RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 870887098710871187128713>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Аргументація унікальністю (тобто виключенням) для заперечення типого бізнесу -- це якось недоречно.
банки банкроты были чем то уникальным? хоть кто нибудь пришёл им взамен?

Ринок банківських послуг (тобто конкуренція банків) залишився?

Чи ціль -- підтримка суто чисельності виробників банківських послуг за будь-яких подій з деякими учасниками (банками)?

Що ви доводите?
detroytred
 
Повідомлень: 29009
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:38

  detroytred написав:Що ви доводите?
Ти що доводиш?
Доведи мені
1 Якщо тебе відправити на фронт ?
а - фронту стане гірше
б - долярчику стане гірше
в - економіці стане гірше
г - тобі стане гірше
2 Якщо мене відправити на фронт
а - податкова ризикує втратити 280 000
б - долярчик ризукує отримати меншу зарплату
в - я покращу ситуацію на фронті на 280 000/місяць...

Тобто повибирай і спробуй щоб вийшло що ти нафігась потрібен...або як мінімум більше хоч десь потрібен там де я менше(крім крутити гайки в літака, бо я не пробував, але дивлячись на твій примітивізм думаю що того що ти розівчився за 25 років я навчусь тижні за два.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27787
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:39

  detroytred написав:Ринок банківських послуг (тобто конкуренція банків) залишився?

Чи ціль -- підтримка суто чисельності виробників банківських послуг за будь-яких подій з деякими учасниками (банками)?

Що ви доводите?

со снижением конкуренции падает КАЧЕСТВО услуг. А с монополизацией рынка крупные игроки начинают диктовать правила мелким. Всё это ведёт к деградации экономики. Есть такой посёлок Ворзель, недалеко от Бучи. В ворзеле один супермаркет - Фора. До войны я хотел там квартиру купить, и не купил потому что нет инфраструктуры. Значит кто то ту квартиру не продал (образно) и не заработал. Но если вас послушать супермаркет есть? есть. отлично, ноу проблем.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23805
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:40

А раби на галерах і далі мріють про дембель...)))

  Bobua написав:Ми.
Фронт. ~1% населення України, ~4% чоловіків.
Поки решта країни “поводяться так, немов ми ведемо свою власну війну”. 😒 Для нас, фронту -- ні заміни, ні демобілізації, ні хоч би тривалого відпочинку вдома... За 27міс+ 😒

Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?
+100500!👍👍👍
  Дюрі-бачі написав:Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.
Так отож...
Одних - фронт фізично перемолов...
Других - психологічно...

І тепер, якщо сказати своїм побратимам на повному серйозі(а не як я кажу своїм - жартома) - "Та нащо вам ті гроші?! Та пох, що не доплатили/наіпали по премії! Ми ж сюди не за гроші ж прийшли воювати?!" :D - то можна почути не одне: "йди на х!")))
  detroytred написав:Всоте: або рфія слабка (не може взяти умовний Вовчанськ); або рфія потужна і загрожує Європі (НАТО)
Слабувата, щоб продавити фронт(це ми спостерігаємо 27міс), але грає м'язами ЯЗ перед НАТО, наче, сильна...
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 чер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав: навіщо далеко ходити
Той самий гетьманцев - втрати БЮДЖЕТУ від контрафактної продажі тютюну- 23 млрд грн/рік...
Це там де дебіли Будівельника дістали і нормальні пішли...а от ті які вважають що гроші ростуть на деревах і кожен хто проходить ЗОБОВЯЗАНИЙ їх акуратно зібрати і під облік занести в податкову - ті грошики збирають і викрутивши дулю дейтройту з цими грошима йдуть далі...
Їх можна знайти..прокурори/слідчі/податківці...от тільки негараз
для того щоб 23 млрд вони в БЮДЖЕТ знайшли їм чомусь 30 млрд заплатити зща роботу треба..

До совків-не длійде.
Ну да))
З-за мобілізації будівельників, які реалізують цигарки в нуль, зросли на 23 млрд. втрати від контрафактного продажу.

Черговий єралашик...
Ти думати вмієш
Я тобі привожу приклади
Є Будівельник- його забрати - мінус 280 000 грн/місяць в Державну казну від продажу тютюну
При цьому - тютю тобі продавати будуть , ціну ти заплатиш ту саму..от тільки гроші підуть не в податкову.

Є інші - ті швидко займуть нішу Будівельника( їм звичайно всі 280000 зіїсти не дадуть , але 50 000 плюсом до 25 000 які отримую я - дадуть)

От це і є різниця...

І відрізнити ПРАВИЛЬНОГО від НЕПРАВИЛЬНОГО можна тільки ОДНИМ ПАРАМЕТРОМ
СУМОЮ сплачених правильним коштів в податкову...

А иак всі однакові
ти що штани протирав що не протирав- гайку все одно крутив...хтось..точно впевнений що не ти..а на пенсію претендуєте однаково.

Не вигадуй.
Що покупець, якщо не в тебе, то тіко в контрафактника купить ці цигарки.

Ти за лісом не бачиш дерев...
За віконцем війна.
І пріоритети зміщуються.
І рішення тільки комплексне.
Тобто і частину підприємців мобілізують, і тіньовиків потрібно прищимити, і норми прибутку обмежити на деякі товари.

