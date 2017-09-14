RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8713871487158716>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:07

Як так?©

  холява написав:Успіх

З травня не тільки у вас .....

Ну а як так?©

З якого х?

Що мали навпаки піднімати бойовий дух хоч в такий спосіб(раз на демобілізацію не спромоглися), то вони остаточно хочуть демотивувати солдат?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:09

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Ха-ха!
І ще раз "ха"!

А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!

Як всі, то всі!©

А ти часом ухі не переїв

Коли ти, сидів в учебці, по нам гатили всім чим можливо - Гради, СУ-34, міномети

У нас не було єлектрики, їжи.
Не було води та каналізації
Люди за водою ходили на річку

Хочешь таке "цивільне життя" ? Га ?

Стули свою пельку

Ну не Західні ж області хотіли "рускава міра"?!

Стули пельку, Чернігівщина не захотіла "рускава міра"
І там все зупинилось
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 19 чер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9869
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:09

  Успіх написав:Ну а як так?©
З якого х?

ти ж любиш Скрябіна, у нього про це теж є:
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 21.05.23
Подякував: 20 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:11

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  vitaliiangel написав:это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.


війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.

Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...

+++++
Правильный ответ будивельникам, флайменам и пр.

А ЛАДи отримують карточки на своїх 2ККалорій вдень в обмін на копання укріплень навколо м.Харків та вздовж східних/північних корднонів.
Захист - обов"язок кожного громадянина!
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:12

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Rack написав:и успих...
...воює за всіх "незамінно-надважливих в тилу"!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:13

  Успіх написав:
  Rack написав:и успих...
...воює за всіх "незамінно-надважливих в тилу"!)))

Скоріше, бухає за всіх в тилу, хто мало бухає
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9869
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:14

  vitaliiangel написав:

чому не з 12 років до 90 років? ЛАД/холява за! Всі так всі. Ж1290 також.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:20

  budivelnik написав:Ми всі розглядаємо
Тільки ти настоюєш що треба робити так як є - тобто погано
А я пропоную зробити краще...

Якщо ти розумієш різницю між краще і погано - то що повинен відстоювати а що засуджувати...


А я тобі показую, що твоє краще а-ля *кожен підійде до дзеркала* --- це дурниці.
Які не мають нічого спільного з реаліями, як можна зробити краще.

Ти знов сплутав.
Я не беру на себе сміливість пропонувати...
На відміну від тебе)))
Який Бальцеровичей повчає)))

Але моїх знань вистачає побачити в тебе елементарні помилки, на яких ти і будуєш оте краще.
Утопнічніше навіть, ніж комунізьм.
Зрозумів?
Будуй на реаліях, а не вигадках, хатєлках та перекрученнях дійсності.
Бо всі твої ідеї рівня Нобелівки. Але чомусь ніхто їх в тебе не поцупить...
Здогадаєшся сам чому)))
Бо навіть найбільш толкові побудовані на ігнорі якогось елементу. Який апріорі треба враховувати. А ти на халяву намагаєшся цю дурницю проштовхнути. Єралашики.
detroytred
 
Повідомлень: 29010
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:32

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:33

  sergey_stasyuk555 написав:
  vitaliiangel написав:потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает/стреляет.

підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.

та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки


Schmit
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8713871487158716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 49260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 209390
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 675289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1294)
19.06.2024 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron