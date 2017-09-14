detroytred написав:А я тобі показую, що твоє краще а-ля *кожен підійде до дзеркала* --- це дурниці.
Це ти про тараканів у власній голові.. Я про те що а - гетьманцев має відстоювати мене щоб в Успіха були гроші а в тебе пенсія це ти повинен відстоювати мене щоб в тебе була пенсія а не розкидатись совковими наративами -незамінимих нема це лад повинен дякувати тим що його утримують ПІСЛЯ того як розвалилось все що він збудував..
А ти здурі все з ніг на голову Ти вимагаєш щоб я ТОБІ доводив що я тобі потрібен..
Різницб вловлюєш? Ти залежиш від мене -але ти мене не підтримуєш..
Труси-хрестик.. ПС тобі не гетьманцев платить, тобі платять такі як я, а не ті хто МОЖЕ платити так як я а платить в 3 рази менше гетьманцеву..
Тому Не навчишся дякувати тим хто тебе годує( а точніше не навчишся розуміти ВІД КОГО РЕАЛЬНО ти залежиш..і це не закон чи твої колишні досягнення, за колишні - ти вже отримав і протратив..а от сьогоднішніх в тебе нема)
есть. бизнес гораздо шире чем вы себе представляете. Допустим вы уникальный мастер, другого такого нет. Закрыли бизнес. Кто вам придёт на замену? Незаменимых людей нет, а незаменимые бизнесы есть (те которыми кроме вас никто не хочет заниматься). Уверен в сёлах есть такие магазины/азс или шо то ещё, которые работают с минимальной прибылью, и если они закроются взамен не придёт никто.
С АЗС вы ничего не перепутали? Закрылись прямо 20.02? Или, может, после 24.02? В Харькове все работали и 24.02, пока не закончился бензин. И это пример явно не удачный. Понятно, что после 24.02 никто не открывал заправки в Буче/Ирпене. Эти "магазины/азс или шо то ещё, которые работают с минимальной прибылью", приносят деньги хозяину? Ему хватает? И не на хлеб-воду. Или он держит магазин исключительно в целях благотворительности? Простите, в такие сказки не верю. Если у него не будет прибыли, он закроется. Точно так же, как в вашем примере с автобусом. Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет. Тогда 2 варианта - или государство заставит кого-то взять этот маршрут в нагрузку к какому-то выгодному, или громада, как советовал Water, оплатит этот маршрут из своих средств. Так же, как в примере будивельника с сигаретами - он торгует ими потому, что ему это нужно для того, чтобы торговать чем-то прибыльным. Иначе он бы просто отказался от этого товара (хотя сильно сомневаюсь, что с сигаретами настолько грустно, но даже если так, то он, как минимум, заплатил зарплату и налоги работнику, который, наверное, продал ещё что-то более выгодное). Ваш пример с банками так же неудачен. Закрылись десятки банков, новые не открылись. Так, может, они просто были не нужны? Функции закрывшихся взяли на себя десятки оставшихся на рынке. Так что это не привело ни к каким отрицательным последствиям и конкуренция не уменьшилась (кроме, конечно, отрицательных последствий для вкладчиков и владельцев этих банков, но это уже другой разговор). Не бывает бизнесов без прибыли. И приводить в пример какие-то уникальные ситуации - это не о бизнесе. Художник, который пишет картины, но они не продаются - это не бизнес. Такая работа сельского магазинчика или автобусного маршрута была возможна как раз в "совке", но не при капитализме. Кроме случаев благотворительности или вмешательства государства. Вот не знаю, бывает ли такое.
P.s. Вы наверняка не покупали бы квартиры под сдачу, если бы это было не выгодно (не рентабельно). Если бы сдача была в 0 или, тем более, в убыток, вы бы продали свои квартиры или вообще не покупали.
ЛАД написав:Если у него не будет прибыли, он закроется.
Якщо вас не годувати -ви помрете, це настільки ж очевидно як і прибуток для бізнесу... Але ж ви не звинувачуєте себе чи когось іншого в тому що живете? Тому Є різні варіанти варіант а дали партайгенгеносе Лад і Дейтройт два залізних шарика(комунізм і соціалізм) вони один зломали , а другий загубили і все це зробили в закритій кімнаті...... Диво дівноє...але для совків звичноє....
Тоді прийшли в Україну дяволи бізнесмени , всі такі ффеее...але як з часом виявилось ,фе-то -фе...а пенсію платять...правда вимагають до себе поваги...але як можна поважати БІЗНЕС ..це ж ісчадіє АДА ще ВІЛ про це казав і СІВ їх в гулагах нищив...але якось вижили...ну нічого , вирішили партайгенносе і почали насаджувати казки про міцність стальної кульки комунізм і незламність соціалізм....
А тепер просто і по суті.
Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга... Він так сказав? я нічого не переплутав... То може хай додасть гнівним голосом... ГЕТЬ БАРИХ , ми і самі з усамі... І підуть бариги гірко плачучи, робітники не отримають свої 95000 за виготовлення, ларьочники банкіри не отримають свої 17000 за націнку торгівлю....
А що тоді залишиться у партайгенносе? дірка від бублика... Бо перш ніж КУПИТИ треба а - мати за що , а податків 288000 ще гетьманцев не заплатив б - мати що - а люди плюнули на високомордих розумників і сказали що незамінимих нема...хочуть курити за свою пенсію то хай спочатку зроблять цигарки , отримають за зроблену роботу 112 000, а потім йдуть їх продадуть за 400 000 , щоб після продажу 288000 віддати гетьманцеву і вже тоді....
