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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87098710871187128713>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:59

А ви всі теж оприділіться - або ми герої, або ми раби?))

  pesikot написав:Я вкотре вам обом пишу, з якого біса ви вирішили, що вас будуть замінювати ?
Тому що ми "вільний народ - вільної країни!" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що покупець, якщо не в тебе, то тіко в контрафактника купить ці цигарки.
Ти взагалі д.іл?
Ти що думаєш в мене на лобі написано - тільки справжні
а в іншого тільки контрофакт?

З якої стелі ти взяв оце???
Перечитай про що мова.

Це ти всіх за дебілів вважаєш, коли вихоплюєш шматочок картинки...
За віконцем війна.
У владі не рузвельти та супергероїї.
Населення не твої фантастичні люди, а реальні українці.

Тому не треба про ідеальні рішення співати.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому не треба про ідеальні рішення співати.
Є три
Ідеальні про які кажу я ( кожен робить максимум можливого не чекаючи вказівок)
ефективні- про які також пишу я ( кожен робить максимум під впливом зовнішньої мотивації)
примітивно-совково-фантазійні-які відстоюєш ти ( кожен робить по ???? чому

Хто з нас в кращій позиції?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 чер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:03

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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:04

А тепер усе інакше - просто, просто, просто навпаки©

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Что их останавливает?
Отсутствие гарантии, что через 3 месяца дембильнутся?
Заробитчане? Привыкли наниматься на короткий срок?

1. Гарантії дембеля. Хай не через 3 місяці, а через 6 чи рік.
2. Гарантій виплат. Дедалі більше історій про те, як Україна кидає своїх захисників, особливо коли вони поранені чи загинули. А той же Успіх розповідає, що й діючих захисників хочуть кинути.
Вже кинули!
Вчора прийшла нам всім премія :roll:

Що мали навпаки більше заохочувати, то вони "рубають гілку, на якій сидять".

Дпйпи.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:08

За крок до перевороту думок©

  Xenon написав:війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.

Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
...або таки зварять жабу на повільному вогні.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:09

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я вкотре вам обом пишу, з якого біса ви вирішили, що вас будуть замінювати ?
Тому що ми "вільний народ - вільної країни!" :lol:

Ти можешь сміятись довго ...

Проте, в 2019 році було вже "хоч поржом".
Поржав ? Весело ?

Тому, слухай мене
Я давно вже казав, що замінювати вас не будуть
Про дембель і не мрій

Доповнювати будуть - це да

А от до тих, хто казав тобі, що дембель буде, ти би придивився уважно.
9 класів то є, 2+2 скласти можешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:припустили, що я не знаю аксіом
А що там припускати
Ти взагалі в цьому питанні повний невіглас...

Ага.
Один підприємець сторінку назад мені аргументує, що тьма підприємців створюють бізнеси без прибутку..
А другий (ти) співаєш, що ніхто крім тебе не буде в нуль торгувати, якщо тебе мобілізують.

Ви обидва просто заперечуєте аби заперечити.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:15

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:Або яв у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
с трудом себе представляю принудиловку в 21м веке. Это начнут ловить бусиками не только ухылянтов от службы но и ухылянтов от работы. И когда поймают тоже неясно как их будут принуждать.

"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал".
Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".

Я так бачу у снах, що скоро і на Марсі почнуть "масово валити в сзч, або офіційно по догляду за котами" :evil:
Хоча чого "почнуть?" - вже почали... просто ще не масово :mrgreen:

Ні, це якась маячня наснилась))
Такого бути не може!!!

https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... ZhcQXioqgZ
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 чер, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ага))
Замість тебе продасть оті цигарки інший. І продає!

20-24.02.22 в Ирпене/Буче закрылись все заправки

За 4 дні ДО повномасштабного вторгнення вже почали закриватися?
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