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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8703870487058706
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:22

  The_Rebel написав:..........
Так це ще не враховуючи коли були дамбою, але з іншого боку - напад Гітлера, Наполеона і т.п. Така доля - знаходимося на перетині цивілізаційних шляхів та світів

Вроде, в этих случаях были не дамбой, а одной из воюющих сторон?
Благодаря чему были в числе первых стран-участниц ООН с момента основания в 1945.
Или будете доказывать, что с Гитлером воевала Россия а мы - просто дамба?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:25

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Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2024 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:26

Во как интересно и неожиданно!
Судя по удаляемым постам, flyman и vitaliiangel таки клоны! :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?
Зустрічне питання вам, як військовому. Що в країні повинно включитися на повну, щоб фронт пішов не те що на північ (до москви, по аналогіям з другою світовою, на яку посилаєтесь) а хоча б на схід, до кордонів 91-го?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:32

Bobua

Доброго дня .
Ви кожного дня маєте нагоду читати форум . Кожного дня тут виступають УКРАЇНЦІ .
Щирі , патріотичні , ...... бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Щоб хтось воював , щоб хтось ризикував жіттям , хтось донатив , тільки не вони .
Це УКРАЇНЦІ . За те нас і ненавидять .
З,їбнув за кордон , як тільки в державі скрута і звітти усіляки приголомшеві вислови , мол ви там одне , а ми тут у Німеччині , Польщі , Гишпаніях щось інше . Тому ми достойні пошани .
Хто уї.....ав з країни -герой , хто не зміг - треба "стремітса".
Ні одного натяка , що треба щось робити для перемоги .
..... як так можна мене в ЗСУ , мені вже 50 і я не здатен . (даже лячно спитати , а як з жінкой ...)
Ось такі вони українці , .....
Е виключення , але вони зараз в армії і їх рахують божевільними .

А ще питанни мови -ГОЛОВНЕ . Не було би питання нема про що балакати .
Я коли служив , то на питання де болить , хочь на будь який мові ,завжди зразу відповідали .
СЦУКО -ніяких проблем .
холява
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