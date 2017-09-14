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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:12
ЛАД написав:
Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры.
Или будете работать в минус?
продать можно только с большим дисконтом, есть линейная зависимость между доходностью актива и его стоимостью. Когда актив генерировал 12% то и стоил он дороже.
отсюда выбор
а) ничего не делать и самому платить комуналку, фиксируя убыток (например 1000грн в месяц)
б) продать зафиксировав ещё больший убыток например 50-100 тыс грн
в) работать в небольшой минус, хотя бы частично/полностью покрывая комуналку и амортизацию ремонта.
как видите, при отсутствии варианта работы "в плюс", небольшой минус - меньшее из всех зол, чтобы переждать этот период и когда нибудь продать по стоимости покупки или сдавать с прибылью. В большинстве случаев, такой момент наступает, потому что люди массово выходят из малодоходного актива и количество предложений (конкуренция) снижается.
ЛАД написав:
И тут вопрос, хватит ли у вас запаса прочности работать в 0 или, тем более, в минус. Не хватит - обанкротитесь.
бизнес это не эмоции а математика. Есть стоимость лида/конверсии. В бизнес плане нужно учитывать сколько вы готовы потратить на 10000 лидов и 1000 конверсий. В дальнейшем по мере роста узнаваемости вашего товара/услуги стоимость лида/конверсии будет снижаться и тогда откроется окно возможностей для получения прибыли. Кто не может это просчитать обычно закрывает бизнес зафиксировав убыток. Далеко не все бизнесы прибыльные. Кстати один из показателей эффективности - соотношение конверсия/лид. Сколько из общего числа посетителей сделают у вас покупку. 2й показатель не менее важный - средний чек.
ps я предложил вам перейти с оффтопом в другую ветку, почему вы отказались? данная тема неинтересна форумчанам и большой дискуссии не выйдет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 чер, 2024 22:33, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:16
budivelnik написав:
А тепер просто і по суті.
Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...
Він так сказав? я нічого не переплутав...
Звісно переплутав. Як завжди.
Я і приблизно не казав, що гроші в покупців це суто заслуга пенсів тощо.
Ти як завжди перекручуєш до дурні.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:23
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:24
budivelnik написав: detroytred написав:
А я тобі показую, що твоє краще а-ля *кожен підійде до дзеркала* --- це дурниці.
Це ти про тараканів у власній голові..
Я про те що
а - гетьманцев має відстоювати мене щоб в Успіха були гроші а в тебе пенсія
це ти повинен відстоювати мене щоб в тебе була пенсія а не розкидатись совковими наративами -незамінимих нема
це лад повинен дякувати тим що його утримують ПІСЛЯ того як розвалилось все що він збудував..
А ти здурі все з ніг на голову
Ти вимагаєш щоб я ТОБІ доводив що я тобі потрібен..
Різницб вловлюєш?
Ти залежиш від мене -але ти мене не підтримуєш..
Труси-хрестик..
ПС
тобі не гетьманцев платить, тобі платять такі як я, а не ті хто МОЖЕ платити так як я а платить в 3 рази менше гетьманцеву..
Тому
Не навчишся дякувати тим хто тебе годує( а точніше не навчишся розуміти ВІД КОГО РЕАЛЬНО ти залежиш..і це не закон чи твої колишні досягнення, за колишні - ти вже отримав і протратив..а от сьогоднішніх в тебе нема)
Таракани в твоїй голові.
Ти навіть не бачиш наявного:
- що Успіх тобі, власне тобі каже. По факту. Каже.
- що я тобі кажу. Що я цілком якось переб'юсь і з пониженням пенсії, якщо за віконцем війна і для захисту країни вкрай потрібні старшини розвідники або бійці.
І що всіх підприємців апріорі не призвуть, також, як і всіх воєнпенсів. А призов деяких будівельників і детройтів -- реалії.
А ти мені пропонуєш підтримувати тебе в обговоренні питання .... заради власної моєї кишені (пенсії). Тобто -- згідно місця сидіння.
Дивак ти ще той...
Совок упоротий.
І сплачує, визначає мені пенсію саме держава, а не ти. Гетьманцев може зібрати з тебе податки і всі направити будь-куди... Наприклад, на оборону. Бо війна. А пенсії *призупинити* також, як пайкові та речові і т.д.
