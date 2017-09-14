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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8697869886998700>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:24

Програміст, чудово. Де, як, чим займався ?

ХІРЕ ? Це що таке ?

Бойова повістка ? Це як, одразу на вулиці ? Чи такі ВЛК і все таке інше ?

Давай, пиши подробиці
А не накидуй
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:40

  katso написав:Так у нас народ и так такие расходы тянет - забыли чтоли про военный сбор 1.5% всю жизнь (ну ок, пока платим его последние 10 лет, но ведь будем платить и дальше и больше, верно?)

военный сбор 1.5% всю жизнь

Это же так прекрасно в своей эмоциональности ...
И пофиг, что это чистейшее вранье

Главное, вызвать эмоции

Осталось только выяснить, когда это katso всю жизнь платил военный сбор ... Вот прям с пелёнок и начал платить военный сбор.

А если я не ошибаюсь, то katso пенсионер и он ничего не платил.
Но мнение имеет. Когось це мені нагадує
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:50

З кінця:
- важкі часи очікують в будь-якому разі;
- в найгіршому випадку - по Дніпру;
- підозрювати можна все що завгодно.

Моє бачення: все ж таки можливо правий був Зебра стосовно принципу, підходу.
Й досі влада (ті, хто приймає рішення) намагаються уникати якихось нестандартних дій. Всі рішення класичні, стандартні поведінці всіх наших можновладців.
Поступово все розвивається...

Але без якихось нестандартних рішень, дій шанси на перемогу мізерні.
А нестандартні - несуть більші ризики.
Посадовцям дійсно не позаздриш...

Хоча оте, як вони і овсім намагаються уникати відповідальності, теж ні в які ворота не лізе.
Або отой тендер на метро... Або їм відомі всі розклади (позитивні) і нам, пересічним, лише не кажуть; або це вже за гранню.

Серед пересічних прометеїв (героїв, які пожертвували усім) повно. Серед можновладців поки нуль.
Так каші не зварять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Тре працювати з наявною інформацією.
Ніхто нічого не накидує, зарисовка з життя.
Звичайно не з вулиці, просто факти життя.
Друже, будь простіше , проявляй свою лють в ЛЮТІ , хоча , в тебе до них довіри нема.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:05

Офицерам и в тылу служба находится
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:06

бойова повістка - на... на навчання. раніше офіцер - це на 3 місяці.

ХІРЕ - інститут радіоелектроніки свого часу. як ХАІ, відома абревіатура всім харків'янам.

на кого будуть вчити, яка ВОС?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:Тут недавно были споры по поводу того, имеют ли право сейчас взять и вкатать новый огромный штраф за то, что военкомат не поставил на учет 10 лет назад, например, при выписке с одного места и прописке в другое, как у меня (сказали, в мирное время непридатный, значит, иди гуляй, но кто это теперь докажет). Здесь выкладывали добавку к статье, мол, если порушення тривале и выявили его только сейчас, то могут, но юристы дали пояснения, почему не имеют права:
ст.38 КУпАП. І навіть як що станеться неймовірне і ст.38 буде проігнорована то є ще ст.8 КУпАП.
Офігєть пояснення :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:15

detroytred

Чего позитивні . Це ж підземка, на правому березі. Додаткове бомбосховище. Може з лівого артилеріею будуть гасити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:16

  pesikot написав:
  katso написав:Так у нас народ и так такие расходы тянет - забыли чтоли про военный сбор 1.5% всю жизнь (ну ок, пока платим его последние 10 лет, но ведь будем платить и дальше и больше, верно?)

военный сбор 1.5% всю жизнь

Это же так прекрасно в своей эмоциональности ...
И пофиг, что это чистейшее вранье

Главное, вызвать эмоции

Осталось только выяснить, когда это katso всю жизнь платил военный сбор ... Вот прям с пелёнок и начал платить военный сбор.

А если я не ошибаюсь, то katso пенсионер и он ничего не платил.
Но мнение имеет. Когось це мені нагадує


Я ж потом поправился что "последние 10 лет". Это сути не меняет - согласно информации ЛАДа в Швейцарии ты платишь 3% годового дохода полученного до 30 лет за право не служить - а у нас ты платишь 1.5% военного сбора вне зависимости от возраста и все равно идешь служить.
П.С. И да, с каких это пор работающий пенсионер перестал платить налоги?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:21

  katso написав:
  pesikot написав:
  katso написав:Так у нас народ и так такие расходы тянет - забыли чтоли про военный сбор 1.5% всю жизнь (ну ок, пока платим его последние 10 лет, но ведь будем платить и дальше и больше, верно?)

военный сбор 1.5% всю жизнь

Это же так прекрасно в своей эмоциональности ...
И пофиг, что это чистейшее вранье

Главное, вызвать эмоции

Осталось только выяснить, когда это katso всю жизнь платил военный сбор ... Вот прям с пелёнок и начал платить военный сбор.

А если я не ошибаюсь, то katso пенсионер и он ничего не платил.
Но мнение имеет. Когось це мені нагадує


Я ж потом поправился что "последние 10 лет". Это сути не меняет - согласно информации ЛАДа в Швейцарии ты платишь 3% годового дохода полученного до 30 лет за право не служить - а у нас ты платишь 1.5% военного сбора вне зависимости от возраста и все равно идешь служить.
П.С. И да, с каких это пор работающий пенсионер перестал платить налоги?

Так вопрос прежний, простой
Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?

Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?

И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?
pesikot
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  #<1 ... 8697869886998700>
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