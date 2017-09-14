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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:07
холява написав:Успіх
З травня не тільки у вас .....
Ну а як так?©
З якого х?
Що мали навпаки піднімати бойовий дух хоч в такий спосіб(раз на демобілізацію не спромоглися), то вони остаточно хочуть демотивувати солдат?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:09
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
Ха-ха!
І ще раз "ха"!
А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!
Як всі, то всі!©
А ти часом ухі не переїв
Коли ти, сидів в учебці, по нам гатили всім чим можливо - Гради, СУ-34, міномети
У нас не було єлектрики, їжи.
Не було води та каналізації
Люди за водою ходили на річку
Хочешь таке "цивільне життя" ? Га ?
Стули свою пельку
Ну не Західні ж області хотіли "рускава міра"?!
Стули пельку, Чернігівщина не захотіла "рускава міра"
І там все зупинилось
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 19 чер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:09
Успіх написав:
Ну а як так?©
З якого х?
ти ж любиш Скрябіна, у нього про це теж є:
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:11
ЛАД написав: Xenon написав: vitaliiangel написав:
это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.
війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.
Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
+++++
Правильный ответ будивельникам, флайменам и пр.
А ЛАДи отримують карточки на своїх 2ККалорій вдень в обмін на копання укріплень навколо м.Харків та вздовж східних/північних корднонів.
Захист - обов"язок кожного громадянина!
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 19 чер, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:12
Rack написав:
и успих...
...воює за всіх "незамінно-надважливих в тилу"!)))
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:13
Успіх написав: Rack написав:
и успих...
...воює за всіх "незамінно-надважливих в тилу"!)))
Скоріше, бухає за всіх в тилу, хто мало бухає
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:14
vitaliiangel написав:
чому не з 12 років до 90 років? ЛАД/холява за! Всі так всі. Ж1290 також.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 19 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:20
budivelnik написав:
Ми всі розглядаємо
Тільки ти настоюєш що треба робити так як є - тобто погано
А я пропоную зробити краще...
Якщо ти розумієш різницю між краще і погано - то що повинен відстоювати а що засуджувати...
А я тобі показую, що твоє краще а-ля *кожен підійде до дзеркала* --- це дурниці.
Які не мають нічого спільного з реаліями, як можна зробити краще.
Ти знов сплутав.
Я не беру на себе сміливість пропонувати...
На відміну від тебе)))
Який Бальцеровичей повчає)))
Але моїх знань вистачає побачити в тебе елементарні помилки, на яких ти і будуєш оте краще.
Утопнічніше навіть, ніж комунізьм.
Зрозумів?
Будуй на реаліях, а не вигадках, хатєлках та перекрученнях дійсності.
Бо всі твої ідеї рівня Нобелівки. Але чомусь ніхто їх в тебе не поцупить...
Здогадаєшся сам чому)))
Бо навіть найбільш толкові побудовані на ігнорі якогось елементу. Який апріорі треба враховувати. А ти на халяву намагаєшся цю дурницю проштовхнути. Єралашики.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:32
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:33
sergey_stasyuk555 написав: vitaliiangel написав:
потихоньку подтверждается что в 2024 питун выгреб по сусекам всё, что ездит/летает
/стреляет.
підкреслене ще ніт, чекає на ф-16 які нажаль затримуються.
та і узкоглазого сусіда шось нашкребе, не зря ж їздив:
КНДР має в своєму розпорядженні до 3500 танків різних типів
...і 2500 одиниць бронетехніки
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