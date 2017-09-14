Додано: Сер 19 чер, 2024 22:37

vitaliiangel написав: ЛАД написав: Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры.

Или будете работать в минус? Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры.Или будете работать в минус? продать можно с большим дисконтом, есть линейная зависимость между доходностью актива и его стоимостью. Когда актив генерировал 12% то и стоил он дороже.



отсюда выбор

а) ничего не делать и самому платить комуналку, фиксируя убыток например 1000грн в месяц

б) продать зафиксировав убыток 50-100 тыс грн

в) работать в небольшой минус, хотя бы покрывая комуналку.



как видите при отсутствии варианта работы в плюс, небольшой минус меньшее из всех зол.

ps я предложил вам перейти с оффтопом в другую ветку, почему вы отказались? данная тема неинтересна форумчанам и большой дискуссии не выйдет. продать можно с большим дисконтом, есть линейная зависимость между доходностью актива и его стоимостью. Когда актив генерировал 12% то и стоил он дороже.отсюда выбора) ничего не делать и самому платить комуналку, фиксируя убыток например 1000грн в месяцб) продать зафиксировав убыток 50-100 тыс грнв) работать в небольшой минус, хотя бы покрывая комуналку.как видите при отсутствии варианта работы в плюс, небольшой минус меньшее из всех зол.ps я предложил вам перейти с оффтопом в другую ветку, почему вы отказались? данная тема неинтересна форумчанам и большой дискуссии не выйдет.

а) имеет смысл, если вы прогнозируете, что со временем доходность вырастет. Иначе, рано или поздно, убытки превысят вариант б).б) если говорить конкретно о квартирах, то их цена зависит не только от доходности сдачи. Сегодняшнее падение, например, связано с войной. Во всяком случае, в Харькове.На западе, возможно, цены даже выросли. И от аренды тоже.в) опять же, в случае с квартирами вариант возможен. И даже не в минус. Работа в минус это вариант а). Просто минус меньше. При работе в плюс вариант имеет смысл, хотя бы исходя из того, что цена на жильё в общем случае растёт. Что будет в Украине предсказывать сложно. Если война будет продолжаться ещё 10 лет, как здесь некоторые настроены, то квартиру могут и просто уничтожить. А если даже нет, то здесь может просто не остаться людей, желающих купить квартиру. Уже сейчас людей меньше процентов на 20 или больше.Не перешёл, потому что увидел это уже после того, как написал ответ (долго писал). Честно говоря, не вижу, что обсуждать. Вроде как всё понятно.