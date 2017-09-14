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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:36
detroytred написав:
А я тобі показую, що твоє краще а-ля *кожен підійде до дзеркала* --- це дурниці.
Це ти про тараканів у власній голові..
Я про те що
а - гетьманцев має відстоювати мене щоб в Успіха були гроші а в тебе пенсія
це ти повинен відстоювати мене щоб в тебе була пенсія а не розкидатись совковими наративами -незамінимих нема
це лад повинен дякувати тим що його утримують ПІСЛЯ того як розвалилось все що він збудував..
А ти здурі все з ніг на голову
Ти вимагаєш щоб я ТОБІ доводив що я тобі потрібен..
Різницб вловлюєш?
Ти залежиш від мене -але ти мене не підтримуєш..
Труси-хрестик..
ПС
тобі не гетьманцев платить, тобі платять такі як я, а не ті хто МОЖЕ платити так як я а платить в 3 рази менше гетьманцеву..
Тому
Не навчишся дякувати тим хто тебе годує( а точніше не навчишся розуміти ВІД КОГО РЕАЛЬНО ти залежиш..і це не закон чи твої колишні досягнення, за колишні - ти вже отримав і протратив..а от сьогоднішніх в тебе нема)
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:41
Якщо 33 роки не ремонтували міст, а громадяни - платники податків весь час платили за його експлуатацію, то я так розумію винні саме громадяни, що міст обвалився, бо вони ходять по мосту. І винні чоловіки, бо вони важкіші
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Бетон
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:49
Бетон написав:
Якщо 33 роки не ремонтували міст, а громадяни - платники податків весь час платили за його експлуатацію, то я так розумію винні саме громадяни, що міст обвалився, бо вони ходять по мосту. І винні чоловіки, бо вони важкіші
ніхто не винен, це від іпсо міст розвалився ))
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:56
vitaliiangel написав: detroytred написав:
По суті зауваження є?
есть. бизнес гораздо шире чем вы себе представляете. Допустим вы уникальный мастер, другого такого нет. Закрыли бизнес. Кто вам придёт на замену? Незаменимых людей нет, а незаменимые бизнесы есть (те которыми кроме вас никто не хочет заниматься). Уверен в сёлах есть такие магазины/азс или шо то ещё, которые работают с минимальной прибылью, и если они закроются взамен не придёт никто.
С АЗС вы ничего не перепутали? Закрылись прямо 20.02? Или, может, после 24.02?
В Харькове все работали и 24.02, пока не закончился бензин.
И это пример явно не удачный. Понятно, что после 24.02 никто не открывал заправки в Буче/Ирпене.
Эти "магазины/азс или шо то ещё, которые работают с минимальной прибылью", приносят деньги хозяину? Ему хватает? И не на хлеб-воду. Или он держит магазин исключительно в целях благотворительности? Простите, в такие сказки не верю. Если у него не будет прибыли, он закроется.
Точно так же, как в вашем примере с автобусом. Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет. Тогда 2 варианта - или государство заставит
кого-то взять этот маршрут в нагрузку к какому-то выгодному, или громада, как советовал Water
, оплатит этот маршрут из своих средств.
Так же, как в примере будивельника с сигаретами - он торгует ими потому, что ему это нужно для того, чтобы торговать чем-то прибыльным. Иначе он бы просто отказался от этого товара (хотя сильно сомневаюсь, что с сигаретами настолько грустно, но даже если так, то он, как минимум, заплатил зарплату и налоги работнику, который, наверное, продал ещё что-то более выгодное).
Ваш пример с банками так же неудачен. Закрылись десятки банков, новые не открылись. Так, может, они просто были не нужны? Функции закрывшихся взяли на себя десятки
оставшихся на рынке. Так что это не привело ни к каким отрицательным последствиям и конкуренция не уменьшилась (кроме, конечно, отрицательных последствий для вкладчиков и владельцев этих банков, но это уже другой разговор).
Не бывает бизнесов без прибыли.
И приводить в пример какие-то уникальные ситуации - это не о бизнесе.
Художник, который пишет картины, но они не продаются - это не бизнес.
Такая работа сельского магазинчика или автобусного маршрута была возможна как раз в "совке", но не при капитализме. Кроме случаев благотворительности или вмешательства государства. Вот не знаю, бывает ли такое.
