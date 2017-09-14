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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87008701870287038704>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 09:45

  ЛАД написав:
  fler написав:.................
Поэтому я и задал вопрос:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?

Вы об этом не задумываетесь?

Як ви пропонуєте запобігти продовженню обстрілів? Погодитись на вимоги пуйла та віддати йому 4 області, які він ще навіть не захопив? ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?

Де ви бачили, щоб в країні, на території якої йде війна, народ багатів?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:09

fler
Представители вашей любимой партии Слуга не этого народа богатеют и так что задумываешься, а не родственники ли они Пабло Эскобаренко
Не иначе лотерея у них своя какая то регулярная и фартовая
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:13

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
и как это можно заметить? нужен доступ к банковским счетам. Или к средним чекам супермаркетов.

так вот :)
https://www.ukr.net/ru/news/details/eco ... 45015.html
и это ж еще при том, что цены-то выросли...
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Де ви бачили, щоб в країні, на території якої йде війна, народ багатів?

На валютній гілці пишуть
  Denik написав:в багатьох військовослужбовців облігацій на мільйон, або мільйон в еквіваленті валютним кешем просто є.

А також дивіться випуски антикорупціонерних журналістів
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:16

  барабашов написав:fler
Представители вашей любимой партии Слуга не этого народа богатеют и так что задумываешься, а не родственники ли они Пабло Эскобаренко
Не иначе лотерея у них своя какая то регулярная и фартовая

Так это ж слуги :D - а сообщении про народ было.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:21

  katso написав:
  pesikot написав:Так вопрос прежний, простой
Когда это ты "всю жизнь" платил военный сбор ?

Далее, а ты у нас официально работающий пенсионер ?

И на десерт, а информация ЛАДа достоверная ?


Я не говорил слова "платил". Я говорил "платишь всю жизнь" и имел в виду человека среднего возраста скажем 35 лет который 10 лет назад этот сбор начал платить - лет в 25 сразу после ВУЗа, а прекратит еще неизвестно когда. Это не всю жизнь разве? В противовес швейцарцам котороые платят 3% только до 30 лет и только если не хотят идти в армию. А лично я - да, плачу (когда есть зарплата конечно, тут что-то туговато :| ) с момента его введения, ну до этого понятно не платил, и да, у меня все по белому аж нудно.

Ну а то что "на десерт" правда оно все или нет мне самому интересно, но Лад обычно вопросы изучает. Может и поизучаю когда-то детальнее но уже не сегодня, сегодня уже спать.

Он, видимо, как и все чиновники не знает, что такое платить налоги. Для них это ж источник доходов. Когда у тебя 10 лет, кроме налогов на прибыль, НДС и пр. сверху забирают 1.5%, а потом у тебя же покупают за эти бабки с наваром 200% для откатов, возникает интересное чувство
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:44

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
Или это только на востоке?

Частина народу бідніє.

Не знаю, у нас частина народу не бідніє, а основная масса таки бідніє.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 єдиних союзника що змогли б змінити хід війни на користь України - власні ракетні арсенали та роботехніка


Нові удари України по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї РФ довели, що Україні вдалося модифікувати свої ракети Нептун для ударів по наземних цілях і уразити їх навіть попри заборону США використовувати ATACAMS на такій же відстані.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:51

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Цікаво, що спровокувало таку ситуацию? Ще 2 місяці тому ситуація була стабільна.
Шо там поточними з надходженнями в бюджет?

1. Наскільки мені відомо, то обіцяні в травні гроші від ЄС не прийшли ще все, як і обіцяний від США кредит. поки палимо ЗВР.
2. Закон про мобілізацію вже запустив кола на воді і бізнес почав думати про перехід в тінь. Але це поки дрібниці. Вважаю, що справжня хвиля буде десь у вересні, коли з кожної праски будуть розповідати про тисячі заблокованих рахунків за несплату штрафу.
3. Блекаути не сприяють росту прибутків, відповідно менше податків за план.

Попереду ще підняття акцизів на пальне, штрафи за шум генераторів - оце бюджет поповниться так поповниться.
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
Или это только на востоке?

Нарешті закінчується епоха бідності, насувається омріяне зубажіння, піввареника, півяєчка...
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:54

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?
и как это можно заметить? нужен доступ к банковским счетам. Или к средним чекам супермаркетов.

так вот :)
https://www.ukr.net/ru/news/details/eco ... 45015.html
и это ж еще при том, что цены-то выросли...

купив сьогодні туалетний папір за 6.2 грн. (вчора вода газована за 13.3 грн.), чим понизив середній чек супермаркета
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  #<1 ... 87008701870287038704>
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