Додано: Сер 19 чер, 2024 21:09

ЛАД написав: Если у него не будет прибыли, он закроется. Если у него не будет прибыли, он закроется.

Якщо вас не годувати -ви помрете, це настільки ж очевидно як і прибуток для бізнесу...Але ж ви не звинувачуєте себе чи когось іншого в тому що живете?ТомуЄ різні варіантиваріант адали партайгенгеносе Лад і Дейтройт два залізних шарика(комунізм і соціалізм) вони один зломали , а другий загубили і все це зробили в закритій кімнаті......Диво дівноє...але для совків звичноє....Тоді прийшли в Україну дяволи бізнесмени , всі такі ффеее...але як з часом виявилось ,фе-то -фе...а пенсію платять...правда вимагають до себе поваги...але як можна поважати БІЗНЕС ..це ж ісчадіє АДА ще ВІЛ про це казав і СІВ їх в гулагах нищив...але якось вижили...ну нічого , вирішили партайгенносе і почали насаджувати казки про міцність стальної кульки комунізм і незламність соціалізм....А тепер просто і по суті.Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...Він так сказав? я нічого не переплутав...То може хай додасть гнівним голосом...ГЕТЬ БАРИХ , ми і самі з усамі...І підуть бариги гірко плачучи, робітники не отримають свої 95000 за виготовлення, ларьочники банкіри не отримають свої 17000 за націнку торгівлю....А що тоді залишиться у партайгенносе? дірка від бублика...Бо перш ніж КУПИТИ требаа - мати за що , а податків 288000 ще гетьманцев не заплативб - мати що - а люди плюнули на високомордих розумників і сказали що незамінимих нема...хочуть курити за свою пенсію то хай спочатку зроблять цигарки , отримають за зроблену роботу 112 000, а потім йдуть їх продадуть за 400 000 , щоб після продажу 288000 віддати гетьманцеву і вже тоді....ПСБувають випадки коли собака виручить господара(захистить чи ще там щось ) і господар її годує за це все життя , поки....вона не почне на нього кидатись...Якщо не почне - доживе до старостіПочне - не доживе...Ви може й не собаки , але так і не зрозуміли на кого можна пасть відкривати а на кого не варто...ППСя гуманіст і не хочу вашої смерті...мені просто дуже хочеться щоб ви дожили до моменту коли усвідомите наскільки бездарно протратили своє життя...Я на вас працював..але робив це з власного переконання і щасливий що навіть для одного і другого щось зробива вам що не дадуть ви в лайно перетворите - тому й живете як мухиа мали можливість медом поласуватиі отримали нагайками по голові...мазохісти , що з вас взяти.