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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8701870287038704>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:03

  budivelnik написав:.............
Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...
..............

Итого: 375000 + 15000 + 2000 + 8000 = 400.000
budivelnik с арифметикой у вас всё хорошо, проверьте, пожалуйста, я не ошибся?
Т.о. затраты 400.000 и продали (ваш доход) тоже за 400.000, т.е. прибыль у вас равна 0.
Какое благородство и бескорыстность!
Простите за нескромный вопрос, при такой торговле за какие деньги вы живёте?

Всё остальное в вашем посте уже привычное хамство и глупость. Комментировать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:04

  ЛАД написав:Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?
А потом рассказывают, что у нас всё правильно и хорошо. И нет никаких ошибок во внутренней политике.
Я бы за такое банил минимум на месяц. Если не пожизненно.

Не збираюсь толерувати лохторат ОЖПЗе, суть яких побачили вже і у ЄС.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:16

  fler написав:
  ЛАД написав:.................
Поэтому я и задал вопрос:
Что будет в Украине при продолжении обстрелов к концу 2025?

Вы об этом не задумываетесь?

Як ви пропонуєте запобігти продовженню обстрілів? Погодитись на вимоги пуйла та віддати йому 4 області, які він ще навіть не захопив? ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?

Я не обладаю полной информацией о ситуации (поставки оружия, ход мобилизации, отношения с "партнёрами",...)
Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.
А что вы предлагаете - воевать 5 лет? 10 лет? Дольше?
"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"

  ЛАД написав:Интересно, никто не замечает, что народ беднеет?

Де ви бачили, щоб в країні, на території якої йде війна, народ багатів?

Нигде.
Но разговоры на форуме ведутся так, как будто этого никто не замечает.
Почитайте сегодняшний пост budivelnik"а. Он не понимает, что виновата война, а считает, что опять виноват "совок", а ещё больше то, что "кормильцев" ("капіталістичних бариг") на фронт забрали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:40

  flyman написав:купив сьогодні туалетний папір за 6.2 грн.
с майонезом неплохо. Не хуже любых сосисок.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:05

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?
А потом рассказывают, что у нас всё правильно и хорошо. И нет никаких ошибок во внутренней политике.
Я бы за такое банил минимум на месяц. Если не пожизненно.

Не збираюсь толерувати лохторат ОЖПЗе, суть яких побачили вже і у ЄС.

"Ума нет, считай калека".
Если для вас эстонский националист это ЕС...
Причём, я вам уже цитировал:
Консервативна народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) — естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму.[2] Лідер партії — Март Хельме


И вопрос к модераторам.
Почему удалили мой пост с возражением Schmit"у, а его пост с "братья с русскімі чєлюстямі" в отношении русскоязычных украинцев остался?
Вы считаете это нормально?
А, по-моему, это оскорбление и мерзость.

Для руського міра є РФ, для українців є тільки Україна, тому з чисто питання виживання нації це життєво важливо.

Перетворювати Україну в Швейцарію "неначасі", тому що ваша влада продовжувати буде безкінечно ВС, а рускоєзичні будуть корчити із себе обіжених нациками, які "справаціравалі"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:10

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:це ЛАДу порекомендуйте, від тут за те щоб "багатих на фронт", а бідні їли туалетний папір

Умнеете не по дням, а по часам.
Скоро до уровня Schmit"а дойдёте?

ви кажете, ніби це погано
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:11

  ЛАД написав:И вопрос к модераторам.
Почему удалили мой пост с возражением Schmit"у, а его пост с "братья с русскімі чєлюстямі" в отношении русскоязычных украинцев остался?
Вы считаете это нормально?
А, по-моему, это оскорбление и мерзость.

Пропонуєте толерувати це?
Вже дотолерувались до війни.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 чер, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:12

  ЛАД написав:Умнеете не по дням, а по часам.
Скоро до уровня Schmit"а дойдёте?
приходится опускаться на ваш уровень, поэтому вам кажется что умнею.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:16

  flyman написав:..............
Для руського міра є РФ, для українців є тільки Україна, тому з чисто питання виживання нації це життєво важливо.

Перетворювати Україну в Швейцарію "неначасі", тому що ваша влада продовжувати буде безкінечно ВС, а рускоєзичні будуть корчити із себе обіжених нациками, які "справаціравалі"

Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:19

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Умнеете не по дням, а по часам.
Скоро до уровня Schmit"а дойдёте?
приходится опускаться на ваш уровень, поэтому вам кажется что умнею.

Виталий, вы не заметили - пост относился не к вам.
Или вы с flyman клоны? :shock:

Кстати, вы спрашивали об отключении света. У нас сейчас во многих районах аварийное отключение. Прогноз - на 4 часа, а там как карта ляжет.
ЛАД
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  #<1 ... 8701870287038704>
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