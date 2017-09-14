ЛАД написав: budivelnik написав:
.............
Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000
) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...
..............
Итого: 375000 + 15000 + 2000 + 8000 = 400.000budivelnik
с арифметикой у вас всё хорошо, проверьте, пожалуйста, я не ошибся?
Т.о. затраты 400.000 и продали (ваш доход) тоже за 400.000, т.е. прибыль у вас равна 0.
Какое благородство и бескорыстность!
Простите за нескромный вопрос, при такой торговле за какие деньги вы живёте?
Всё остальное в вашем посте уже привычное хамство и глупость. Комментировать не буду.
Ні - не помилились
Якраз по цигаркам мій профіт=0, хоча роботи по них- Валом
А от те що до Вас починає доходитити як працює Бюджет-це радує...
Як бачите, вам не могло наснитись у самому страшному вашому сні, що якийсь ларьочник може зробивши 50% обороту-отримати 0.
Але і це не головне
Ви не упустили нічого?
Може так дійде
Податки отримала Держава - 280 000 ( від виробника
Купив Будівельник -375 000 ( отже виробник на зарплату і комплектуючі витратив 95)
Націнив Будівельник - 25000
Люди(працівники Будівельника) отримали -15000
Ще 2000 отримали банки за транзакції по терміналу
Будівельник за людей сплатив - 8000...
А тепер по порорядку
Держава 280 000+ 8000=288 000
Виробник ____________=_95 000
Люди/банки___________=_17 000
Десь таку супер фіскальну ситему в совку бачили?
Тільки не треба про зарплати , адже те що не доплачувалось - то потім хоч квартирами пороздавали.....А моїм працівникам на квартири податкова збиратись не обіцяла....
Тепер розумієте якою ціною мені обходиться ваша пенсія, яку вам ваш совок вкрав?
ПС
Я не бідую
Є ще продаж не цигарок - там податки менше 50% ціни
Є ще продаж хліба/кондитерки/води - там податки менше 30% ціни....
От тому в мене й виходить
Я купую за 0,7 - продаю на 1 млн грн
Мої люди отримують 0,1 млн грн
Я отримую 0,15 млн грн , з яких віддаю державі 0,05млн грн
З того 0,1 млн що в мене залишається мінімум 30% на протязі останніх 20 років реінвестую...
Тобто в мене є
40 000 * 20 000 років* 12 місяців = 10 млн грн...але без цих грошей я б не зміг торгувати тютюном..а тютюном я торгую , бо Держава попросила мене змилосердитись над вам і дати їй трошки більше враховуючи те що коли ви були працездатні ви не змогли заробити на себе..а тепер треба вас хоч голодом не морити.