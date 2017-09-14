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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8705870687078708>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:01

  Xenon написав:
Пропозиції радикально підвищити податки очікуємо вже найближчим часом, – Гетманцев.

Їх чекають від уряду, адже в бюджеті не вистачає коштів на військові потреби.

ра-ди-каль-но
цікаво, чим це обернеться для додихаючої економіки вкупі з тотальною мобілізацією працівників та відключеннями світла
пан холява, чи не час вивчати бурятський податковий кодекс?

менше годувати, більше доїти
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 19 чер, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что их останавливает?
Отсутствие гарантии, что через 3 месяца дембильнутся?
Заробитчане? Привыкли наниматься на короткий срок?

1. Гарантії дембеля. Хай не через 3 місяці, а через 6 чи рік.
2. Гарантій виплат. Дедалі більше історій про те, як Україна кидає своїх захисників, особливо коли вони поранені чи загинули. А той же Успіх розповідає, що й діючих захисників хочуть кинути.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:09

  Xenon написав:
Пропозиції радикально підвищити податки очікуємо вже найближчим часом, – Гетманцев.

Їх чекають від уряду, адже в бюджеті не вистачає коштів на військові потреби.

это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:27

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.............
Щоб продати на 400 000 грн в місяць сигарет( з яких 280 000) отримує Держава) ,підприємці купували ці сигарети за 375 000 і з цих 25000 - 15000 продавцям, 2000 банкам, і ще 8000 державі...
..............
Итого: 375000 + 15000 + 2000 + 8000 = 400.000
budivelnik с арифметикой у вас всё хорошо, проверьте, пожалуйста, я не ошибся?
Т.о. затраты 400.000 и продали (ваш доход) тоже за 400.000, т.е. прибыль у вас равна 0.
Какое благородство и бескорыстность!
Простите за нескромный вопрос, при такой торговле за какие деньги вы живёте?

Всё остальное в вашем посте уже привычное хамство и глупость. Комментировать не буду.
Ні - не помилились
Якраз по цигаркам мій профіт=0, хоча роботи по них- Валом
А от те що до Вас починає доходитити як працює Бюджет-це радує...
Як бачите, вам не могло наснитись у самому страшному вашому сні, що якийсь ларьочник може зробивши 50% обороту-отримати 0.
Але і це не головне
Ви не упустили нічого?
Може так дійде
Податки отримала Держава - 280 000 ( від виробника
Купив Будівельник -375 000 ( отже виробник на зарплату і комплектуючі витратив 95)
Націнив Будівельник - 25000
Люди(працівники Будівельника) отримали -15000
Ще 2000 отримали банки за транзакції по терміналу
Будівельник за людей сплатив - 8000...

А тепер по порорядку
Держава 280 000+ 8000=288 000
Виробник ____________=_95 000
Люди/банки___________=_17 000

Десь таку супер фіскальну ситему в совку бачили?
Тільки не треба про зарплати , адже те що не доплачувалось - то потім хоч квартирами пороздавали.....А моїм працівникам на квартири податкова збиратись не обіцяла....

Тепер розумієте якою ціною мені обходиться ваша пенсія, яку вам ваш совок вкрав?

ПС
Я не бідую
Є ще продаж не цигарок - там податки менше 50% ціни
Є ще продаж хліба/кондитерки/води - там податки менше 30% ціни....

От тому в мене й виходить
Я купую за 0,7 - продаю на 1 млн грн
Мої люди отримують 0,1 млн грн
Я отримую 0,15 млн грн , з яких віддаю державі 0,05млн грн
З того 0,1 млн що в мене залишається мінімум 30% на протязі останніх 20 років реінвестую...
Тобто в мене є
40 000 * 20 000 років* 12 місяців = 10 млн грн...але без цих грошей я б не зміг торгувати тютюном..а тютюном я торгую , бо Держава попросила мене змилосердитись над вам і дати їй трошки більше враховуючи те що коли ви були працездатні ви не змогли заробити на себе..а тепер треба вас хоч голодом не морити.

В цій опупенній схемі не розкрито одне --- де покупці цигарок взяли свої гроші?))
Які Будівельник по суті лише перерозподілив - в бюджет, з-п продавцям, банкам.

(Хоча, згоден -- услуга по продажу товару була виконана-вироблена). На 15 000. Додана вартість створена - 15 тис. Послуга з продажу цигарок.
Виробник цигарок теж створив додану вартість, але не більш, ніж 95000 - (мінус).
Банки теж -- створили фінпослугу. Але знов сума невеличка 2000.

Так хто в цій опупезній сумі 400 тис. найбільше створив?))
Точніше дав. Гроші, які заробив.
Звідки основні гроші в бюджет?
Хто годувальник?)))))))))))))))))))

Бо схема показана так, наче Будівельник 280 тис. в бюджет поклав. Ще й суто безкорисно, без урахування, що асортимент такий,як цигарки приманює покупців його інших товарів (або відсутність цигарок в магазині відштовхне цих покупців).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:39

  vitaliiangel написав:это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.


війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.

Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 19 чер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:41

  detroytred написав:Так хто в цій опупезній сумі 400 тис. найбільше створив?))
Як хто?
дейтройт і лад....
А всі інші-проходимці...

Так щоб я не матюкався.Податки - це виплати тим хто НЕ МОЖЕ НА СЕБЕ заробити - тобто це пенсіонери і інваліди, частина депутатів, основна частина судової системи ( яка розслідуючи справу в 0,5 млн витрачає на це бюджетних платежів 1 млн)....і таких в Державі - 400 млрд грн ихалявщиків з 1700 млрд грн зароблених і сплачених
Тому
Не мерегуй ня...йди поговори про можновладців найбільший наповнювач бюджету.

В нас якщо по дейтройту
То головне скільки ЗЖЕР а не скільки СТВОРИВ... бо те що ти отримав з БЮДЖЕТУ - створив не ти - ти зжер, а створив я
навіть лад це розуміє( я так надіюсь)
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 чер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:42

Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите, заявил Bloomberg глава ОП Ермак.

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», - сказал он.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ermak-says
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:42

  Xenon написав:Або яв у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
с трудом себе представляю принудиловку в 21м веке. Это начнут ловить бусиками не только ухылянтов от службы но и ухылянтов от работы. И когда поймают тоже неясно как их будут принуждать.
  Xenon написав:
Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите, заявил Bloomberg глава ОП Ермак.

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», - сказал он.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ermak-says

имхо с рф никто не приедет или пришлют какого-то мелкого чиновника типа Мединский. питун вступил в почётный легион диктаторов не для этого чтобы ездить на переговоры..
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:45

vitaliiangel
Тільки що пояснював звідки в мене 0 а в держави 288 000

Мені цікаво
До цих дурнів може хоч колись дійти...
Якщо я відмовлюсь від НУЛЯ - вони втратять 288 000...

Те що вони фантазують думаючи що замість одного розумного ( який може позволити втратити 15 щоб не створювати 400 )прийде інший розумний це ж маразм в квадраті- а дурень не створить - а ось це ФАКТ...
коли вже вони порозумнішають
budivelnik
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  #<1 ... 8705870687078708>
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