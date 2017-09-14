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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87078708870987108711 ... 8713>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:17

  pesikot написав:
  ЛАД написав:"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"

Ты об этом не думал ? И будет ли вообще Украина после такого "мира" ?

А що для тебе Україна? Для мене Україна це люди, а для тебе?

Задачка.
Умова: За 2,5 років війни з України звалило, припустимо, 7 мільйонів людей. На фронті загинуло, припустимо, 100 тисяч.
Питання задачки: Скільки людей втратила Україна?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:18

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!

20-24.02.22 в Ирпене/Буче закрылись все заправки, многие не могли выехать из-за отсутствия топлива. Знаете что удивительно, тут же не открылись другие, хотя по логике можно было б не плохо заработать, да? В село где живет моя родственница раньше из райцентра ездил автобус, односельчанин купил, оформил маршрут, возил людей в ноль а иногда и бесплатно. Потом шото случилось и автобус перестал ездить. Думаете ему на смену пришёл другой? Просят соседей вывезти на трассу, а там голосуют. Повезёт/не повезёт. У кого есть авто бывает вывозит группу людей до ближайшей остановки, а потом встречает их. Бизнес не всегда про прибыли. Есть идейные бизнесмены, которые работают в ноль или бесплатно, и когда такой идейный закрывает лавочку, взамен ему никто не приходит. То есть ваше продасть оті цигарки інший верно лишь отчасти. Я знаю тьму кейсов, когда деньги вкладывались в то, что заведомо прибыли не могло принести (обычно образование, иногда строительство и жкх).

Навіщо ці виключення?
Звісно виключення є. Були і будуть у всьому.

По суті зауваження є?
Ніхто не збирається всіх підприємців мобілізувати...
Поки)))
Дійде до межі, то гадаю, цілком можливо, що ринок -- як конкуренцію виробників (надлишок виробників) принесуть у жертву.
Економіці воєнного часу.

Тому питав і питаю -- що понад усе?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:20

  detroytred написав:По суті зауваження є?
есть. бизнес гораздо шире чем вы себе представляете. Допустим вы уникальный мастер, другого такого нет. Закрыли бизнес. Кто вам придёт на замену? Незаменимых людей нет, а незаменимые бизнесы есть (те которыми кроме вас никто не хочет заниматься). Уверен в сёлах есть такие магазины/азс или шо то ещё, которые работают с минимальной прибылью, и если они закроются взамен не придёт никто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 18:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:20

  budivelnik написав:
  vitaliiangel написав:и когда такой идейный закрывает лавочку, взамен никто не приходит.
А навіщо далеко ходити
Той самий гетьманцев - втрати БЮДЖЕТУ від контрафактної продажі тютюну- 23 млрд грн/рік...
Це там де дебіли Будівельника дістали і нормальні пішли...а от ті які вважають що гроші ростуть на деревах і кожен хто проходить ЗОБОВЯЗАНИЙ їх акуратно зібрати і під облік занести в податкову - ті грошики збирають і викрутивши дулю дейтройту з цими грошима йдуть далі...
Їх можна знайти..прокурори/слідчі/податківці...от тільки негараз
для того щоб 23 млрд вони в БЮДЖЕТ знайшли їм чомусь 30 млрд заплатити зща роботу треба..

До совків-не длійде.

Ну да))
З-за мобілізації будівельників, які реалізують цигарки в нуль, зросли на 23 млрд. втрати від контрафактного продажу.

Черговий єралашик...
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:21

  vitaliiangel написав:В село где живет моя родственница раньше из райцентра ездил автобус, односельчанин купил, оформил маршрут, возил людей в ноль а иногда и бесплатно. Потом шото случилось и автобус перестал ездить. Думаете ему на смену пришёл другой?

В селі є громада, там є бюджет громади. Хай родичка поцікавиться надходженнями та витратами по громаді. Далі пишуть листа голові шо їм потрібен автобус.
Не скажу шо завтра автобус буде, але починать з чогось потрібно.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:21

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:"ЩО тоді буде з Україною, ви не замислюєтесь?"

