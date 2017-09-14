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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87048705870687078708>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Ви кожного дня маєте нагоду читати форум . Кожного дня тут виступають УКРАЇНЦІ .
Щирі , патріотичні , ...... бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Щоб хтось воював , щоб хтось ризикував жіттям , хтось донатив , тільки не вони .
Це УКРАЇНЦІ . За те нас і ненавидять .

Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.

Что их останавливает?
Отсутствие гарантии, что через 3 месяца дембильнутся?
Заробитчане? Привыкли наниматься на короткий срок?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:07

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:10

  detroytred написав:рфія слабка...
Впевнена думка.
І умовний Вовчанськ - це її максимум по можливостям.
А там і Деніка прогнози економічного пипця в Мордорі.
І таблички закінчення техніки.
І національне загострення в них.
І зточують їх ЗСУ аж гай шумить.

лидер сильной страны поедет с пафосом в сев.корею?
скорее всего клянчит там снаряды
и все диктаторы любят подобные шоу



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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 16:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:12

  vitaliiangel написав:
щось довго розслідують, мабуть скоро термін давності сплине по Насірову
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:31


потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает/стреляет.

если бы запад начал наращивать военную помощь, новости могли бы быть ещё интереснее.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:40

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:рфія слабка...
Впевнена думка.
І умовний Вовчанськ - це її максимум по можливостям.
А там і Деніка прогнози економічного пипця в Мордорі.
І таблички закінчення техніки.
І національне загострення в них.
І зточують їх ЗСУ аж гай шумить.

лидер сильной страны поедет с пафосом в сев.корею?
скорее всего клянчит там снаряды
и все диктаторы любят подобные шоу

Аргументації потребує не твердження, що рфія слабка, а інше --- що рфія потужна; лише Україна дійсно захищає Європу (НАТО) від майбутнього результативного нападу з боку рфії.
Так було у статті Бобуа, так нерідко стверджують західні посадовці та експерти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:46

ремарка, багато роботи .напевно до завтра

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.............
Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...
..............
Итого: 375000 + 15000 + 2000 + 8000 = 400.000
budivelnik с арифметикой у вас всё хорошо, проверьте, пожалуйста, я не ошибся?
Т.о. затраты 400.000 и продали (ваш доход) тоже за 400.000, т.е. прибыль у вас равна 0.
Какое благородство и бескорыстность!
Простите за нескромный вопрос, при такой торговле за какие деньги вы живёте?

Всё остальное в вашем посте уже привычное хамство и глупость. Комментировать не буду.
Ні - не помилились
Якраз по цигаркам мій профіт=0, хоча роботи по них- Валом
А от те що до Вас починає доходитити як працює Бюджет-це радує...
Як бачите, вам не могло наснитись у самому страшному вашому сні, що якийсь ларьочник може зробивши 50% обороту-отримати 0.
Але і це не головне
Ви не упустили нічого?
Може так дійде
Податки отримала Держава - 280 000 ( від виробника
Купив Будівельник -375 000 ( отже виробник на зарплату і комплектуючі витратив 95)
Націнив Будівельник - 25000
Люди(працівники Будівельника) отримали -15000
Ще 2000 отримали банки за транзакції по терміналу
Будівельник за людей сплатив - 8000...

А тепер по порорядку
Держава 280 000+ 8000=288 000
Виробник ____________=_95 000
Люди/банки___________=_17 000

Десь таку супер фіскальну ситему в совку бачили?
Тільки не треба про зарплати , адже те що не доплачувалось - то потім хоч квартирами пороздавали.....А моїм працівникам на квартири податкова збиратись не обіцяла....

Тепер розумієте якою ціною мені обходиться ваша пенсія, яку вам ваш совок вкрав?

ПС
Я не бідую
Є ще продаж не цигарок - там податки менше 50% ціни
Є ще продаж хліба/кондитерки/води - там податки менше 30% ціни....

От тому в мене й виходить
Я купую за 0,7 - продаю на 1 млн грн
Мої люди отримують 0,1 млн грн
Я отримую 0,15 млн грн , з яких віддаю державі 0,05млн грн
З того 0,1 млн що в мене залишається мінімум 30% на протязі останніх 20 років реінвестую...
Тобто в мене є
40 000 * 20 000 років* 12 місяців = 10 млн грн...але без цих грошей я б не зміг торгувати тютюном..а тютюном я торгую , бо Держава попросила мене змилосердитись над вам і дати їй трошки більше враховуючи те що коли ви були працездатні ви не змогли заробити на себе..а тепер треба вас хоч голодом не морити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:50

  холява написав:бажаючі перемоги , тільки ЧУЖИМИ руками .
Може хоч ви не будете піарити ДУРНІ твердження?
Тобто я в тилу прикриваюсь?
Давайте деколи подружимось з головою..
Є фронт
Є тил
Ніколи війну не вигравав тільки НУЛЬ...
На те він і НУЛЬ , щоб додавши до нього тилу- він перетворився в силу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55

Пропозиції радикально підвищити податки очікуємо вже найближчим часом, – Гетманцев.

Їх чекають від уряду, адже в бюджеті не вистачає коштів на військові потреби.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:59

  Xenon написав:
Пропозиції радикально підвищити податки очікуємо вже найближчим часом, – Гетманцев.

Їх чекають від уряду, адже в бюджеті не вистачає коштів на військові потреби.

щоб корова менше їла і давала більше молока її треба менше годувати і більше доїти (автор: невідомий щипач гусей)
flyman
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  #<1 ... 87048705870687078708>
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