ПС Бувають випадки коли собака виручить господара(захистить чи ще там щось ) і господар її годує за це все життя , поки....вона не почне на нього кидатись... Якщо не почне - доживе до старості Почне - не доживе...
Ви може й не собаки , але так і не зрозуміли на кого можна пасть відкривати а на кого не варто...
ППС я гуманіст і не хочу вашої смерті... мені просто дуже хочеться щоб ви дожили до моменту коли усвідомите наскільки бездарно протратили своє життя... Я на вас працював..але робив це з власного переконання і щасливий що навіть для одного і другого щось зробив а вам що не дадуть ви в лайно перетворите - тому й живете як мухи а мали можливість медом поласувати і отримали нагайками по голові...мазохісти , що з вас взяти.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 чер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Всоте: або рфія слабка (не може взяти умовний Вовчанськ); або рфія потужна і загрожує Європі (НАТО)
Слабувата, щоб продавити фронт(це ми спостерігаємо 27міс), але грає м'язами ЯЗ перед НАТО, наче, сильна...
Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки? Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒 https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476
Який висновок з цього робили? Цікаво...
Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще? Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру? Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів... Вовчанськ? Але ж то місто -- вже наявні бетони. І бачу там лінію сіл вздовж кордону. А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись...
d44 написав:
Bobua написав: Але ключове, як мені здається: ми ще тримаємося. Щойно в нас зникнуть для цього ресурси — війна добереться до решти
Ми. Фронт. ~1% населення України, ~4% чоловіків. Поки решта країни “поводяться так, немов ми ведемо свою власну війну”. 😒 Для нас, фронту -- ні заміни, ні демобілізації, ні хоч би тривалого відпочинку вдома... За 27міс+... 😒
Питання знавцям: як швидко фронт має відступати на захід, аби решта країни знову вирішила теж включитись на повну?
Зустрічне питання вам, як військовому. Що в країні повинно включитися на повну, щоб фронт пішов не те що на північ (до москви, по аналогіям з другою світовою, на яку посилаєтесь) а хоча б на схід, до кордонів 91-го?
Ви ж все бачили у фільмах.
Серйозні хлопаки, ремби, обмазюкуються грязюкою, і з одним ножем йдуть вперед, оминають всі пастки, міни, вирізають ворогів пачками. Профіт.
Ви 27міс+ готувались до цього в тилах. Поки наявне військо насилу тримало фронт і дедалі більше виснажувалось. І фізично (зокрема і пораненнями), і психічно (постійні вибухи...)
Тепер настав час вашого бенефісу...
flyman написав:
Bobua написав:Але особливість у тому, що Україні випало бути дамбою. Тією самою дамбою, що бере на себе удар стихії. Тією, що захищає Європу від глобальної війни. Тією самою дамбою, в разі руйнування якої всім решта доведеться не загравати зі своїми фермерами, а підбирати їм військову форму і відправляти в окопи.
Скільки можна бути дамбою, то від монгол, то від турків, то від інших завойовників з глибин континенту
То а ким хочете бути? Скажіть вже нарешті. Мільйоликим голосом тилів. Ревом. Аби аж земля здригнулась.
vitaliiangel написав:............. Внешне может показаться что данный бизнес супердоходный. По факту нет. Потому что инфляцию никто не отменял. И за текущую цену аренды я могу купить топлива - в 2р меньше, э.энергии - в 3р меньше, овощей - в 4р меньше чем до войны.
Если инфляция продолжится таким же темпом, а аренда останется на текущем уровне, когда нибудь я не смогу купить ни топлива ни оплатить э.энергию. Тогда ваш дискретный показатель
ЛАД написав:приносят деньги хозяину? Ему хватает?
загорится красным.
Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры. Или будете работать в минус?
ЛАД написав:Если у него не будет прибыли, он закроется.
кроме прибыли есть ещё постоянные клиенты и доля рынка. Прибыль делается легко дельтой цены покупки/продажи минус затраты. То есть чтобы из нуля получить прибыль, достаточно а)найти товар в закупке дешевле б) поднять цену продажи в) снизить затраты. А теперь скажите сколько надо времени и средств чтобы наработать хотя бы 100 постоянных клиентов или несколько % доли рынка?
Снизить затраты или найти товар в закупке дешевле не всегда возможно. Хотя искать варианты надо всегда. Поднять цену продажи нельзя, вы сами писали - пойдут в другую пиццерию.
Открываете вы бизнес, например пиццерию. Перед вами 2 бизнес модели 1. Работаете в ноль например год но нарабатываете базу постоянных клиентов, потом либо снижаете затраты либо повышаете цену и получаете прибыль 2. сразу ставите ценник "как у всех", клиентам вы неинтересны (без вас пиццерий тоже хватало) . Постоянных клиентов мало. На бумаге вы работаете с прибылью. По факту вы скоро закроетесь из-за низких оборотов. я знаю много кейсов когда работали в ноль или в минус, с тем расчётом чтобы когда то прибыль получить. Очень мало новых бизнесов с 1го месяца начнут генерировать прибыль. Разве что какие то дефициты продавать.
Что-то вы тут путаете. В варианте 2 прибыли у вас нет. Причина не важна, но вы сами указали - из-за низких оборотов. И тут вопрос, хватит ли у вас запаса прочности работать в 0 или, тем более, в минус. Не хватит - обанкротитесь.
Рынок не пустой и до вашего нового бизнеса покупатели как-то существовали. Чтобы заполучить постоянного покупателя вам нужно предложить либо а) уникальный товар (очень сложно) б) уникальную цену (ниже всех) либо в) уникальную услугу (как правило затратно).
Простите, вы рассказываете совершенно тривиальные вещи. К чему всё это? Что доказать-то хотели?