ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет? Или это только на востоке?
Так капіталістичних бариг на фронт відправили, а праведні соціалістичні -не стягують.Як ділити ще при совку навчились , а от заробляти поки що ні Для порівняння Чи памятає наш любитель совка такий розподіл коштів від діяльності. Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...
Як бачите праведний гнів народжених при соціалізмі, будувавших збанкрутілий соціалізм-справився при капіталізмі. Тепер совки починають ПЕРЕЖИВАТИ (люто ненавидячи) за Бізнесменів... бо пенсію їм нарахували в совку, який вони ж і розвалили , а гроші їм платить капіталіст...
Така діалектика життя... Тепер кожен раз отримаючи пенсію , кладеш руку на партквиток і в церкву( в трусах і хрестику) і бєш головю поклони за МЕНЕ а не рАсЄйськУю культуру з найкращим морозивом...
барабашов написав:fler Представители вашей любимой партии Слуга не этого народа богатеют и так что задумываешься, а не родственники ли они Пабло Эскобаренко Не иначе лотерея у них своя какая то регулярная и фартовая
pesikot написав:Так вопрос прежний, простой Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?
Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?
И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?
Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.
Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.
Он, видимо, как и все чиновники не знает, что такое платить налоги. Для них это ж источник доходов. Когда у тебя 10 лет, кроме налогов на прибыль, НДС и пр. сверху забирают 1.5%, а потом у тебя же покупают за эти бабки с наваром 200% для откатов, возникает интересное чувство
ЛАД написав:................. Вы только упустили начало заметки:
Мартін Хельме, депутат естонського парламенту і лідер Консервативної народної партії (EKRE), викликав широке обурення своїм заявою про виселення українських біженців, які говорять російською мовою.
И ещё:
Він закликав владу Естонії взагалі відмовитися від прийому біженців: “Нас не хвилює, що говорить Брюссель, ми тримаємо чужих зовні, а своїх – усередині”.
Також Хельме закликав удвічі скоротити суму, “яку вкидають у корупційну трясовину України”.
И о партии:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме.
Консервативна народна партія Естонії рішуче виступає проти запропонованого договору про кордон між Естонією та Росією, який, на думку партії, раз і назавжди дає шанс Росії заволодіти 5,2 % території Естонії без будь-яких компромісів та компенсацій з її боку. Партія назвала можливе підписання договору «зрадою», а естонські політики, які підписали б його, «зрадниками держави».[15]
http://surl.li/upkoo Очень умно. Вот только, видимо, забыли, что площадь Эстонии чуть больше Харьковской области - 43 467 км² против 31 418 км², а население заметно (почти в 2 раза) меньше - 1 365 884 против 2 557 900 чел.
Одним словом - нацикі. Защітнікі від нацизму не зможуть спокійно спостерігати, як страждають їх братья с русскімі чєлюстямі і...
Вас совсем переклинило? Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"? Вы не понимаете, что это оскорбление? А потом рассказывают, что у нас всё правильно и хорошо. И нет никаких ошибок во внутренней политике. Я бы за такое банил минимум на месяц. Если не пожизненно.