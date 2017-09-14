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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8704870587068707
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:07

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:10

  detroytred написав:рфія слабка...
Впевнена думка.
І умовний Вовчанськ - це її максимум по можливостям.
А там і Деніка прогнози економічного пипця в Мордорі.
І таблички закінчення техніки.
І національне загострення в них.
І зточують їх ЗСУ аж гай шумить.

лидер сильной страны поедет с пафосом в сев.корею?
скорее всего клянчит там снаряды
и все диктаторы любят подобные шоу

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:12

  vitaliiangel написав:
щось довго розслідують, мабуть скоро термін давності сплине по Насірову
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Ви кожного дня маєте нагоду читати форум . Кожного дня тут виступають УКРАЇНЦІ .
Щирі , патріотичні , ...... бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Щоб хтось воював , щоб хтось ризикував жіттям , хтось донатив , тільки не вони .
Це УКРАЇНЦІ . За те нас і ненавидять .

Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.


Я дуже наголошую щоб ви почітали Шмідта , BIGor , Хантер , УА , АНДРЕЕК ,2010, 7676 , барабашових , вадюль ,та інших .
Кого рівняти ?
ЯКІ УКРАЇНЦІ ? ЯКІ ЗАРАБОТКИ ?
Ви збожеволіли .
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:21

  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Ви кожного дня маєте нагоду читати форум . Кожного дня тут виступають УКРАЇНЦІ .
Щирі , патріотичні , ...... бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Щоб хтось воював , щоб хтось ризикував жіттям , хтось донатив , тільки не вони .
Це УКРАЇНЦІ . За те нас і ненавидять .

Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.


Я дуже наголошую щоб ви почітали Шмідта , BIGor , Хантер , УА , АНДРЕЕК ,2010, 7676 , барабашових , вадюль ,та інших .
Кого рівняти ?
ЯКІ УКРАЇНЦІ ? ЯКІ ЗАРАБОТКИ ?
Ви збожеволіли .

На семінаристку одна надія. Якби не свята халява, поглинула б нас тьма з таким народцєм.
Батько, дякуємо тобі! З вас ікони скоро писати почнуть
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