Звісно ти закричиш --- стосовно другого, третього та ін. адміністративних заходів.
Але мобілізація хоч тебе, хоч безробітного -- це адміністративний захід.

І якщо ти гадаєш, що можна залишити оазіс -- ринок, тобто надлишок виробників під час війни -- то да, але до пори до часу.
Бо люди в суспільстві -- реальні!!!!
А не такі, як ти хочеш, щоб були.

І рішення приходиться обирати з цього -- що люди реальні.
І легше підприємця, і умоано безробітного мобілізувати, ніж тільки отак раціонально, як ти хоч.
Бо безробітному якось пофіг на 100 тис. в ЗСУ, 170 тис.
Не йдуть валом навіть за отакі гроші...
detroytred
 
Повідомлень: 29009
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:49

  Xenon написав:
Пропозиції радикально підвищити податки очікуємо вже найближчим часом, – Гетманцев.

Їх чекають від уряду, адже в бюджеті не вистачає коштів на військові потреби.


Прям ГЕТЬМАНцев всієї України.
zxzx777
 
Повідомлень: 157
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:49

  Успіх написав:
  Bobua написав:Ми.
Фронт. ~1% населення України, ~4% чоловіків.
Поки решта країни “поводяться так, немов ми ведемо свою власну війну”. 😒 Для нас, фронту -- ні заміни, ні демобілізації, ні хоч би тривалого відпочинку вдома... За 27міс+ 😒

Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?
+100500!👍👍👍
  Дюрі-бачі написав:Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.
Так отож...
Одних - фронт фізично перемолов...
Других - психологічно...

І тепер, якщо сказати своїм побратимам на повному серйозі(а не як я кажу своїм - жартома) - "Та нащо вам ті гроші?! Та пох, що не доплатили/наіпали по премії! Ми ж сюди не за гроші ж прийшли воювати?!" :D - то можна почути не одне: "йди на х!")))
  detroytred написав:Всоте: або рфія слабка (не може взяти умовний Вовчанськ); або рфія потужна і загрожує Європі (НАТО)
Слабовата, щоб продавити фронт(це ми спостерігаємо 27міс), але грає м'язами ЯЗ перед НАТО, наче, сильна...

Я вкотре вам обом пишу, з якого біса ви вирішили, що вас будуть замінювати ?

Хто вам про це давить на вуха ?
Той, хто вам про це постійно давить на вуха і є ворог України
А не будівельники з синами і не я

Вас будуть доповнювати
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 19 чер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9864
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:52

  detroytred написав:Що покупець, якщо не в тебе, то тіко в контрафактника купить ці цигарки.
Ти взагалі д.іл?
Ти що думаєш в мене на лобі написано - тільки справжні
а в іншого тільки контрофакт?
Ти як покупець ніхто і звуть тебе нія...розмір сплати кимось податків ти перевірити не в стані практично взагалі...
Мене не в стані перевірити людина з фахівостью(зарплатою) менше ніж три рази до моєї...
Пояснювати треба чому?
я 30 років одним і тим самим а перевіряючий кожен тиждень іншого перевіряє..

тому твої влажні фантазії про те що Держава нагне/перевірить/наведе/узаконить - в дупу..., якщо знайде-я домовлюсь , і це для неї буде 0 а для мене в три рази дешевше

Якщо я плачу в діапазоні 0,3-1,1 від стандартного діапазону сплати по ринку-знайти місця де бізнес хімічить - коштує дорожче ніж сума того що знайдуть

Совок саме тому й загнувся
А тепер саме тому загинається мобілізація - там де легко мотивувати-
щоб змусити треба в рази більше ресурсів...
Дурні вибрали тебе і твої фантазії і розповідають про закон
Розумні кажуть - дайте доцільність - розглянемо , хочете по закону-почніть з себе..все.

От тепер такі як ти бігають і не знають їм до розумних чи красивих..а в відображенні бачать що дурні в зеркалі бігають...
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 чер, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27787
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ринок банківських послуг (тобто конкуренція банків) залишився?

Чи ціль -- підтримка суто чисельності виробників банківських послуг за будь-яких подій з деякими учасниками (банками)?

Що ви доводите?

со снижением конкуренции падает КАЧЕСТВО услуг. А с монополизацией рынка крупные игроки начинают диктовать правила мелким. Всё это ведёт к деградации экономики. Есть такой посёлок Ворзель, недалеко от Бучи. В ворзеле один супермаркет - Фора. До войны я хотел там квартиру купить, и не купил потому что нет инфраструктуры. Значит кто то ту квартиру не продал (образно) и не заработал. Но если вас послушать супермаркет есть? есть. отлично, ноу проблем.

Ну да -- припустили, що я не знаю аксіом. Вас Будівельник покусав?

Питання було -- ринок банківських послуг залишився? Достатній рівень конкуренції серед банків зберігся?
А ви мені, що я начебто вважаю про один супермаркет.
detroytred
 
Повідомлень: 29009
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:припустили, що я не знаю аксіом
А що там припускати
Ти взагалі в цьому питанні повний невіглас...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27787
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 870887098710871187128713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, sergey_stasyuk555, холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 49260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 209390
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 675288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5484)
19.06.2024 19:02
Ринок ОВДП (6421)
19.06.2024 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.