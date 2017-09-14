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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8705870687078708
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:46

  vitaliiangel написав:потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает/стреляет.

підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.

та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так хто в цій опупезній сумі 400 тис. найбільше створив?))
Як хто?
дейтройт і лад....
А всі інші-проходимці...

Так щоб я не матюкався.Податки - це виплати тим хто НЕ МОЖЕ НА СЕБЕ заробити - тобто це пенсіонери і інваліди, частина депутатів, основна частина судової системи ( яка розслідуючи справу в 0,5 млн витрачає на це бюджетних платежів 1 млн)....і таких в Державі - 400 млрд грн ихалявщиків з 1700 млрд грн зароблених і сплачених
Тому
Не мерегуй ня...йди поговори про можновладців найбільший наповнювач буюджеу.

Вау!
Невже зрозумів, що з роллю наповнювача бюджету на 280 тис. трохи))) погарячкував?

Тепер далі: бюджетники хоч діючі службовці (чиновники, лікарі, всл і т.д.), хоч пенси з них ----- не халявщики, яких ти начебто годуєш.
Держава їм сплачує за їх роботу.
І пенсія за виконану роботу.
Що зарплатню, що пенсію вони заробили.

А не мілостиню просили або подачки.
Ти ж сам!!! тут скільки голосив, що держава (лікарі, вчителі і т.д.) вчили, лікували і т.д.
Тобто надавали послуги, створювали послуги-товари і за це отримували гроші.
Невдобно вийшло)))

А пенсія...
Не було б договору про пенсію, то сплата була одразу -- більша зп бюджетникам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:57

  budivelnik написав:vitaliiangel
Тільки що пояснював звідки в мене 0 а в держави 288 000

Мені цікаво
До цих дурнів може хоч колись дійти...
Якщо я відмовлюсь від НУЛЯ - вони втратять 288 000...

Те що вони фантазують думаючи що замість одного розумного ( який може позволити втратити 15 щоб не створювати 400 )прийде інший розумний це ж маразм в квадраті- а дурень не створить - а ось це ФАКТ...
коли вже вони порозумнішають

Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!
Нехай і з націнкою.

Чи всі продавці цигарок, як ти, з нулевим прибутком працюють?
Ти ж лише приваблюєш покупців своїм ходом з нулем...
Можеш же не сплачувати 15 тис. саме з цигарок продавцям своїм ...., а брати їм зп з інших! своїх товарів.

Кого ти намагаєшся тут обдурити?))) Цирк.
Навіщо цигарки продаєш? Щоб твої працівники на них заробили?)))))))
Оті 15 тис. гривень.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:59

  sergey_stasyuk555 написав:
  vitaliiangel написав:потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает/стреляет.

підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.

та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки

Пд.Корею чим буде брати, повітряними кульками із кізяками?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:01

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так хто в цій опупезній сумі 400 тис. найбільше створив?))
Як хто?
дейтройт і лад....
А всі інші-проходимці...

Так щоб я не матюкався.Податки - це виплати тим хто НЕ МОЖЕ НА СЕБЕ заробити - тобто це пенсіонери і інваліди, частина депутатів, основна частина судової системи ( яка розслідуючи справу в 0,5 млн витрачає на це бюджетних платежів 1 млн)....і таких в Державі - 400 млрд грн ихалявщиків з 1700 млрд грн зароблених і сплачених
Тому
Не мерегуй ня...йди поговори про можновладців найбільший наповнювач буюджеу.

Вау!
Невже зрозумів, що з роллю наповнювача бюджету на 280 тис. трохи))) погарячкував?

Тепер далі: бюджетники хоч діючі службовці (чиновники, лікарі, всл і т.д.), хоч пенси з них ----- не халявщики, яких ти начебто годуєш.
Держава їм сплачує за їх роботу.
І пенсія за виконану роботу.
Що зарплатню, що пенсію вони заробили.

А не мілостиню просили або подачки.
Ти ж сам!!! тут скільки голосив, що держава (лікарі, вчителі і т.д.) вчили, лікували і т.д.
Тобто надавали послуги, створювали послуги-товари і за це отримували гроші.
Невдобно вийшло)))

А пенсія...
Не було б договору про пенсію, то сплата була одразу -- більша зп бюджетникам.

та держава - це мать годувальниця, якій мають будівельники та інші пересічені мають віддати борг на детройдів/ЛАДів/хотабів/холяв
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:02

  ЛАД написав:Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.

А у меня встречный вопрос, а о чём переговоры ? пункты ?

Ведь Путин чётко выдвинул свои требования даже не переговоров, а "прекращения" огня

И там чётко сказано - признать четыре области и Крым российскими, гарантии невступления в НАТО

При этом, сам он никаких гарантий не даёт

То я также могу процитировать вас, в случае принятия такого "мира"
  ЛАД написав:"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"

Ты об этом не думал ? И будет ли вообще Украина после такого "мира" ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:03

  detroytred написав:Держава їм сплачує за їх роботу.
Іди нахер...

Держава платить ЗА РОБОТУ ..грошима які Я створюю в результаті економічної діяльності...

Ти як спочатку покурив а потім пішов за пенсією...
чи спочатку почекав поки цигарки зроблять , потям я продам, потім заплачу податки і тільки потім ти за пенсією за яку купиш...

Дурню - що будеш робити якщо ми не зробимо?
пофіг хто ми
Працівники тюютової, ларьочники, податківці.. що будеш робити? смоктати?
budivelnik
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  #<1 ... 8705870687078708
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