detroytred написав:Тому не треба про ідеальні рішення співати.
Є три Ідеальні про які кажу я ( кожен робить максимум можливого не чекаючи вказівок) ефективні- про які також пишу я ( кожен робить максимум під впливом зовнішньої мотивації) примітивно-совково-фантазійні-які відстоюєш ти ( кожен робить по ???? чому
Хто з нас в кращій позиції?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 чер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Что их останавливает? Отсутствие гарантии, что через 3 месяца дембильнутся? Заробитчане? Привыкли наниматься на короткий срок?
1. Гарантії дембеля. Хай не через 3 місяці, а через 6 чи рік. 2. Гарантій виплат. Дедалі більше історій про те, як Україна кидає своїх захисників, особливо коли вони поранені чи загинули. А той же Успіх розповідає, що й діючих захисників хочуть кинути.
Вже кинули! Вчора прийшла нам всім премія
Що мали навпаки більше заохочувати, то вони "рубають гілку, на якій сидять".
Xenon написав:Або яв у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки. Або...
с трудом себе представляю принудиловку в 21м веке. Это начнут ловить бусиками не только ухылянтов от службы но и ухылянтов от работы. И когда поймают тоже неясно как их будут принуждать.
"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал". Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".
Я так бачу у снах, що скоро і на Марсі почнуть "масово валити в сзч, або офіційно по догляду за котами" Хоча чого "почнуть?" - вже почали... просто ще не масово
Ні, це якась маячня наснилась)) Такого бути не може!!!