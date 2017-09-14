detroytred написав:Питання було -- ринок банківських послуг залишився? Достатній рівень конкуренції серед банків зберігся?
сколько банков должно закрыться чтобы вы это почувствовали?
Навіщо вам мої почуття та оцінки?
Я вважаю, що з закриттям отих банків тоді, ринок зберігся. До достатнього рівня конкуренції. Про монополізацію або критичне падіння рівня конкуренції тоді не лунало.
Це ви аргументуюєте, що начебто треба щоб замість отих збанкрутілих банків з'явилися нові. Я ні. То й доводьте це. Що заміна в даному випадку необхідна. Бо впав рівень конкуренції. До критичного, значущого.
andrijk777 написав:"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал". Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".
Я так бачу у снах, що скоро і на Марсі почнуть "масово валити в сзч, або офіційно по догляду за котами" Хоча чого "почнуть?" - вже почали... просто ще не масово
Валіть, валіть ... потім буряти за вами прийдуть, за кожним )
detroytred написав:То й доводьте це. Що заміна в даному випадку необхідна. Бо впав рівень конкуренції. До критичного, значущого.
да конечно, а потом выяснится что услугами банков вы вообще не пользуетесь. поэтому и был вопрос сколько банков должно закрыться чтобы вы это почувствовали?. В такой парадигме можно дойти до того что вам ничего не нужно, натуральное хозяйство, что вырастили то и съели. Если вы это хотели сказать, тогда да, схема рабочая, хоть и шаг на 100 лет назад. И сколько бы бизнесов не закрылось, на натуральное хозяйство они не влияют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 19:29, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Тому не треба про ідеальні рішення співати.
Є три Ідеальні про які кажу я ( кожен робить максимум можливого не чекаючи вказівок) ефективні- про які також пишу я ( кожен робить максимум під впливом зовнішньої мотивації) примітивно-совково-фантазійні-які відстоюєш ти ( кожен робить по ???? чому
Хто з нас в кращій позиції?
Ага))
Ти сплутав. Моє бачення реальне --- підприємців мобілізують, податки підвищують, адмін заходи посилюють. Твоє --- як повинно бути в нереальній Україні з рузвельтами та чуваками, які підійдуть до дзеркала...
detroytred написав:То й доводьте це. Що заміна в даному випадку необхідна. Бо впав рівень конкуренції. До критичного, значущого.
да конечно, а потом выяснится что услугами банков вы вообще не пользуетесь. поэтому и был вопрос сколько банков должно закрыться чтобы вы это почувствовали?. В такой парадигме можно дойти до того что вам ничего не нужно, натуральное хозяйство, что вырастили то и съели.
Ви знов про аксіоми.
Нецікаво... Да і досить вже. Хоч це і про ринок під час війни, але все ж таки багато мене на сторінках.
Faceless написав:За 4 дні ДО повномасштабного вторгнення вже почали закриватися?
с какого точно числа сейчас не вспомню, может за 2 дня, и маршрутки кстати тоже не ездили. В чатах спрашивали какой магазин/аптека работает, потому что много позакрывалось. А что вас удивляет, пробки по Житомирской трассе тоже появились до 24.02
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 чер, 2024 19:35, всього редагувалось 2 разів.
Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів", - сказав Зеленський.
Байден, пачіму ти енергетику не ремонтуєш? )) якщо "вдруг" буде холодна зима кловани знов скажуть "ми провтикали або взагалі партнери винуваті"...
Підприємців мобілізують=погіршують надходження фінансів податки підвищують = на погіршення роботи збільшують навантаження адмін посилюють=після зменшення кількості працюючих і погіршення фінансового стану посилюють контроль(до речі для його посилення треба збільшити надходження на додаткову оплату контролюючих)
На виході ВСІ пропозиції кратно збільшують одна одну
Ти точно хочеш нашої перемоги?
А тепер порівняємо з моїми Ті хто вже платить БАГАТО - дозволяють заплатити більше, шляхом зменшення мобілізаційних вимого до їх працівників...- це плюс помножити на плюс А тепер отримавши плюс в квадраті..починаємо частково те що ти посилення адміністрування по мобілізації серед тих ХТО НЕ платить ( кошти від покращення вже взяли , від того що знизу змусили -економіка не впала)
andrijk777 написав:"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал". Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".
Я так бачу у снах, що скоро і на Марсі почнуть "масово валити в сзч, або офіційно по догляду за котами" Хоча чого "почнуть?" - вже почали... просто ще не масово
Валіть, валіть ... потім буряти за вами прийдуть, за кожним )
Ти наївний раз так рефлексуєш.
Вони всі, а також ті, хто з ними пов'язаний, будуть потім валити від бур'ятів далі. А от ти, як умовно сілький бухгалтер, будеш вагатися. От там тебе буряти і вхоплять.
Тому реакція на цю таку інфу Успіха повинна бути --- так а що розмірковує влада? Які будуть її подальші рішення за таких обставин? І чи не перебільшує Успіх?