RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8698869987008701
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 00:54

  pesikot написав:Так вопрос прежний, простой
Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?

Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?

И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?


Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато :| ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.

Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 01:11

  Schmit написав:Естонський депутат закликає вислати українських біженців через вживання російської мови

“Вони можуть називати себе українцями, і більша частина з них родом із Східної України, яка є зоною бойових дій, але вони говорять російською і дуже велика частина з них повторює наративи Путіна. Факт у тому, що уряд Каї Каллас провів за два роки більшу русифікацію, ніж це вдалося зробити Карлу Вайно, Йосипу Сталіну або імператору Олександру III”, – заявив Хельме на партійному з’їзді.

Європейці запереживали, що рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму, яка магнітом притягує освободітєлей пуйла і православні ракети.

Вы только упустили начало заметки:
Мартін Хельме, депутат естонського парламенту і лідер Консервативної народної партії (EKRE), викликав широке обурення своїм заявою про виселення українських біженців, які говорять російською мовою.

И ещё:
Він закликав владу Естонії взагалі відмовитися від прийому біженців: “Нас не хвилює, що говорить Брюссель, ми тримаємо чужих зовні, а своїх – усередині”.

Також Хельме закликав удвічі скоротити суму, “яку вкидають у корупційну трясовину України”.

И о партии:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме.

Консервативна народна партія Естонії рішуче виступає проти запропонованого договору про кордон між Естонією та Росією, який, на думку партії, раз і назавжди дає шанс Росії заволодіти 5,2 % території Естонії без будь-яких компромісів та компенсацій з її боку. Партія назвала можливе підписання договору «зрадою», а естонські політики, які підписали б його, «зрадниками держави».[15]

http://surl.li/upkoo
Очень умно.
Вот только, видимо, забыли, что площадь Эстонии чуть больше Харьковской области - 43 467 км² против 31 418 км², а население заметно (почти в 2 раза) меньше - 1 365 884 против 2 557 900 чел.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29151
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 01:22

  katso написав:
  pesikot написав:................
И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?

.......................
Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.

Вообще-то, информация не моя - к цитатам указаны все ссылки. Если пес вместе с котом сомневаются, то легко пройти по ссылкам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29151
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8698869987008701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 49248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 209280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 675224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3008)
19.06.2024 00:13
Ринок ОВДП (6406)
18.06.2024 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.