P.s. Вы наверняка не покупали бы квартиры под сдачу, если бы это было не выгодно (не рентабельно). Если бы сдача была в 0 или, тем более, в убыток, вы бы продали свои квартиры или вообще не покупали.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:02
Бетон написав:
Якщо 33 роки не ремонтували міст, а громадяни - платники податків весь час платили за його експлуатацію, то я так розумію винні саме громадяни, що міст обвалився, бо вони ходять по мосту. І винні чоловіки, бо вони важкіші
Ти гімно(погана людина), а не самурай (будівельник) (с) Лесь
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pesikot
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:09
Успіх написав: pesikot написав:
Я вкотре вам обом пишу, з якого біса
ви вирішили, що вас будуть замінювати ?
Тому що ми "вільний народ - вільної країни!"
Верно.
Вы "вільний народ" в окопах, а другие на диванах - "вони ж вільні, хіба їх можна примушувати?!"
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ЛАД
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:09
ЛАД написав:
Если у него не будет прибыли, он закроется.
Якщо вас не годувати -ви помрете, це настільки ж очевидно як і прибуток для бізнесу...
Але ж ви не звинувачуєте себе чи когось іншого в тому що живете?
Тому
Є різні варіанти
варіант а
дали партайгенгеносе Лад і Дейтройт два залізних шарика(комунізм і соціалізм) вони один зломали , а другий загубили і все це зробили в закритій кімнаті......
Диво дівноє...але для совків звичноє....
Тоді прийшли в Україну дяволи бізнесмени , всі такі ффеее...але як з часом виявилось ,фе-то -фе...а пенсію платять...правда вимагають до себе поваги...але як можна поважати БІЗНЕС ..це ж ісчадіє АДА ще ВІЛ про це казав і СІВ їх в гулагах нищив...але якось вижили...ну нічого , вирішили партайгенносе і почали насаджувати казки про міцність стальної кульки комунізм і незламність соціалізм....
А тепер просто і по суті.
Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...
Він так сказав? я нічого не переплутав...
То може хай додасть гнівним голосом...
ГЕТЬ БАРИХ , ми і самі з усамі...
І підуть бариги гірко плачучи, робітники не отримають свої 95000 за виготовлення, ларьочники банкіри не отримають свої 17000 за націнку торгівлю....
А що тоді залишиться у партайгенносе? дірка від бублика...
Бо перш ніж КУПИТИ треба
а - мати за що , а податків 288000 ще гетьманцев не заплатив
б - мати що - а люди плюнули на високомордих розумників і сказали що незамінимих нема...хочуть курити за свою пенсію то хай спочатку зроблять цигарки , отримають за зроблену роботу 112 000, а потім йдуть їх продадуть за 400 000 , щоб після продажу 288000 віддати гетьманцеву і вже тоді....
ПС
Бувають випадки коли собака виручить господара(захистить чи ще там щось ) і господар її годує за це все життя , поки....вона не почне на нього кидатись...
Якщо не почне - доживе до старості
Почне - не доживе...
Ви може й не собаки , але так і не зрозуміли на кого можна пасть відкривати а на кого не варто...
ППС
я гуманіст і не хочу вашої смерті...
мені просто дуже хочеться щоб ви дожили до моменту коли усвідомите наскільки бездарно протратили своє життя...
Я на вас працював..але робив це з власного переконання і щасливий що навіть для одного і другого щось зробив
а вам що не дадуть ви в лайно перетворите - тому й живете як мухи
а мали можливість медом поласувати
і отримали нагайками по голові...мазохісти , що з вас взяти.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 19 чер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:09
pesikot написав: Успіх написав: Rack написав:
и успих...
...воює за всіх "незамінно-надважливих в тилу"!)))
Скоріше, бухає за всіх в тилу, хто мало бухає
Не суди по собі
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:11
Успіх написав: Rack написав:
и успих...
...воює за всіх "незамінно-надважливих в тилу"!)))
відпрацьовує карму
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flyman
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:18
Успіх написав: pesikot написав:
.............
Валіть, валіть ... потім буряти за вами прийдуть, за кожним )
Ха-ха!
І ще раз "ха"!
А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!
Як всі, то всі!©
Что мне нравится - о бурятах пишут больше всего те, кто в тылу.
Кстати, напомню - население Бурятии 299 589 чел., всего а РФ бурятов - 464 369 чел.
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