Bobua написав:

Для нас, фронту -- ні заміни, ні демобілізації, ні хоч би тривалого відпочинку вдома... За 27міс+

Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?

Ми.Фронт. ~1% населення України, ~4% чоловіків.Поки решта країни “поводяться так, немов ми ведемо свою власну війну”. 😒