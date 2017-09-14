Додано: Сер 19 чер, 2024 16:46

ЛАД написав: budivelnik написав: .............

Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000 ) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...

.............. .............Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі................. Итого: 375000 + 15000 + 2000 + 8000 = 400.000

budivelnik с арифметикой у вас всё хорошо, проверьте, пожалуйста, я не ошибся?

Т.о. затраты 400.000 и продали (ваш доход) тоже за 400.000, т.е. прибыль у вас равна 0.

Какое благородство и бескорыстность!

Простите за нескромный вопрос, при такой торговле за какие деньги вы живёте?



Всё остальное в вашем посте уже привычное хамство и глупость. Комментировать не буду. Итого: 375000 + 15000 + 2000 + 8000 = 400.000с арифметикой у вас всё хорошо, проверьте, пожалуйста, я не ошибся?Т.о. затраты 400.000 и продали (ваш доход) тоже за 400.000, т.е. прибыль у вас равна 0.Какое благородство и бескорыстность!Простите за нескромный вопрос, при такой торговле за какие деньги вы живёте?Всё остальное в вашем посте уже привычное хамство и глупость. Комментировать не буду.

Ні - не помилилисьЯкраз по цигаркам мій профіт=0, хоча роботи по них- ВаломА от те що до Вас починає доходитити як працює Бюджет-це радує...Як бачите, вам не могло наснитись у самому страшному вашому сні, що якийсь ларьочник може зробивши 50% обороту-отримати 0.Але і це не головнеВи не упустили нічого?Може так дійдеПодатки отримала Держава - 280 000 ( від виробникаКупив Будівельник -375 000 ( отже виробник на зарплату і комплектуючі витратив 95)Націнив Будівельник - 25000Люди(працівники Будівельника) отримали -15000Ще 2000 отримали банки за транзакції по терміналуБудівельник за людей сплатив - 8000...А тепер по порорядкуДержава 280 000+ 8000=288 000Виробник ____________=_95 000Люди/банки___________=_17 000Десь таку супер фіскальну ситему в совку бачили?Тільки не треба про зарплати , адже те що не доплачувалось - то потім хоч квартирами пороздавали.....А моїм працівникам на квартири податкова збиратись не обіцяла....Тепер розумієте якою ціною мені обходиться ваша пенсія, яку вам ваш совок вкрав?ПСЯ не бідуюЄ ще продаж не цигарок - там податки менше 50% ціниЄ ще продаж хліба/кондитерки/води - там податки менше 30% ціни....От тому в мене й виходитьЯ купую за 0,7 - продаю на 1 млн грнМої люди отримують 0,1 млн грнЯ отримую 0,15 млн грн , з яких віддаю державі 0,05млн грнЗ того 0,1 млн що в мене залишається мінімум 30% на протязі останніх 20 років реінвестую...Тобто в мене є40 000 * 20 000 років* 12 місяців = 10 млн грн...але без цих грошей я б не зміг торгувати тютюном..а тютюном я торгую , бо Держава попросила мене змилосердитись над вам і дати їй трошки більше враховуючи те що коли ви були працездатні ви не змогли заробити на себе..а тепер треба вас хоч голодом не морити.