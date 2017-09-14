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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Аргументація унікальністю (тобто виключенням) для заперечення типого бізнесу -- це якось недоречно.
банки банкроты были чем то уникальным? хоть кто нибудь пришёл им взамен?
Ринок банківських послуг (тобто конкуренція банків) залишився?
Чи ціль -- підтримка суто чисельності виробників банківських послуг за будь-яких подій з деякими учасниками (банками)?
Що ви доводите?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:38
detroytred написав:
Що ви доводите?
Ти що доводиш?
Доведи мені
1 Якщо тебе відправити на фронт ?
а - фронту стане гірше
б - долярчику стане гірше
в - економіці стане гірше
г - тобі стане гірше
2 Якщо мене відправити на фронт
а - податкова ризикує втратити 280 000
б - долярчик ризукує отримати меншу зарплату
в - я покращу ситуацію на фронті на 280 000/місяць...
Тобто повибирай і спробуй щоб вийшло що ти нафігась потрібен...або як мінімум більше хоч десь потрібен там де я менше(крім крутити гайки в літака, бо я не пробував, але дивлячись на твій примітивізм думаю що того що ти розівчився за 25 років я навчусь тижні за два.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:39
detroytred написав:
Ринок банківських послуг (тобто конкуренція банків) залишився?
Чи ціль -- підтримка суто чисельності виробників банківських послуг за будь-яких подій з деякими учасниками (банками)?
Що ви доводите?
со снижением конкуренции падает КАЧЕСТВО услуг. А с монополизацией рынка крупные игроки начинают диктовать правила мелким. Всё это ведёт к деградации экономики. Есть такой посёлок Ворзель, недалеко от Бучи. В ворзеле один супермаркет - Фора. До войны я хотел там квартиру купить, и не купил потому что нет инфраструктуры. Значит кто то ту квартиру не продал (образно) и не заработал. Но если вас послушать супермаркет есть? есть. отлично, ноу проблем.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:40
Bobua написав:
Ми.
Фронт. ~1% населення України, ~4% чоловіків.
Поки решта країни “поводяться так, немов ми ведемо свою власну війну”. 😒 Для нас, фронту -- ні заміни, ні демобілізації, ні хоч би тривалого відпочинку вдома... За 27міс+
😒Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?
+100500!👍👍👍
Дюрі-бачі написав:
Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.
Так отож...
Одних - фронт фізично перемолов...
Других - психологічно...
І тепер, якщо сказати своїм побратимам на повному серйозі(а не як я кажу своїм - жартома) - "Та нащо вам ті гроші?! Та пох, що не доплатили/наіпали по премії! Ми ж сюди не за гроші ж прийшли воювати?!"
- то можна почути не одне: "йди на х!")))
detroytred написав:
Всоте: або рфія слабка (не може взяти умовний Вовчанськ); або рфія потужна і загрожує Європі (НАТО)
Слабувата, щоб продавити фронт(це ми спостерігаємо 27міс), але грає м'язами ЯЗ перед НАТО, наче, сильна...
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в Сер 19 чер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:47
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
навіщо далеко ходити
Той самий гетьманцев - втрати БЮДЖЕТУ від контрафактної продажі тютюну- 23 млрд грн/рік...
Це там де дебіли Будівельника дістали і нормальні пішли...а от ті які вважають що гроші ростуть на деревах і кожен хто проходить ЗОБОВЯЗАНИЙ їх акуратно зібрати і під облік занести в податкову - ті грошики збирають і викрутивши дулю дейтройту з цими грошима йдуть далі...
Їх можна знайти..прокурори/слідчі/податківці...от тільки негараз
для того щоб 23 млрд вони в БЮДЖЕТ знайшли їм чомусь 30 млрд заплатити зща роботу треба..
До совків-не длійде.
Ну да))
З-за мобілізації будівельників, які реалізують цигарки в нуль, зросли на 23 млрд. втрати від контрафактного продажу.
Черговий єралашик...
Ти думати вмієш
Я тобі привожу приклади
Є Будівельник- його забрати - мінус 280 000 грн/місяць в Державну казну від продажу тютюну
При цьому - тютю тобі продавати будуть , ціну ти заплатиш ту саму..от тільки гроші підуть не в податкову.
Є інші - ті швидко займуть нішу Будівельника( їм звичайно всі 280000 зіїсти не дадуть , але 50 000 плюсом до 25 000 які отримую я - дадуть)
От це і є різниця...
І відрізнити ПРАВИЛЬНОГО від НЕПРАВИЛЬНОГО можна тільки ОДНИМ ПАРАМЕТРОМ
СУМОЮ сплачених правильним коштів в податкову...
А иак всі однакові
ти що штани протирав що не протирав- гайку все одно крутив...хтось..точно впевнений що не ти..а на пенсію претендуєте однаково.
Не вигадуй.
Що покупець, якщо не в тебе, то тіко в контрафактника купить ці цигарки.
Ти за лісом не бачиш дерев...
За віконцем війна.
І пріоритети зміщуються.
І рішення тільки комплексне.
Тобто і частину підприємців мобілізують, і тіньовиків потрібно прищимити, і норми прибутку обмежити на деякі товари.
