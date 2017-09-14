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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:52
холява написав:
Добре .
Де там написано про Байдена ?
Будь Ласка, без вашої фантазії , приведіть речення .
ти не знаєш хто у нас ключовий партнер?
имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает
ти не знаєш хто президент ключового партнера?
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:53
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Моє бачення реальне --- підприємців мобілізують, податки підвищують, адмін заходи посилюють.
Підприємців мобілізують=погіршують надходження фінансів
податки підвищують = на погіршення роботи збільшують навантаження
адмін посилюють=після зменшення кількості працюючих і погіршення фінансового стану посилюють контроль(до речі для його посилення треба збільшити надходження на додаткову оплату контролюючих)
На виході
ВСІ пропозиції кратно збільшують одна одну
Ти точно хочеш нашої перемоги?
А тепер порівняємо з моїми
Ті хто вже платить БАГАТО - дозволяють заплатити більше, шляхом зменшення мобілізаційних вимого до їх працівників...- це плюс помножити на плюс
А тепер отримавши плюс в квадраті..починаємо частково те що ти
посилення адміністрування по мобілізації серед тих ХТО НЕ платить ( кошти від покращення вже взяли , від того що знизу змусили -економіка не впала)
тепер ти розумієш що совок це стан твоєї душі..?
Мабуть ти все ж таки не вмієш читати...
Я тищу разів вже підкреслював: я не генерую, як ти і Ко, свої хатєлки.Я намагаюся розглядати, як є, чому так і як можливо буде.
Реалії.
На скільки можу. На скільки дозволяє інфо, яка є.
І прошу поправляти та додавати мені. Що я не так бачу, і що не помітив.
А ти генеруєш свої хатєлки...
Самих різних типів)))
Впритул до на особисту адресу. Дурні.
Ми всі розглядаємо
Тільки ти настоюєш що треба робити так як є - тобто погано
А я пропоную зробити краще...
Якщо ти розумієш різницю між краще і погано - то що повинен відстоювати а що засуджувати...
Тому й кажу
совок це стан душі..якщо рух - тільки в колонні, якщо напрямок-тільки по наказу..а треба чи ні -це не головні, можновладці ж командують їм і відповідати...
От тільки в мене за те що роблю я- відповідаю я а не гетьманцев...може тому ти до зараз пенсію й отримуєш..а робили б так як хочеш ти чи Лад -то вже б бігали за ніжками буша в кращому випадку...
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budivelnik
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:54
ЛАД написав: Xenon написав: vitaliiangel написав:
это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.
війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.
Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
+++++
Правильный ответ будивельникам, флайменам и пр.
А ты хочешь "переговоров", то есть капитуляции ...
Ты ведь так и не ответил, что ты понимаешь под "переговорами"
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pesikot
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:57
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:59
pesikot написав:
Проте Долярчик захотів, щоб ті, хто платить в бюджет, копали разом з ним
Ну і де вони? Не бачу їх!))
холява написав:
Багато копали сьогодні ?
Щось не відчувається радощі від праці
Так, багато копали сьогодні...
І багато колод важких розвантажували з грузовика для перекриття бліндажа...
І яка нах радість, якщо знову почали врізати премії/найопувати!
І, взагалі, тепер(су ка на третьому році повномасштабної!!!) вище начальство захотіло кожного дня доповідь "хто чим зайнятий?"
Тобто, "а чи немає у нас вільних солдат? Бо якщо є - то давайте їх переведемо в піхоту!"🤦
Тобто, вже навіть тим, хто після вогневої роботи приїхав і раніше відпочивав 2-4дня, то тепер має відпочивати лише 1день!🤦
Одним словом - паски затягують... на шиї...
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:00
sergey_stasyuk555 написав: холява написав:
Добре .
Де там написано про Байдена ?
Будь Ласка, без вашої фантазії , приведіть речення .
ти не знаєш хто у нас ключовий партнер?
имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает
ти не знаєш хто президент ключового партнера?
Я у вас більше питати не буду .
Ви не відповіли на запитання фактами .
14 . 06 . 2024 відмічалося свято ....160 років до Дня Народження Альцгеймера.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:02
Успіх
З травня не тільки у вас .....
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холява
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:04
pesikot написав: Успіх написав:
Ха-ха!
І ще раз "ха"!
А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!
Як всі, то всі!©
А ти часом ухі не переїв
Коли ти, сидів в учебці, по нам гатили всім чим можливо - Гради, СУ-34, міномети
У нас не було єлектрики, їжи.
Не було води та каналізації
Люди за водою ходили на річку
Хочешь таке "цивільне життя" ? Га ?
Стули свою пельку
Ну не Західні ж області хотіли "рускава міра"?!
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:04
холява написав:
Я у вас більше питати не буду .
Ви не відповіли на запитання фактами .
14 . 06 . 2024 відмічалося свято ....160 років до Дня Народження Альцгеймера.
те що було цитатою я навів як цитату без змін, лише підкреслив ключове, які факти ще тобі треба?
дивний персонаж... святкував своє свято?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:06
pesikot
Раз в месяц можно заходить сюда. А то и в два. В апреле последний раз читал -все один в один - долгую войну мы не потянем, переговоры=сдать Страну агрессору, филипинки, зрадники, электричка на ирпень и успих...
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