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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87028703870487058706>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:27

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для руського міра є РФ, для українців є тільки Україна, тому з чисто питання виживання нації це життєво важливо.

Перетворювати Україну в Швейцарію "неначасі", тому що ваша влада продовжувати буде безкінечно ВС, а рускоєзичні будуть корчити із себе обіжених нациками, які "справаціравалі"

Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.

щоб потім голосувати за чергового Арестовича з його ідеями "правільнага руськаго міра" столицею чи то в Києві чи то в Мск., але вже з "харошими росіяними".

Один раз уже "орусили" мокшанські болота. Може досить "нести цівілізаційну місію".
Поки війна, свідомі люди мали би зрозуміти, що про росіянське краще не згадувати і про те що "щімять біндєравцьі"

Я не хочу, щоб мені руськоязичне бидло заявляло на Україні "нє панімаю тільячьєй мовьі", дуйте куди хочте, в Естонію чи РФ де не щімять
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:34

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Я не обладаю полной информацией о ситуации (поставки оружия, ход мобилизации, отношения с "партнёрами",...)
Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.
А что вы предлагаете - воевать 5 лет? 10 лет? Дольше?
"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"
.

Это классические "два стула" - без внешних гарантий (а их никто давать не собирается) от "типа мира" с Украиной тоже особо ничего хорошего не будет...

Согласен.
Но даже "типа мира" даст нам время для развёртывания оборонки и поиска союзников, а не "партнёров".
Хотя, конечно, гарантий никаких.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:36

  Дюрі-бачі написав:холява бачив в інтернеті скандал, що деякі університети набрали аспірантів більше, ніж в них ліцензія. А тепер тих аспірантів відраховують.


Видрахували навіть з другого курсу .
Ще й співробітників універа .
Можливо чогось і не знаю .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:38

  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.

щоб потім голосувати за чергового Арестовича з його ідеями "правільнага руськаго міра" столицею чи то в Києві чи то в Мск., але вже з "харошими росіяними".

Один раз уже "орусили" мокшанські болота. Може досить "нести цівілізаційну місію".
Поки війна, свідомі люди мали би зрозуміти, що про росіянське краще не згадувати і про те що "щімять біндєравцьі"

Я не хочу, щоб мені руськоязичне бидло заявляло "нє панімаю тільячьєй мовьі"

Лёжа на диване в тылу. :mrgreen:
А голосовать "за чергового Арестовича" вас, вроде, никто не заставляет. Голосуйте, за кого нравится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:38

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Для руського міра є РФ, для українців є тільки Україна, тому з чисто питання виживання нації це життєво важливо.

Перетворювати Україну в Швейцарію "неначасі", тому що ваша влада продовжувати буде безкінечно ВС, а рускоєзичні будуть корчити із себе обіжених нациками, які "справаціравалі"

Русскоязычные сейчас ничего не "корчать із себе" и воюют на фронте так же, как и украиноязычные.
В отличие от вас, который только кривляется на форуме.

Якби за 30 років українські діти знали російську ось так, то і воювати не довелося б.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:42

Schmit
Может, хватит раскручивать "вопрос языка"?
Меньше бы у нас "политики" занимались этим на всех выборах, было бы намного лучше.
Или вам к Фарион?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:43

  flyman написав:купив сьогодні туалетний папір за 6.2 грн. (вчора вода газована за 13.3 грн.), чим понизив середній чек супермаркета


Ви серьозно , так все не гаразд ?
Туалетний папір по 6,2 грн. ?
Нехай Бог милує .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:55

  ЛАД написав:Schmit
Может, хватит раскручивать "вопрос языка"?
Меньше бы у нас "политики" занимались этим на всех выборах, было бы намного лучше.
Или вам к Фарион?

Не кожен українець слідкує і знає хто такий Фаріон, кожен росіянин знає Фаріон. Питання, хто такий ЛАД?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:58

  ЛАД написав:Schmit
Может, хватит раскручивать "вопрос языка"?
Меньше бы у нас "политики" занимались этим на всех выборах, было бы намного лучше.
Или вам к Фарион?

Тему мови ви тут розгойдуєте. Раніше я таке толерував, але тепер задовбали твердолобі. Оборзіли. Їм хоч кіл на голові теши.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:59

  BIGor написав:Не кожен українець слідкує і знає хто такий Фаріон

но одного ролика хватила на всю жизнь
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