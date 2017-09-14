барабашов написав:fler Представители вашей любимой партии Слуга не этого народа богатеют и так что задумываешься, а не родственники ли они Пабло Эскобаренко Не иначе лотерея у них своя какая то регулярная и фартовая
pesikot написав:Так вопрос прежний, простой Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?
Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?
И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?
Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.
Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.
Он, видимо, как и все чиновники не знает, что такое платить налоги. Для них это ж источник доходов. Когда у тебя 10 лет, кроме налогов на прибыль, НДС и пр. сверху забирают 1.5%, а потом у тебя же покупают за эти бабки с наваром 200% для откатов, возникает интересное чувство
UA написав:Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна. Шо там поточними з надходженнями в бюджет?
1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР. 2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу. 3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.
Попереду ще підняття акцизів на пальне, штрафи за шум генераторів - оце бюджет поповниться так поповниться.
ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет? Или это только на востоке?
Нарешті закінчується епоха бідності, насувається омріяне зубажіння, піввареника, півяєчка...