The New York Times «Большой шаг назад: на Украине растет обеспокоенность по поводу давления на свободу прессы».
▪️Журналисты и группы, следящие за соблюдением свободы прессы, бьют тревогу в связи с тем, что, по их словам, правительство президента Владимира Зеленского усиливает ограничения и давление на украинские СМИ, которые выходят далеко за рамки потребностей страны в военное время.
▪️С момента обретения независимости в 1991 году и до февраля 2022 года Украина долгое время была терпима к плюралистическому медийному пространству, имея множество телевизионных каналов, принадлежащих оппозиционным и проправительственным партиям, а также независимые новостные издания. Сохранение этой культуры стало одной из проблем последних двух лет.
▪️Украинские журналисты в основном приняли правила военного времени, запрещающие публиковать информацию о передвижениях войск и их позициях, местах российских ракетных ударов и сведения о потерях среди военнослужащих, считая эти меры необходимыми для обеспечения национальной безопасности.
▪️Они также признают наличие определенной самоцензуры, сдерживая критическое освещение деятельности правительства, чтобы не подорвать моральный дух или не дать сообщениям о коррупции отбить желание у иностранных партнеров оказывать помощь.
▪️Журналисты и медиа-группы говорят, что ряд недавних случаев свидетельствует о все более жестких ограничениях на освещение событий.
▪️Аналитики считают, что усилия правительства по контролю над СМИ, похоже, направлены на ограничение позитивного освещения деятельности оппозиции и подавление негативного освещения деятельности правительства и военных.
▪️Репортеры государственного информационного агентства «Укринформ», которое должно быть беспристрастным, в конце прошлого года получили от руководства список оппозиционных деятелей и местных выборных должностных лиц, которые были помечены как «нежелательные» для цитирования в статьях.
▪️Бурный и конкурентный телевизионный новостной ландшафт Украины после начала военного конфликта был объединен правительством Зеленского в единое, контролируемое государством вещание. Правительство представило эту программу, известную как «Телемарафон», как необходимую для обеспечения достоверности новостей в военное время.
▪️Однако телемарафон исключил из эфира оппозиционные каналы и передавал настолько оптимистичные репортажи, даже когда боевые действия зашли в тупик, что большинство украинцев теперь говорят, что не доверяют ему.
▪️Украинская организация по наблюдению за СМИ Detector Media в недавнем анализе отметила, что с января по апрель этого года ни один из каналов, выпускающих телемарафон (за исключением Suspilne, который больше не участвует в нем), не приглашал в эфир членов оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
▪️В отчете Госдепартамента США говорится, что программа «обеспечила беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм».
▪️Detector Media подсчитал, что с января по апрель члены партии Зеленского «Слуга народа» составляли около 70% политических гостей телемарафона, в то время как они занимают чуть больше половины мест в парламенте. Без Suspilne эта доля выросла бы до более чем 80%, считает группа.
▪️В январе выяснилось, что Служба безопасности Украины тайно снимала журналистов, присутствовавших на праздничной вечеринке расследовательского проекта Bihus, просверлив глазки в гостиничных номерах, где они остановились.
▪️Директор СБУ Василий Малюк признал и осудил слежку, а Зеленский уволил сотрудника агентства, курировавшего мониторинг отечественных и зарубежных СМИ.
▪️Несмотря на давление, украинским журналистам удается делать сенсации, включая репортажи о таких проблемах, как коррупция, которые приводят к отставкам и арестам
Процес закупівлі та постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи зрушився – десятки тисяч снарядів вже на шляху до України. Радіо Свобода пояснює, як західним партнерам вдалося реалізувати ініціативу та що сповільнювало забезпечення української артилерії боєприпасами.
Чимало було сказано про (не)здатність Заходу забезпечити Україну достатньою кількістю артилерійських боєприпасів у її війні проти Росії. Брюссель серйозно збентежився, коли Європейський союз зазнав невдачі з ініціативою, яку оголосили на початку 2023 року і яка мала надати Києву 1 мільйон снарядів калібру 155 мм до березня цього року. Зрештою, доставили трохи більше половини від запланованої кількості з подальшою обіцянкою, що ЄС надасть решту боєприпасів до кінця 2024 року.
