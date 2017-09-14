The New York Times «Большой шаг назад: на Украине растет обеспокоенность по поводу давления на свободу прессы».



▪️Журналисты и группы, следящие за соблюдением свободы прессы, бьют тревогу в связи с тем, что, по их словам, правительство президента Владимира Зеленского усиливает ограничения и давление на украинские СМИ, которые выходят далеко за рамки потребностей страны в военное время.



▪️С момента обретения независимости в 1991 году и до февраля 2022 года Украина долгое время была терпима к плюралистическому медийному пространству, имея множество телевизионных каналов, принадлежащих оппозиционным и проправительственным партиям, а также независимые новостные издания. Сохранение этой культуры стало одной из проблем последних двух лет.



▪️Украинские журналисты в основном приняли правила военного времени, запрещающие публиковать информацию о передвижениях войск и их позициях, местах российских ракетных ударов и сведения о потерях среди военнослужащих, считая эти меры необходимыми для обеспечения национальной безопасности.



▪️Они также признают наличие определенной самоцензуры, сдерживая критическое освещение деятельности правительства, чтобы не подорвать моральный дух или не дать сообщениям о коррупции отбить желание у иностранных партнеров оказывать помощь.



▪️Журналисты и медиа-группы говорят, что ряд недавних случаев свидетельствует о все более жестких ограничениях на освещение событий.



▪️Аналитики считают, что усилия правительства по контролю над СМИ, похоже, направлены на ограничение позитивного освещения деятельности оппозиции и подавление негативного освещения деятельности правительства и военных.



▪️Репортеры государственного информационного агентства «Укринформ», которое должно быть беспристрастным, в конце прошлого года получили от руководства список оппозиционных деятелей и местных выборных должностных лиц, которые были помечены как «нежелательные» для цитирования в статьях.



▪️Бурный и конкурентный телевизионный новостной ландшафт Украины после начала военного конфликта был объединен правительством Зеленского в единое, контролируемое государством вещание. Правительство представило эту программу, известную как «Телемарафон», как необходимую для обеспечения достоверности новостей в военное время.



▪️Однако телемарафон исключил из эфира оппозиционные каналы и передавал настолько оптимистичные репортажи, даже когда боевые действия зашли в тупик, что большинство украинцев теперь говорят, что не доверяют ему.



▪️Украинская организация по наблюдению за СМИ Detector Media в недавнем анализе отметила, что с января по апрель этого года ни один из каналов, выпускающих телемарафон (за исключением Suspilne, который больше не участвует в нем), не приглашал в эфир членов оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.



▪️В отчете Госдепартамента США говорится, что программа «обеспечила беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм».



▪️Detector Media подсчитал, что с января по апрель члены партии Зеленского «Слуга народа» составляли около 70% политических гостей телемарафона, в то время как они занимают чуть больше половины мест в парламенте. Без Suspilne эта доля выросла бы до более чем 80%, считает группа.



▪️В январе выяснилось, что Служба безопасности Украины тайно снимала журналистов, присутствовавших на праздничной вечеринке расследовательского проекта Bihus, просверлив глазки в гостиничных номерах, где они остановились.



▪️Директор СБУ Василий Малюк признал и осудил слежку, а Зеленский уволил сотрудника агентства, курировавшего мониторинг отечественных и зарубежных СМИ.



▪️Несмотря на давление, украинским журналистам удается делать сенсации, включая репортажи о таких проблемах, как коррупция, которые приводят к отставкам и арестам