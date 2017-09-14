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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8700870187028703>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 09:16

сьогодні шпилька, багато роботи , треба для пенсів попрацюва

  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
Или это только на востоке?
Так капіталістичних бариг на фронт відправили, а праведні соціалістичні -не стягують.Як ділити ще при совку навчились , а от заробляти поки що ні
Для порівняння
Чи памятає наш любитель совка такий розподіл коштів від діяльності.
Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...

Як бачите праведний гнів народжених при соціалізмі, будувавших збанкрутілий соціалізм-справився при капіталізмі.
Тепер совки починають ПЕРЕЖИВАТИ (люто ненавидячи) за Бізнесменів... бо пенсію їм нарахували в совку, який вони ж і розвалили , а гроші їм платить капіталіст...

Така діалектика життя...
Тепер кожен раз отримаючи пенсію , кладеш руку на партквиток і в церкву( в трусах і хрестику) і бєш головю поклони за МЕНЕ а не рАсЄйськУю культуру з найкращим морозивом...

ПС
казав
не гавкай на того хто тебе годує.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 09:45

  ЛАД написав:
  fler написав:.................
Поэтому я и задал вопрос:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?

Вы об этом не задумываетесь?

Як ви пропонуєте запобігти продовженню обстрілів? Погодитись на вимоги пуйла та віддати йому 4 області, які він ще навіть не захопив? ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?

Де ви бачили, щоб в країні, на території якої йде війна, народ багатів?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:09

fler
Представители вашей любимой партии Слуга не этого народа богатеют и так что задумываешься, а не родственники ли они Пабло Эскобаренко
Не иначе лотерея у них своя какая то регулярная и фартовая
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:13

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
и как это можно заметить? нужен доступ к банковским счетам. Или к средним чекам супермаркетов.

так вот :)
https://www.ukr.net/ru/news/details/eco ... 45015.html
и это ж еще при том, что цены-то выросли...
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Де ви бачили, щоб в країні, на території якої йде війна, народ багатів?

На валютній гілці пишуть
  Denik написав:в багатьох військовослужбовців облігацій на мільйон, або мільйон в еквіваленті валютним кешем просто є.

А також дивіться випуски антикорупціонерних журналістів
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:16

  барабашов написав:fler
Представители вашей любимой партии Слуга не этого народа богатеют и так что задумываешься, а не родственники ли они Пабло Эскобаренко
Не иначе лотерея у них своя какая то регулярная и фартовая

Так это ж слуги :D - а сообщении про народ было.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:21

  katso написав:
  pesikot написав:Так вопрос прежний, простой
Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?

Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?

И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?


Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато :| ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.

Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.

Он, видимо, как и все чиновники не знает, что такое платить налоги. Для них это ж источник доходов. Когда у тебя 10 лет, кроме налогов на прибыль, НДС и пр. сверху забирают 1.5%, а потом у тебя же покупают за эти бабки с наваром 200% для откатов, возникает интересное чувство
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:44

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
Или это только на востоке?

Частина народу бідніє.

Не знаю, у нас частина народу не бідніє, а основная масса таки бідніє.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 єдиних союзника що змогли б змінити хід війни на користь України - власні ракетні арсенали та роботехніка


Нові удари України по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї РФ довели, що Україні вдалося модифікувати свої ракети Нептун для ударів по наземних цілях і уразити їх навіть попри заборону США використовувати ATACAMS на такій же відстані.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:51

  Schmit написав:
  ЛАД написав:.................
Вы только упустили начало заметки:
Мартін Хельме, депутат естонського парламенту і лідер Консервативної народної партії (EKRE), викликав широке обурення своїм заявою про виселення українських біженців, які говорять російською мовою.

И ещё:
Він закликав владу Естонії взагалі відмовитися від прийому біженців: “Нас не хвилює, що говорить Брюссель, ми тримаємо чужих зовні, а своїх – усередині”.

Також Хельме закликав удвічі скоротити суму, “яку вкидають у корупційну трясовину України”.

И о партии:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме.

Консервативна народна партія Естонії рішуче виступає проти запропонованого договору про кордон між Естонією та Росією, який, на думку партії, раз і назавжди дає шанс Росії заволодіти 5,2 % території Естонії без будь-яких компромісів та компенсацій з її боку. Партія назвала можливе підписання договору «зрадою», а естонські політики, які підписали б його, «зрадниками держави».[15]

http://surl.li/upkoo
Очень умно.
Вот только, видимо, забыли, что площадь Эстонии чуть больше Харьковской области - 43 467 км² против 31 418 км², а население заметно (почти в 2 раза) меньше - 1 365 884 против 2 557 900 чел.

Одним словом - нацикі. Защітнікі від нацизму не зможуть спокійно спостерігати, як страждають їх братья с русскімі чєлюстямі і...

Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?
А потом рассказывают, что у нас всё правильно и хорошо. И нет никаких ошибок во внутренней политике.
Я бы за такое банил минимум на месяц. Если не пожизненно.
ЛАД
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