Скільки треба і скільки буде
Україна все ще поступається Росії в артилерійській потужності на полі бою. Під час наступу минулого літа Україна випускала 7 000 снарядів на день. А на початку цієї весни – менше 2 000 порівняно з Росією, яка на певному етапі обстрілювала українські позиції 10 000-20 000 артилерійськими снарядами щодня.
Саме в цей критичний час на початку весни у заголовки новин потрапила нова ініціатива щодо боєприпасів – на чолі з Чеською Республікою. На Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого президент країни Петр Павел заявив присутнім, що чехи знайшли 800 тисяч артилерійських снарядів по всьому світу, які можна відправити до України в дуже стислі терміни.
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Тут варто уточнити кілька моментів. По-перше, закупівля боєприпасів з країн, що не належать до Євросоюзу, і їх відправлення в Україну – не новий винахід. Цей механізм існує з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Однак саме відтоді ця ініціатива привернула увагу медіа.
По-друге, це не лише чеська, а фактично спільна чесько-дансько-нідерландська ініціатива. По-третє і, мабуть, найважливіше, згадана Павелом цифра у 800 000 була лише «віхою», як сказав чеський урядовець, який побажав залишитися анонімним. Тобто, це була не та кількість боєприпасів, яку Чехія та її обидва партнери вже мали у своєму розпорядженні й були б готові надати Україні.
Більше країн, більше снарядів Завдяки медійному висвітленню чеської ініціативи щодо боєприпасів до неї долучилося більше західних країн. Але чи так це насправді? І чи матиме це значний вплив? Відповідей на ці запитання поки що немає.
З початку війни Чехія, Данія та Нідерланди надали Україні понад 1,3 мільйона патронів різного калібру. Цього місяця до України надійде перша партія снарядів з моменту запуску ініціативи. Очікується, що Україна отримає від 50 000 до 100 000 снарядів, ще близько 80 000 вже замовили. Чеські урядовці заявили, що до кінця року ця цифра має сягнути 500 000 снарядів вартістю 1,7 мільярда євро (1,8 мільярда доларів).
Наприкінці травня ці три країни, разом із Канадою, Німеччиною та Португалією, були єдиними, які фактично надіслали Україні гроші на закупівлю боєприпасів. Інші 10 країн були в процесі, але все ще боролися з урядовою бюрократією або ж за погодження парламентського та бюджетного комітетів.
За оцінками посадових осіб у Празі, Києву зараз потрібно близько 200 000 снарядів на місяць, аби просто стримувати російські війська. Це коштує від 7 до 10 мільярдів євро на рік. Існують також інші ініціативи щодо боєприпасів – це, зокрема, ініціатива самої України та ініціатива Сполучених Штатів.
Три президента объединились в четверг, 28 марта, на рекордном вечере сбора средств в Нью-Йорке для предвыборной кампании Джо Байдена. Зрительный зал был переполнен, более 5 000 человек, несмотря на то, что вход стоил от 225 000 до 500 000 долларов, в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к трем спикерам, сообщает наш вашингтонский корреспондент Гийом Науден. Еще до начала вечера компания Байдена объявила, что собрала не менее 25 миллионов долларов только на это мероприятие. В списке музыкантов, выступивших на мероприятии, - Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo и Lea Michele. Гала-концерт не транслировался по телевидению, но организаторы планируют публиковать отдельные видеоролики в социальных сетях.
Бывшие и действующий президент вместе сидели на сцене во время модерируемой панельной дискуссии, где говорили о демократии, жизни в Белом доме, международных конфликтах и сложных решениях на посту президента. Обама и Клинтон высоко оценили работу Байдена. Тот, в свою очередь, выступил с несколькими срочными предостережениями против Трампа, который отрицает изменение климата, хочет ограничить фундаментальные права и находится в хороших отношениях с автократами по всему миру.
Что делал в это время Дональд Трамп
Несколькими часами ранее Дональд Трамп также приехал на предвыборную кампанию в Нью-Йорк, но совсем по другому поводу. Республиканец присутствовал на поминках офицера полиции, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Пресс-секретарь Дональда Трампа Стивен Чунг раскритиковал в социальной сети X "блестящий вечер" трех демократов "с их элитарными и оторванными от жизни благотворителями".