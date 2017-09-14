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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 17:46
vitaliiangel написав:
потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает
/стреляет.
підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.
та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки
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Додано: Сер 19 чер, 2024 17:50
budivelnik написав: detroytred написав:
Так хто в цій опупезній сумі 400 тис. найбільше створив?))
Як хто?
дейтройт і лад....
А всі інші-проходимці...
Так щоб я не матюкався.Податки - це виплати тим хто НЕ МОЖЕ НА СЕБЕ заробити - тобто це пенсіонери і інваліди, частина депутатів, основна частина судової системи ( яка розслідуючи справу в 0,5 млн витрачає на це бюджетних платежів 1 млн)....і таких в Державі - 400 млрд грн ихалявщиків з 1700 млрд грн зароблених і сплачених
Тому
Не мерегуй ня...йди поговори про можновладців найбільший наповнювач буюджеу.
Вау!
Невже зрозумів, що з роллю наповнювача бюджету на 280 тис. трохи))) погарячкував?
Тепер далі: бюджетники хоч діючі службовці (чиновники, лікарі, всл і т.д.), хоч пенси з них ----- не халявщики, яких ти начебто годуєш.
Держава їм сплачує за їх роботу.
І пенсія за виконану роботу.
Що зарплатню, що пенсію вони заробили.
А не мілостиню просили або подачки.
Ти ж сам!!! тут скільки голосив, що держава (лікарі, вчителі і т.д.) вчили, лікували і т.д.
Тобто надавали послуги, створювали послуги-товари і за це отримували гроші.
Невдобно вийшло)))
А пенсія...
Не було б договору про пенсію, то сплата була одразу -- більша зп бюджетникам.
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detroytred
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Додано: Сер 19 чер, 2024 17:57
budivelnik написав:vitaliiangel
Тільки що пояснював звідки в мене 0 а в держави 288 000
Мені цікаво
До цих дурнів може хоч колись дійти...
Якщо я відмовлюсь від НУЛЯ - вони втратять 288 000...
Те що вони фантазують думаючи що замість одного розумного ( який може позволити втратити 15 щоб не створювати 400 )прийде інший розумний це ж маразм в квадраті
- а дурень не створить - а ось це ФАКТ...
коли вже вони порозумнішають
Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!
Нехай і з націнкою.
Чи всі продавці цигарок, як ти, з нулевим прибутком працюють?
Ти ж лише приваблюєш покупців своїм ходом з нулем...
Можеш же не сплачувати 15 тис. саме з цигарок продавцям своїм ...., а брати їм зп з інших! своїх товарів.
Кого ти намагаєшся тут обдурити?))) Цирк.
Навіщо цигарки продаєш? Щоб твої працівники на них заробили?)))))))
Оті 15 тис. гривень.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 19 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 17:59
sergey_stasyuk555 написав: vitaliiangel написав:
потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает
/стреляет.
підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.
та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки
Пд.Корею чим буде брати, повітряними кульками із кізяками?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:01
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Так хто в цій опупезній сумі 400 тис. найбільше створив?))
Як хто?
дейтройт і лад....
А всі інші-проходимці...
Так щоб я не матюкався.Податки - це виплати тим хто НЕ МОЖЕ НА СЕБЕ заробити - тобто це пенсіонери і інваліди, частина депутатів, основна частина судової системи ( яка розслідуючи справу в 0,5 млн витрачає на це бюджетних платежів 1 млн)....і таких в Державі - 400 млрд грн ихалявщиків з 1700 млрд грн зароблених і сплачених
Тому
Не мерегуй ня...йди поговори про можновладців найбільший наповнювач буюджеу.
Вау!
Невже зрозумів, що з роллю наповнювача бюджету на 280 тис. трохи))) погарячкував?
Тепер далі: бюджетники хоч діючі службовці (чиновники, лікарі, всл і т.д.), хоч пенси з них ----- не халявщики, яких ти начебто годуєш.
Держава їм сплачує за їх роботу.
І пенсія за виконану роботу.
Що зарплатню, що пенсію вони заробили.
А не мілостиню просили або подачки.
Ти ж сам!!! тут скільки голосив, що держава (лікарі, вчителі і т.д.) вчили, лікували і т.д.
Тобто надавали послуги, створювали послуги-товари і за це отримували гроші.
Невдобно вийшло)))
А пенсія...
Не було б договору про пенсію, то сплата була одразу -- більша зп бюджетникам.
та держава - це мать годувальниця, якій мають будівельники та інші пересічені мають віддати борг на детройдів/ЛАДів/хотабів/холяв
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:02
ЛАД написав:
Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.
А у меня встречный вопрос, а о чём переговоры ? пункты ?
Ведь Путин чётко выдвинул свои требования даже не переговоров, а "прекращения" огня
И там чётко сказано - признать четыре области и Крым российскими, гарантии невступления в НАТО
При этом, сам он никаких гарантий не даёт
То я также могу процитировать вас, в случае принятия такого "мира"
ЛАД написав:"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"
Ты об этом не думал ? И будет ли вообще Украина после такого "мира" ?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:03
detroytred написав:
Держава їм сплачує за їх роботу.
Іди нахер...
Держава платить ЗА РОБОТУ ..грошима які Я створюю в результаті економічної діяльності...
Ти як спочатку покурив а потім пішов за пенсією...
чи спочатку почекав поки цигарки зроблять , потям я продам, потім заплачу податки і тільки потім ти за пенсією за яку купиш...
Дурню - що будеш робити якщо ми не зробимо?
пофіг хто ми
Працівники тюютової, ларьочники, податківці.. що будеш робити? смоктати?
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