу без нанесения вреда себе или другим»[3]. Лица, признанные негодными, освобождаются от призыва, однако платят дополнительный налог в 3 % дохода вплоть до достижения возраста 30 лет[4].

На 2008 год до 20 % призывников были признаны негодными к службе, эта цифра выше в городских кантонах, таких как Цюрих и Женева.
........
22 сентября 2013 года состоялся референдум по вопросу отмены призыва. На нём 73 % избирателей проголосовали за сохранение призыва
........
Курс молодого бойца, называемый «Школа рекрута», занимает от 18 до 21 недель. Это основная, базовая часть воинской службы. После нее рекруты увольняются со службы и в дальнейшем призываются на трехнедельные сборы раз в два года. ..... Кроме того, необходимо посещать стрельбище и каждый год сдавать нормативы по стрельбе.

http://surl.li/upcpk
Выделение везде моё.

Теперь 2 вопроса.
1. Похоже на нашу ситуацию (имею ввиду в мирное время)?
2. Потянула бы Украина такие расходы?
Точнее, потянуть, наверное, смогла бы, но захотел бы народ нести такие расходы?


Так у нас народ и так такие расходы тянет - забыли чтоли про военный сбор 1.5% всю жизнь (ну ок, пока платим его последние 10 лет, но ведь будем платить и дальше и больше, верно?) - это гораздо больше чем 3% до возраста 30 лет (возраст улыбнул вообще, при том что в 25 лет только вузы заканчивают. Страна розовых пони эта Швейцария). И при этом ты все равно "должен".
Востаннє редагувалось katso в Вів 18 чер, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:29

  fler написав:
  Бетон написав:
  buratinyo написав:Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.

Это стало понятно после узурпации власти

Вот уже двоим понятно, а обоснования от них нет - голословные вбросы с понятной целью.

Уже понятно 20 миллионам, судя по рейтингам.
Мне вбросы не нужны. Мне уже ничего не нужно, в первую очередь от таких лицемеров как вы
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:34

  Бетон написав:Уже понятно 20 миллионам, судя по рейтингам.
Мне вбросы не нужны. Мне уже ничего не нужно, в первую очередь от таких лицемеров как вы

Так і шо ?

Де ті 20 мілійонів, які сказали, що війна програна ? Га ?
Немає таких ? Як так ? Чому ? :)

Може перестанешь накидати та потім ставати в третью позицію - я не такая, я жду трамвая
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:37

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Это стало понятно после узурпации власти

Вот уже двоим понятно, а обоснования от них нет - голословные вбросы с понятной целью.

Уже понятно 20 миллионам, судя по рейтингам.
Мне вбросы не нужны. Мне уже ничего не нужно, в первую очередь от таких лицемеров как вы


Демократам потрібна перемога на виборах, а для цього - результат в Україні.
Судячи по тому, як вони поспішають з Ф16 і на скільки з розпіарених 61 лярдів допомоги на сьогодні вже передано зброї, цей результат - не перемога України.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:40

  katso написав:Так у нас народ и так такие расходы тянет - забыли чтоли про военный сбор 1.5% всю жизнь (ну ок, пока платим его последние 10 лет, но ведь будем платить и дальше и больше, верно?)

военный сбор 1.5% всю жизнь

Это же так прекрасно в своей эмоциональности ...
И пофиг, что это чистейшее вранье

Главное, вызвать эмоции

Осталось только выяснить, когда это katso всю жизнь платил военный сбор ... Вот прям с пелёнок и начал платить военный сбор.

А если я не ошибаюсь, то katso пенсионер и он ничего не платил.
Но мнение имеет. Когось це мені нагадує
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:42

  fler написав:
  Бетон написав:Это стало понятно после узурпации власти

Вот уже двоим понятно, а обоснования от них нет - голословные вбросы с понятной целью.
Уже понятно 20 миллионам, судя по рейтингам.
Мне вбросы не нужны. Мне уже ничего не нужно, в первую очередь от таких лицемеров как вы

Демократам потрібна перемога на виборах, а для цього - результат в Україні.
Судячи по тому, як вони поспішають з Ф16 і на скільки з розпіарених 61 лярдів допомоги на сьогодні вже передано зброї, цей результат - не перемога України.

Дай бог, конечно, но я уже ни во что не верю. Полная обреченность и апатия
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:50

  buratinyo написав:Что-то начинаю обосновано подозревать, что война уже проиграна. И нас всех ждет тяжелое время.

Підозрювати. Програна. Важкі часи.

Поки подія не сталася, нема факту, доречно вести мову про ймовірність, шанси.
З кінця:
- важкі часи очікують в будь-якому разі;
- в найгіршому випадку - по Дніпру;
- підозрювати можна все що завгодно.

Моє бачення: все ж таки можливо правий був Зебра стосовно принципу, підходу.
Й досі влада (ті, хто приймає рішення) намагаються уникати якихось нестандартних дій. Всі рішення класичні, стандартні поведінці всіх наших можновладців.
Поступово все розвивається...

Але без якихось нестандартних рішень, дій шанси на перемогу мізерні.
А нестандартні - несуть більші ризики.
Посадовцям дійсно не позаздриш...

Хоча оте, як вони і овсім намагаються уникати відповідальності, теж ні в які ворота не лізе.
Або отой тендер на метро... Або їм відомі всі розклади (позитивні) і нам, пересічним, лише не кажуть; або це вже за гранню.

Серед пересічних прометеїв (героїв, які пожертвували усім) повно. Серед можновладців поки нуль.
Так каші не зварять.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ми що, обговорювали вашого друга ?

Ти, взагалі, тему розмови вмієшь вести ? Чи це, накинути, як завжди

Теперь по твоєму другу

Програміст, чудово. Де, як, чим займався ?

ХІРЕ ? Це що таке ?

Бойова повістка ? Це як, одразу на вулиці ? Чи такі ВЛК і все таке інше ?

Давай, пиши подробиці
А не накидуй

Тре працювати з наявною інформацією.
Ніхто нічого не накидує, зарисовка з життя.
Звичайно не з вулиці, просто факти життя.
Друже, будь простіше , проявляй свою лють в ЛЮТІ , хоча , в тебе до них довіри нема.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:05

  Goodman написав:
  pesikot написав:Аналитики - ноль
Аргументации - ноль
Вранья - чуть меньше, чем до хрена

Трохи правди життя.
Сьогодні друг дзвонив, програміст , 50 рочків, ХІРЕ , ОФ.Зап.
Бойова повістка на відправку.
Якась була в нього розгубленість.......


Офицерам и в тылу служба находится
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