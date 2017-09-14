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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 17:57
budivelnik написав:vitaliiangel
Тільки що пояснював звідки в мене 0 а в держави 288 000
Мені цікаво
До цих дурнів може хоч колись дійти...
Якщо я відмовлюсь від НУЛЯ - вони втратять 288 000...
Те що вони фантазують думаючи що замість одного розумного ( який може позволити втратити 15 щоб не створювати 400 )прийде інший розумний це ж маразм в квадраті
- а дурень не створить - а ось це ФАКТ...
коли вже вони порозумнішають
Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!
Нехай і з націнкою.
Чи всі продавці цигарок, як ти, з нулевим прибутком працюють?
Ти ж лише приваблюєш покупців своїм ходом з нулем...
Можеш же не сплачувати 15 тис. саме з цигарок продавцям своїм ...., а брати їм зп з інших! своїх товарів.
Кого ти намагаєшся тут обдурити?))) Цирк.
Навіщо цигарки продаєш? Щоб твої працівники на них заробили?)))))))
Оті 15 тис. гривень.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 19 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 17:59
sergey_stasyuk555 написав: vitaliiangel написав:
потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает
/стреляет.
підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.
та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки
Пд.Корею чим буде брати, повітряними кульками із кізяками?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:02
ЛАД написав:
Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.
А у меня встречный вопрос, а о чём переговоры ? пункты ?
Ведь Путин чётко выдвинул свои требования даже не переговоров, а "прекращения" огня
И там чётко сказано - признать четыре области и Крым российскими, гарантии невступления в НАТО
При этом, сам он никаких гарантий не даёт
То я также могу процитировать вас, в случае принятия такого "мира"
ЛАД написав:"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"
Ты об этом не думал ? И будет ли вообще Украина после такого "мира" ?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:05
vitaliiangel написав: Xenon написав:
Або яв у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
с трудом себе представляю принудиловку в 21м веке. Это начнут ловить бусиками не только ухылянтов от службы но и ухылянтов от работы. И когда поймают тоже неясно как их будут принуждать.
"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал".
Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:06
flyman написав: sergey_stasyuk555 написав: vitaliiangel написав:
потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает
/стреляет.
підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.
та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки
Пд.Корею чим буде брати, повітряними кульками із кізяками?
А скільки КНДР може виготовити снарядів, танків і тд.?
І надати рфії.
Бо рашковани можуть паски затягнути в споживанні своєму, а оту зброю в корейців купити.
Або розрахуватися металом, космічними технологіями, алмазами, зерном, м'ясом чи що там корейцям потрібно...
Від того, що в Штатів є зброя, але вони нам не надають більше, Україні не солодко.
В Європі є гроші, а зброї мало - від цього нам теж не гарно.
А оті корейці можуть оркам її надати.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:06
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
............
Я не обладаю полной информацией о ситуации (поставки оружия, ход мобилизации, отношения с "партнёрами",...)
Единственное, что я могу предложить - вести переговоры.
А что вы предлагаете - воевать 5 лет? 10 лет? Дольше?"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"
.
Это классические "два стула" - без внешних гарантий (а их никто давать не собирается) от "типа мира" с Украиной тоже особо ничего хорошего не будет...
Согласен.
Но даже "типа мира" даст нам время для развёртывания оборонки и поиска союзников, а не "партнёров".
Хотя, конечно, гарантий никаких.
При "типа мире" не будет никакой возможности наращивания оборонки Украины
Россия в лице Путина обязательно пропишет пункт уничтожения оборонки и невозможность западной помощи в соглашении "типа мира"
Поэтому, все эти камлания на "типа мир" и как будет хорошо Украине - может писать либо идиот, либо агент Кремля
На идиота ЛАД
вы не похожи )
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:09
detroytred написав:
Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!
20-24.02.22 в Ирпене/Буче закрылись все заправки, многие не могли выехать из-за отсутствия топлива. Знаете что удивительно, тут же не открылись другие, хотя по логике можно было б не плохо заработать, да? В село где живет моя родственница раньше из райцентра ездил автобус, односельчанин купил, оформил маршрут, возил людей в ноль а иногда и бесплатно. Потом шото случилось и автобус перестал ездить. Думаете ему на смену пришёл другой? Просят соседей вывезти на трассу, а там голосуют. Повезёт/не повезёт. У кого есть авто бывает вывозит группу людей до ближайшей остановки, а потом встречает их. Бизнес не всегда про прибыли. Есть идейные бизнесмены, которые работают в ноль или бесплатно, и когда такой идейный закрывает лавочку, взамен ему никто не приходит. Яркие примеры автозавод ЗАЗ. Пусть продукция херня (но ланосы пикапы до сих пор востребованы), и что открылось вместо них или вместо 80 банков-банкротов? Кто от этого выиграл. Точно не бюджет.
То есть ваше продасть оті цигарки інший верно лишь отчасти. Я знаю тьму кейсов, когда деньги вкладывались в то, что заведомо прибыли не могло принести (обычно образование, иногда строительство и жкх).
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 чер, 2024 18:18, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:11
budivelnik написав: detroytred написав:
Держава їм сплачує за їх роботу.
Іди нахер...
Держава платить ЗА РОБОТУ ..грошима які Я створюю в результаті економічної діяльності...
Ти як спочатку покурив а потім пішов за пенсією...
чи спочатку почекав поки цигарки зроблять , потям я продам, потім заплачу податки і тільки потім ти за пенсією за яку купиш...
Дурню - що будеш робити якщо ми не зробимо?
пофіг хто ми
Працівники тюютової, ларьочники, податківці.. що будеш робити? смоктати?
Да, кеп.
Це очевидно.
Так само, як виробник цигарок не створить їх, то ти фіг, що продасиш.
Так і лікар тебе не вилікує, привівки не зробить)), то каюкнишся...
Вчитель не навчить, всл не захистить і т.д.
Ти не спрощуй-то до рівня єралашику...
Увесь держапарат також виробляє послугу без якої підприємець теж апріорі не міг би існувати.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:16
vitaliiangel написав:
и когда такой идейный закрывает лавочку, взамен никто не приходит.
А навіщо далеко ходити
Той самий гетьманцев - втрати БЮДЖЕТУ від контрафактної продажі тютюну- 23 млрд грн/рік...
Це там де дебіли Будівельника дістали і нормальні пішли...а от ті які вважають що гроші ростуть на деревах і кожен хто проходить ЗОБОВЯЗАНИЙ їх акуратно зібрати і під облік занести в податкову - ті грошики збирають і викрутивши дулю дейтройту з цими грошима йдуть далі...
Їх можна знайти..прокурори/слідчі/податківці...от тільки негараз
для того щоб 23 млрд вони в БЮДЖЕТ знайшли їм чомусь 30 млрд заплатити зща роботу треба..
До совків-не длійде.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:17
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!
20-24.02.22 в Ирпене/Буче закрылись все заправки
От прям 20.02.22 закрылись все заправки ? Ещё даже до признания Путиным ЛДНР ?
А ты хорош, мощно задвинул )
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