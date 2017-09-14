pesikot написав:Так вопрос прежний, простой Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?
Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?
И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?
Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.
Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.
“Вони можуть називати себе українцями, і більша частина з них родом із Східної України, яка є зоною бойових дій, але вони говорять російською і дуже велика частина з них повторює наративи Путіна. Факт у тому, що уряд Каї Каллас провів за два роки більшу русифікацію, ніж це вдалося зробити Карлу Вайно, Йосипу Сталіну або імператору Олександру III”, – заявив Хельме на партійному з’їзді.
Європейці запереживали, що рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму, яка магнітом притягує освободітєлей пуйла і православні ракети.
Вы только упустили начало заметки:
Мартін Хельме, депутат естонського парламенту і лідер Консервативної народної партії (EKRE), викликав широке обурення своїм заявою про виселення українських біженців, які говорять російською мовою.
И ещё:
Він закликав владу Естонії взагалі відмовитися від прийому біженців: “Нас не хвилює, що говорить Брюссель, ми тримаємо чужих зовні, а своїх – усередині”.
Також Хельме закликав удвічі скоротити суму, “яку вкидають у корупційну трясовину України”.
И о партии:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме.
Консервативна народна партія Естонії рішуче виступає проти запропонованого договору про кордон між Естонією та Росією, який, на думку партії, раз і назавжди дає шанс Росії заволодіти 5,2 % території Естонії без будь-яких компромісів та компенсацій з її боку. Партія назвала можливе підписання договору «зрадою», а естонські політики, які підписали б його, «зрадниками держави».[15]
http://surl.li/upkoo Очень умно. Вот только, видимо, забыли, что площадь Эстонии чуть больше Харьковской области - 43 467 км² против 31 418 км², а население заметно (почти в 2 раза) меньше - 1 365 884 против 2 557 900 чел.
ЛАД написав: Сколько войск у нас на фронте, а сколько в тылу? Все, которые в тылу были на фронте? И когда будут?
Всі знають, що з 1300тис. на фронті десь 300 тис., але тільки вам в голову прийшло про це запитати.
Кто вам виноват, что вы не понимаете элементарные вопросы. Во-первых, я в отличие от "Всі", не знаю численность нашей армии. Цифры. которые вы назвали, гуляют в интернете, но насколько они точны, знает только Генштаб. Во-вторых, если верить этим цифрам, то почему на фронте одни и те же? Можно было бы организовать ротацию - часть 3 месяца на фронте, 9 месяцев в тылу на отдыхе и переформировании. Это есть в реале?
ЛАД написав: А о результатах могли бы и промолчать. Они не связаны с ротацией внутри бригад.
Могла б, але не вам це вирішувати. І взагалі, досить засирати форум безглуздими постами типу:
ЛАД написав:Цифры бюджетов я мог и сам назвать. Ответьте на вопросы. Хотя бы сами себе.
або:
ЛАД написав:Это от кого зависит? От марсиан?
"засираєте форум" вы своими постами с бравурными реляциями, очень часто не соответствующими реальности. А если у вас не хватает глузду что-то понять совсем не значит, что это безглуздо.
Люди висловлюють тут думки не для того, щоб почути ваші реакції типу "ви неправі", "вам краще мовчати" чи ще щось подібне. Хто ви такий, щоб оцінювати думки інших людей у такий спосіб? Критика має бути конструктивною - з обгрунтуванням і доказами.
Виталий - человек достаточно обидчивый, но он не воспринял мой вопрос как критику и, тем более, как обиду. Видимо, ума больше. Я когда-то интересовался , в какой области вы "доктор наук". Вы почему-то постеснялись ответить. Похоже, вы такой же доктор наук, как я балерина. И вам таки "краще мовчати".
Хто б сумнівався, що з усього тексту ви виділите найгірше та ще й злорадний смайлік поставите. Але мушу вас розчарувати - це лише прогноз вчених, а результат залежатиме від військових та кількості наданої зброї.
1. Я такой - - смайлик расцениваю как злую, а не злорадную улыбку. 2. "Але мушу вас розчарувати", вы не научились читать (или понимать?) собственные цитаты. По вашей цитате в посте viewtopic.php?p=5738649#p5738649 это не "прогноз вчених", а мнение "заступника начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадима Скібіцького":
Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вадим Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться, в України вона закінчиться першою».
Очень надеюсь, что он не такой же балабол, как его коллега Буданов, и даёт объективную оценку ситуации. Поэтому я и задал вопрос:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?
Вы об этом не задумываетесь? Надеюсь, вам не всё равно? А от чего это зависит, я знаю точно не хуже вас, Капитан Очевидность.
UA написав:Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна. Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР. 2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу. 3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.
Интересно, никто не замечает, что народ беднеет? Или это только на востоке?
“Вони можуть називати себе українцями, і більша частина з них родом із Східної України, яка є зоною бойових дій, але вони говорять російською і дуже велика частина з них повторює наративи Путіна. Факт у тому, що уряд Каї Каллас провів за два роки більшу русифікацію, ніж це вдалося зробити Карлу Вайно, Йосипу Сталіну або імператору Олександру III”, – заявив Хельме на партійному з’їзді.
Європейці запереживали, що рускочєлюстной лохторат ОЖПЗе-какаяразніца повіз по європам рускій мір і свою чорну карму, яка магнітом притягує освободітєлей пуйла і православні ракети.
Вы только упустили начало заметки:
Мартін Хельме, депутат естонського парламенту і лідер Консервативної народної партії (EKRE), викликав широке обурення своїм заявою про виселення українських біженців, які говорять російською мовою.
И ещё:
Він закликав владу Естонії взагалі відмовитися від прийому біженців: “Нас не хвилює, що говорить Брюссель, ми тримаємо чужих зовні, а своїх – усередині”.
Також Хельме закликав удвічі скоротити суму, “яку вкидають у корупційну трясовину України”.
И о партии:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме.
Консервативна народна партія Естонії рішуче виступає проти запропонованого договору про кордон між Естонією та Росією, який, на думку партії, раз і назавжди дає шанс Росії заволодіти 5,2 % території Естонії без будь-яких компромісів та компенсацій з її боку. Партія назвала можливе підписання договору «зрадою», а естонські політики, які підписали б його, «зрадниками держави».[15]
http://surl.li/upkoo Очень умно. Вот только, видимо, забыли, что площадь Эстонии чуть больше Харьковской области - 43 467 км² против 31 418 км², а население заметно (почти в 2 раза) меньше - 1 365 884 против 2 557 900 чел.
Одним словом - нацикі. Защітнікі від нацизму не зможуть спокійно спостерігати, як страждають їх братья с русскімі чєлюстямі і...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 чер, 2024 08:06, всього редагувалось 2 разів.