У тебе відносини з державою, з Гетьманцевим.
У мене теж з державою. Саме з нею.
Ти ж спростив, заєралашив напряму.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 19 чер, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:28
Bobua написав:
Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
"Регіон 22" розвіяв цей міфффф
+70 буде якщо безвилазно бути на нулі весь місяць.
Хоч денЬ, захочеш освіжитися - все злітає.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:37
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры.
Или будете работать в минус?
продать можно с большим дисконтом, есть линейная зависимость между доходностью актива и его стоимостью. Когда актив генерировал 12% то и стоил он дороже.
отсюда выбор
а) ничего не делать и самому платить комуналку, фиксируя убыток например 1000грн в месяц
б) продать зафиксировав убыток 50-100 тыс грн
в) работать в небольшой минус, хотя бы покрывая комуналку.
как видите при отсутствии варианта работы в плюс, небольшой минус меньшее из всех зол.
ps я предложил вам перейти с оффтопом в другую ветку, почему вы отказались? данная тема неинтересна форумчанам и большой дискуссии не выйдет.
а) имеет смысл, если вы прогнозируете, что со временем доходность вырастет. Иначе, рано или поздно, убытки превысят вариант б).
б) если говорить конкретно о квартирах, то их цена зависит не только от доходности сдачи. Сегодняшнее падение, например, связано с войной. Во всяком случае, в Харькове.
На западе, возможно, цены даже выросли. И от аренды тоже.
в) опять же, в случае с квартирами вариант возможен. И даже не в минус. Работа в минус это вариант а). Просто минус меньше. При работе в плюс вариант имеет смысл, хотя бы исходя из того, что цена на жильё в общем случае растёт. Что будет в Украине предсказывать сложно. Если война будет продолжаться ещё 10 лет, как здесь некоторые настроены, то квартиру могут и просто уничтожить. А если даже нет, то здесь может просто не остаться людей, желающих купить квартиру. Уже сейчас людей меньше процентов на 20 или больше.
Не перешёл, потому что увидел это уже после того, как написал ответ (долго писал). Честно говоря, не вижу, что обсуждать. Вроде как всё понятно.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:44
budivelnik написав:
Я на вас працював..але робив це з власного переконання і щасливий що навіть для одного і другого щось зробив
Ба як твоя десятилітня пісня про *працювати треба на себе...* перетворилася на "я на вас працював". Комедія...
Ти в ЗСУ не пішов, щоб працювати на себе. Саме на себе. І за умови, які тобі для життя і бізнесу створює держава, за ті послуги, ти сплачував податки.
Невже ти не бачиш, що без держави (бюджетників) ти не міг апріорі досягти своїх статків?
Бо навіть, якщо б не захворів ніколи, то звичайні бандюгани відбирали в тебе або буряти))
Як би ти вивчився?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:44
ЛАД написав:
в) опять же, в случае с квартирами вариант возможен. И даже не в минус.
что в случае аренды считаете минусом вы? я вас спросил ранее, вы не ответили.
Для меня "ноль" это доходность 13% годовых - текущая учётная ставка НБУ. Мои активы должны приносить мне 13% годовых, если меньше это минус. К 13% нужно добавить амортизацию и мою прибыль.
как сейчас можно сдавать квартиры с 13% доходности я не знаю. То что я считал в последний раз было 7-8% то есть минус 5% к учётной ставке + убыток от амортизации + недополученная прибыль. Вот это реальный минус.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 чер, 2024 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:52
Goodman написав: Bobua написав:
Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
"Регіон 22" розвіяв цей міфффф
+70 буде якщо безвилазно бути на нулі весь місяць.
Хоч денЬ, захочеш освіжитися - все злітає.
Нам по-іншому пояснювали це, хоч ми і не піхота(але вже деяких побратимів перевели в піхоту)
Казали, що дні просто сумуються і коли назбирається сумарно 30днів(це може бути і за 2міс і за 3) - то тоді виплатять 70к, і знову далі "збирай" 30днів "бойових"...
Але, з розповіді наших, які побували/є в піхоті, то я далі притримуюсь своєї думки, яку сформував ще 2р тому - "Краще 30тис. в тилу, ніж 100(170?)тис. на передку!"©Успіх
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