Ты об этом не думал ? И будет ли вообще Украина после такого "мира" ?

А що для тебе Україна? Для мене Україна це люди, а для тебе?

Для мене Україна - це і теріторія, і люди

А тобі, якщо ти вліз в розмову, то потрібно відповісти на тіж самі мої питання

Вліз, відповідай
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:23

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:По суті зауваження є?
есть. бизнес гораздо шире чем вы себе представляете. Допустим вы уникальный мастер, другого такого нет. И закрыли бизнес. И кто вас придёт на замену. Незаменимых людей нет, а незаменимые бизнесы есть (те которыми кроме вас никто не хочет заниматься).

Аргументація унікальністю (тобто виключенням) для заперечення типого бізнесу -- це якось недоречно.
Особливо в контексті продажу цигарок.

Український ринок -- ринок уникальних бізнесів?))
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:25

  detroytred написав:Аргументація унікальністю (тобто виключенням) для заперечення типого бізнесу -- це якось недоречно.
банки банкроты были чем то уникальным? хоть кто нибудь пришёл им взамен? недавно покупал столярку по интернету, чувак делает своими руками, живёт в селе, разговорились и он говорит продать что то в селе нереально, только интернет. Отделений Укрпошты/НП в селе нет, курьер Укрпошты приезжает раз в неделю. Говорит если б не укрпошта бизнес пришлось бы закрыть. Понимаете как всё связано? для бизнеса нужна куча условий, чтобы он был рентабельным. Другими словами закрыть в 100 раз проще, чем открыть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 18:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:27

  detroytred написав:
  budivelnik написав: навіщо далеко ходити
Той самий гетьманцев - втрати БЮДЖЕТУ від контрафактної продажі тютюну- 23 млрд грн/рік...
Це там де дебіли Будівельника дістали і нормальні пішли...а от ті які вважають що гроші ростуть на деревах і кожен хто проходить ЗОБОВЯЗАНИЙ їх акуратно зібрати і під облік занести в податкову - ті грошики збирають і викрутивши дулю дейтройту з цими грошима йдуть далі...
Їх можна знайти..прокурори/слідчі/податківці...от тільки негараз
для того щоб 23 млрд вони в БЮДЖЕТ знайшли їм чомусь 30 млрд заплатити зща роботу треба..

До совків-не длійде.
Ну да))
З-за мобілізації будівельників, які реалізують цигарки в нуль, зросли на 23 млрд. втрати від контрафактного продажу.

Черговий єралашик...
Ти думати вмієш
Я тобі привожу приклади
Є Будівельник- його забрати - мінус 280 000 грн/місяць в Державну казну від продажу тютюну
При цьому - тютю тобі продавати будуть , ціну ти заплатиш ту саму..от тільки гроші підуть не в податкову.

Є інші - ті швидко займуть нішу Будівельника( їм звичайно всі 280000 зіїсти не дадуть , але 50 000 плюсом до 25 000 які отримую я - дадуть)

От це і є різниця...

І відрізнити ПРАВИЛЬНОГО від НЕПРАВИЛЬНОГО можна тільки ОДНИМ ПАРАМЕТРОМ
СУМОЮ сплачених правильним коштів в податкову...

А иак всі однакові
ти що штани протирав що не протирав- гайку все одно крутив...хтось..точно впевнений що не ти..а на пенсію претендуєте однаково.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:30

  detroytred написав:Український ринок -- ринок уникальних бізнесів?))
Так...
У у всій унікальності є два параметри
ПЛАТИТЬ
НЕ ПЛАТИТЬ
і не обовязково платять одні галузі а не платять інші...
Є ті кому налигача не треба-вони як я розуміють -ВІЙНА треба платити навіть якщо не можеш
Є дурні які вважають - якщо не платить значить можна...
Ти дурень чи вважаєш?
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