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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 16:07
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vitaliiangel
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Додано: Сер 19 чер, 2024 16:10
detroytred написав:
рфія слабка...
Впевнена думка.
І умовний Вовчанськ - це її максимум по можливостям.
А там і Деніка прогнози економічного пипця в Мордорі.
І таблички закінчення техніки.
І національне загострення в них.
І зточують їх ЗСУ аж гай шумить.
лидер сильной страны поедет с пафосом в сев.корею?
скорее всего клянчит там снаряды
и все диктаторы любят подобные шоу
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 чер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 19 чер, 2024 16:12
vitaliiangel написав:
щось довго розслідують, мабуть скоро термін давності сплине по Насірову
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d44
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Додано: Сер 19 чер, 2024 16:15
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Ви кожного дня маєте нагоду читати форум . Кожного дня тут виступають УКРАЇНЦІ .
Щирі , патріотичні , ...... бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Щоб хтось воював , щоб хтось ризикував жіттям , хтось донатив , тільки не вони .
Це УКРАЇНЦІ . За те нас і ненавидять .
Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.
Я дуже наголошую щоб ви почітали Шмідта , BIGor , Хантер , УА , АНДРЕЕК ,2010, 7676 , барабашових , вадюль ,та інших .
Кого рівняти ?
ЯКІ УКРАЇНЦІ ? ЯКІ ЗАРАБОТКИ ?
Ви збожеволіли .
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холява
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Додано: Сер 19 чер, 2024 16:21
холява написав: Дюрі-бачі написав: холява написав:
Ви кожного дня маєте нагоду читати форум . Кожного дня тут виступають УКРАЇНЦІ .
Щирі , патріотичні , ...... бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Щоб хтось воював , щоб хтось ризикував жіттям , хтось донатив , тільки не вони .
Це УКРАЇНЦІ . За те нас і ненавидять .
Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.
Я дуже наголошую щоб ви почітали Шмідта , BIGor , Хантер , УА , АНДРЕЕК ,2010, 7676 , барабашових , вадюль ,та інших .
Кого рівняти ?
ЯКІ УКРАЇНЦІ ? ЯКІ ЗАРАБОТКИ ?
Ви збожеволіли .
На семінаристку одна надія. Якби не свята халява, поглинула б нас тьма з таким народцєм.
Батько, дякуємо тобі! З вас ікони скоро писати почнуть
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