Звісно ти закричиш --- стосовно другого, третього та ін. адміністративних заходів.
Але мобілізація хоч тебе, хоч безробітного -- це адміністративний захід.
І якщо ти гадаєш, що можна залишити оазіс -- ринок, тобто надлишок виробників під час війни -- то да, але до пори до часу.
Бо люди в суспільстві -- реальні!!!!
А не такі, як ти хочеш, щоб були.
І рішення приходиться обирати з цього -- що люди реальні.
І легше підприємця, і умоано безробітного мобілізувати, ніж тільки отак раціонально, як ти хоч.
Бо безробітному якось пофіг на 100 тис. в ЗСУ, 170 тис.
Не йдуть валом навіть за отакі гроші...
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:49
Xenon написав:
⏺Пропозиції радикально підвищити податки очікуємо вже найближчим часом, – Гетманцев.
Їх чекають від уряду, адже в бюджеті не вистачає коштів на військові потреби.
Прям ГЕТЬМАНцев всієї України.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:49
Успіх написав: Bobua написав:
Ми.
Фронт. ~1% населення України, ~4% чоловіків.
Поки решта країни “поводяться так, немов ми ведемо свою власну війну”. 😒 Для нас, фронту -- ні заміни, ні демобілізації, ні хоч би тривалого відпочинку вдома... За 27міс+
😒Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?
+100500!👍👍👍
Дюрі-бачі написав:
Не треба всіх рівняти. Українці бувають різні. Чимала частка тільки й чекає як би поїхати на війну на заробітки, но наша влада категорично проти.
У а щирі патріоти вже давно закінчились, нажаль їх фронт перемолов.
Так отож...
Одних - фронт фізично перемолов...
Других - психологічно...
І тепер, якщо сказати своїм побратимам на повному серйозі(а не як я кажу своїм - жартома) - "Та нащо вам ті гроші?! Та пох, що не доплатили/наіпали по премії! Ми ж сюди не за гроші ж прийшли воювати?!"
- то можна почути не одне: "йди на х!")))
detroytred написав:
Всоте: або рфія слабка (не може взяти умовний Вовчанськ); або рфія потужна і загрожує Європі (НАТО)
Слабовата, щоб продавити фронт(це ми спостерігаємо 27міс), але грає м'язами ЯЗ перед НАТО, наче, сильна...
Я вкотре вам обом пишу, з якого біса ви вирішили, що вас будуть замінювати ?
Хто вам про це давить на вуха ?
Той, хто вам про це постійно давить на вуха і є ворог України
А не будівельники з синами і не я
Вас будуть доповнювати
Востаннє редагувалось pesikot
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:52
detroytred написав:
Що покупець, якщо не в тебе, то тіко в контрафактника купить ці цигарки.
Ти взагалі д.іл?
Ти що думаєш в мене на лобі написано - тільки справжні
а в іншого тільки контрофакт?
Ти як покупець ніхто і звуть тебе нія...розмір сплати кимось податків ти перевірити не в стані практично взагалі...
Мене не в стані перевірити людина з фахівостью(зарплатою) менше ніж три рази до моєї...
Пояснювати треба чому?
я 30 років одним і тим самим а перевіряючий кожен тиждень іншого перевіряє..
тому твої влажні фантазії про те що Держава нагне/перевірить/наведе/узаконить - в дупу..., якщо знайде-я домовлюсь , і це для неї буде 0 а для мене в три рази дешевше
Якщо я плачу в діапазоні 0,3-1,1 від стандартного діапазону сплати по ринку-знайти місця де бізнес хімічить - коштує дорожче ніж сума того що знайдуть
Совок саме тому й загнувся
А тепер саме тому загинається мобілізація - там де легко мотивувати-
щоб змусити треба в рази більше ресурсів...
Дурні вибрали тебе і твої фантазії і розповідають про закон
Розумні кажуть - дайте доцільність - розглянемо , хочете по закону-почніть з себе..все.
От тепер такі як ти бігають і не знають їм до розумних чи красивих..а в відображенні бачать що дурні в зеркалі бігають...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 19 чер, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:53
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ринок банківських послуг (тобто конкуренція банків) залишився?
Чи ціль -- підтримка суто чисельності виробників банківських послуг за будь-яких подій з деякими учасниками (банками)?
Що ви доводите?
со снижением конкуренции падает КАЧЕСТВО услуг. А с монополизацией рынка крупные игроки начинают диктовать правила мелким. Всё это ведёт к деградации экономики. Есть такой посёлок Ворзель, недалеко от Бучи. В ворзеле один супермаркет - Фора. До войны я хотел там квартиру купить, и не купил потому что нет инфраструктуры. Значит кто то ту квартиру не продал (образно) и не заработал. Но если вас послушать супермаркет есть? есть. отлично, ноу проблем.
Ну да -- припустили, що я не знаю аксіом. Вас Будівельник покусав?
Питання було -- ринок банківських послуг залишився? Достатній рівень конкуренції серед банків зберігся?
А ви мені, що я начебто вважаю про один супермаркет.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:57
detroytred написав:
припустили, що я не знаю аксіом
А що там припускати
Ти взагалі в цьому питанні повний невіглас...
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