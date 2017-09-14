pesikot написав:Так вопрос прежний, простой Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?
Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?
И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?
Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.
Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.
“Вони можуть називати себе українцями, і більша частина з них родом із Східної України, яка є зоною бойових дій, але вони говорять російською і дуже велика частина з них повторює наративи Путіна. Факт у тому, що уряд Каї Каллас провів за два роки більшу русифікацію, ніж це вдалося зробити Карлу Вайно, Йосипу Сталіну або імператору Олександру III”, – заявив Хельме на партійному з’їзді.
Європейці запереживали, що рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму, яка магнітом притягує освободітєлей пуйла і православні ракети.
Вы только упустили начало заметки:
Мартін Хельме, депутат естонського парламенту і лідер Консервативної народної партії (EKRE), викликав широке обурення своїм заявою про виселення українських біженців, які говорять російською мовою.
И ещё:
Він закликав владу Естонії взагалі відмовитися від прийому біженців: “Нас не хвилює, що говорить Брюссель, ми тримаємо чужих зовні, а своїх – усередині”.
Також Хельме закликав удвічі скоротити суму, “яку вкидають у корупційну трясовину України”.
И о партии:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме.
Консервативна народна партія Естонії рішуче виступає проти запропонованого договору про кордон між Естонією та Росією, який, на думку партії, раз і назавжди дає шанс Росії заволодіти 5,2 % території Естонії без будь-яких компромісів та компенсацій з її боку. Партія назвала можливе підписання договору «зрадою», а естонські політики, які підписали б його, «зрадниками держави».[15]
http://surl.li/upkoo Очень умно. Вот только, видимо, забыли, что площадь Эстонии чуть больше Харьковской области - 43 467 км² против 31 418 км², а население заметно (почти в 2 раза) меньше - 1 365 884 против 2 557 900 чел.