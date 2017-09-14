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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 871187128713871487158716>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:39

  sergey_stasyuk555 написав:
Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів", - сказав Зеленський.

Байден, пачіму ти енергетику не ремонтуєш? ))
якщо "вдруг" буде холодна зима кловани знов скажуть "ми провтикали або взагалі партнери винуваті"...


Там цього не написано .
Це ви дофантазували .
Там написано , що до звернення до партнерів .
Ще одно трепло .
Коли ви були у ТЦК ?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:39

Є таке слово - справедливість! Чули, ні?

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  andrijk777 написав:"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал".
Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".

Я так бачу у снах, що скоро і на Марсі почнуть "масово валити в сзч, або офіційно по догляду за котами" :evil:
Хоча чого "почнуть?" - вже почали... просто ще не масово :mrgreen:


Валіть, валіть ... потім буряти за вами прийдуть, за кожним )

Ха-ха!
І ще раз "ха"!

А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!

Як всі, то всі!©
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:41

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Якщо мене відправити на фронт
а - податкова ризикує втратити 280 000
б - долярчик ризукує отримати меншу зарплату

1. Долярчик ВЖЕ отримує меншу премію, тож "гірше - не буде"©😁

А Долярчику писали, не чіпай тих, хто платить в бюджет

Проте Долярчик захотів, щоб ті, хто платить в бюджет, копали разом з ним

Долярчик, ти хотів хоч поржати. Поржав
Ти хотів, щоб платили меньше в бюджет. Платять меньше

Що тобі не подобається ?
Що хотів, ти все отримав )
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:43

  холява написав:Там цього не написано .
Це ви дофантазували .
Там написано , що до звернення до партнерів .
Ще одно трепло .
Коли ви були у ТЦК ?

навчись читати.
з тцк у мене все норм.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Моє бачення реальне --- підприємців мобілізують, податки підвищують, адмін заходи посилюють.

Підприємців мобілізують=погіршують надходження фінансів
податки підвищують = на погіршення роботи збільшують навантаження
адмін посилюють=після зменшення кількості працюючих і погіршення фінансового стану посилюють контроль(до речі для його посилення треба збільшити надходження на додаткову оплату контролюючих)

На виході
ВСІ пропозиції кратно збільшують одна одну

Ти точно хочеш нашої перемоги?

А тепер порівняємо з моїми
Ті хто вже платить БАГАТО - дозволяють заплатити більше, шляхом зменшення мобілізаційних вимого до їх працівників...- це плюс помножити на плюс
А тепер отримавши плюс в квадраті..починаємо частково те що ти
посилення адміністрування по мобілізації серед тих ХТО НЕ платить ( кошти від покращення вже взяли , від того що знизу змусили -економіка не впала)

тепер ти розумієш що совок це стан твоєї душі..?

Мабуть ти все ж таки не вмієш читати...
Я тищу разів вже підкреслював: я не генерую, як ти і Ко, свої хатєлки.
Я намагаюся розглядати, як є, чому так і як можливо буде.
Реалії.
На скільки можу. На скільки дозволяє інфо, яка є.
І прошу поправляти та додавати мені. Що я не так бачу, і що не помітив.

А ти генеруєш свої хатєлки...
Самих різних типів)))
Впритул до на особисту адресу. Дурні.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:44

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Якщо мене відправити на фронт
а - податкова ризикує втратити 280 000
б - долярчик ризукує отримати меншу зарплату

1. Долярчик ВЖЕ отримує меншу премію, тож "гірше - не буде"©😁
2. Долярчику морально стане легше, так як буде знати/бачити, що тепер і ти "відчуваєш смак тушонки"!😁😁😁


Багато копали сьогодні ?
Щось не відчувається радощі від праці .
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:48

  detroytred написав:чи не перебільшує Успіх?

https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... Csmfc42Gpo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:48

  sergey_stasyuk555 написав:
  холява написав:Там цього не написано .
Це ви дофантазували .
Там написано , що до звернення до партнерів .
Ще одно трепло .
Коли ви були у ТЦК ?

навчись читати.
з тцк у мене все норм.


Добре .
Де там написано про Байдена ?
Будь Ласка, без вашої фантазії , приведіть речення .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:49

  Успіх написав:Ха-ха!
І ще раз "ха"!

А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!

Як всі, то всі!©

А ти часом ухі не переїв

Коли ти, сидів в учебці, по нам гатили всім чим можливо - Гради, СУ-34, міномети

У нас не було єлектрики, їжи.
Не було води та каналізації
Люди за водою ходили на річку

Хочешь таке "цивільне життя" ? Га ?

Стули свою пельку
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:51

  Xenon написав:
  vitaliiangel написав:это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.


війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.

Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...

+++++
Правильный ответ будивельникам, флайменам и пр.
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