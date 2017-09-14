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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:27
ЛАД написав: flyman написав:
..............
Для руського міра є РФ, для українців є тільки Україна, тому з чисто питання виживання нації це життєво важливо.
Перетворювати Україну в Швейцарію "неначасі", тому що ваша влада продовжувати буде безкінечно ВС, а рускоєзичні
будуть корчити із себе обіжених нациками, які "справаціравалі"
Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.
щоб потім голосувати за чергового Арестовича з його ідеями "правільнага руськаго міра" столицею чи то в Києві чи то в Мск., але вже з "харошими росіяними".
Один раз уже "орусили" мокшанські болота. Може досить "нести цівілізаційну місію".
Поки війна, свідомі люди мали би зрозуміти, що про росіянське краще не згадувати і про те що "щімять біндєравцьі"
Я не хочу, щоб мені руськоязичне бидло заявляло на Україні "нє панімаю тільячьєй мовьі", дуйте куди хочте, в Естонію чи РФ де не щімять
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 19 чер, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:34
_hunter написав: ЛАД написав:
............
Я не обладаю полной информацией о ситуации (поставки оружия, ход мобилизации, отношения с "партнёрами",...)
Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.
А что вы предлагаете - воевать 5 лет? 10 лет? Дольше?"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"
.
Это классические "два стула" - без внешних гарантий (а их никто давать не собирается) от "типа мира" с Украиной тоже особо ничего хорошего не будет...
Согласен.
Но даже "типа мира" даст нам время для развёртывания оборонки и поиска союзников, а не "партнёров".
Хотя, конечно, гарантий никаких.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:36
Дюрі-бачі написав:холява
бачив в інтернеті скандал, що деякі університети набрали аспірантів більше, ніж в них ліцензія. А тепер тих аспірантів відраховують.
Видрахували навіть з другого курсу .
Ще й співробітників універа .
Можливо чогось і не знаю .
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:38
flyman написав: ЛАД написав:
...........
Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.
щоб потім голосувати за чергового Арестовича з його ідеями "правільнага руськаго міра" столицею чи то в Києві чи то в Мск., але вже з "харошими росіяними".
Один раз уже "орусили" мокшанські болота. Може досить "нести цівілізаційну місію".
Поки війна, свідомі люди мали би зрозуміти, що про росіянське краще не згадувати і про те що "щімять біндєравцьі"
Я не хочу, щоб мені руськоязичне бидло заявляло "нє панімаю тільячьєй мовьі"
Лёжа на диване в тылу.
А голосовать "за чергового Арестовича" вас, вроде, никто не заставляет. Голосуйте, за кого нравится.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:38
ЛАД написав: flyman написав:
..............
Для руського міра є РФ, для українців є тільки Україна, тому з чисто питання виживання нації це життєво важливо.
Перетворювати Україну в Швейцарію "неначасі", тому що ваша влада продовжувати буде безкінечно ВС, а рускоєзичні
будуть корчити із себе обіжених нациками, які "справаціравалі"
Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.
Якби за 30 років українські діти знали російську ось так, то і воювати не довелося б.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:42
Schmit
Может, хватит раскручивать "вопрос языка"?
Меньше бы у нас "политики" занимались этим на всех выборах, было бы намного лучше.
Или вам к Фарион?
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ЛАД
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:43
flyman написав:
купив сьогодні туалетний папір за 6.2 грн. (вчора вода газована за 13.3 грн.), чим понизив середній чек супермаркета
Ви серьозно , так все не гаразд ?
Туалетний папір по 6,2 грн. ?
Нехай Бог милує .....
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:55
ЛАД написав:Schmit
Может, хватит раскручивать "вопрос языка"?
Меньше бы у нас "политики" занимались этим на всех выборах, было бы намного лучше.
Или вам к Фарион?
Не кожен українець слідкує і знає хто такий Фаріон, кожен росіянин знає Фаріон. Питання, хто такий ЛАД?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:58
ЛАД написав:Schmit
Может, хватит раскручивать "вопрос языка"?
Меньше бы у нас "политики" занимались этим на всех выборах, было бы намного лучше.
Или вам к Фарион?
Тему мови ви тут розгойдуєте. Раніше я таке толерував, але тепер задовбали твердолобі. Оборзіли. Їм хоч кіл на голові теши.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 19 чер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:59
BIGor написав:
Не кожен українець слідкує і знає хто такий Фаріон
но одного ролика хватила на всю жизнь
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