Bobua написав:Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
"Регіон 22" розвіяв цей міфффф +70 буде якщо безвилазно бути на нулі весь місяць. Хоч денЬ, захочеш освіжитися - все злітає.
Нам по-іншому пояснювали це, хоч ми і не піхота(але вже деяких побратимів перевели в піхоту) Казали, що дні просто сумуються і коли назбирається сумарно 30днів(це може бути і за 2міс і за 3) - то тоді виплатять 70к, і знову далі "збирай" 30днів "бойових"...
Bobua написав:Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...
Як що? Запевнення. Влади. Військового командування. Самих військових у купі куп їх самих різних інтерв'ю. І до реакції Флер з Стм, коли піднімаються питання в запасі стійкості війська, країни. Всі впевнені по саме...
Тому як тут не вірити-то?! Тому питання виникає до отих заявників, які про загрози рфії Європі говорять. Звідки в них підстави? Про отаку спроможність рфії.
ЛАД написав:в) опять же, в случае с квартирами вариант возможен. И даже не в минус.
что в случае аренды считаете минусом вы? я вас спросил ранее, вы не ответили.
Для меня "ноль" это доходность 13% годовых - текущая учётная ставка НБУ. Мои активы должны приносить мне 13% годовых, если меньше это минус. К 13% нужно добавить амортизацию и мою прибыль.
как сейчас можно сдавать квартиры с 13% доходности я не знаю. То что я считал в последний раз было 7-8% то есть минус 5% к учётной ставке + убыток от амортизации + недополученная прибыль. Вот это реальный минус.
Для меня учётка это сферический конь в вакууме. Никогда на неё не ориентировался. Аренда всегда была не слишком доходный, зато надёжный (малорисковый) инструмент. Повторю, обычно, цена квартир растёт, даже с учётом амортизации. Поэтому к прибыли от аренды надо прибавить этот рост. Если цена падает из-за войны или по др. причинам, то с учётом высокой цены квартир это падение может перекрывать любую доходность аренды. Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
Bobua написав:Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки? Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒 https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476
Який висновок з цього робили? Цікаво...
Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще? Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру? Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів... Вовчанськ? Але ж то місто -- вже наявні бетони. І бачу там лінію сіл вздовж кордону. А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись
Ухилянтів хіба насторожить, якщо фронт посипеться до Дніпра! І то вони будуть бігти не в сторону ЗСУ/вступати до лав ЗСУ, а будуть бігти в сторону Тиси!
Я думаю, що батогом ухилянтів не заженеш, а на пряник(190К/міс) вони не спокушаються/не клюють
З цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.
Пуйло висунув свої дурнуваті умови... Ми можемо висунути свої умови... А там вже торгуватись "що, кому і як"... особливо, коли нам дадуть 100шт ф-16 і ще 10 Петріотів
ЛАД написав:Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
допустим есть у вас 1 млн грн. а) покупаете овгз получаете 13% чистыми - 130 тыс в год б) покупаете квартиру которую сдаете за 84 тыс в год. износ ремонта и техники 20тыс в год (очень по божески, как правило больше).
итого 84-20=64 это в 2 раза ниже доходности овгз. без учёта простоев, которые могут длиться месяцами. Комуналка на период простоя ваш чистый убыток. За зиму можно 5-6 тыс заплатить.
По моей системе учёта кейс с квартирой генерирует убыток 6,5% годовых. Другие люди считают иначе и стакан из наполовину пустого у них превращается в наполовину полный.
Успіх написав:З цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.
гарантий что питун после 2х нападений больше не нападёт? никто не даст. Гарантий что за нас (или вместе с нами) будут воевать - тем более. Забудь. Тема гарантий нерабочая. Хотели бы дать - приняли бы в НАТО в границах 2014 и полномасштабной бы не было.
detroytred Влада так говорит по необходимости. Не будут же они кричать: "Всё плохо! Спасайся кто может!" Флер и стм, и ещё ряд товарищей говорят не об объективной реальности, а о своих хотелках. Точнее, выдают свои хотелки за объективную реальность. Ориентироваться на всё это нельзя. Военные о стойкости фронта говорят по-разному. Тем более, они далеко не всё выкладывают на публику. Кроме того, они тоже люди и могут что-то писать под влиянием настроения или с какими-то личными целями. На меня произвели впечатление последние посты freeze. Понимаю, что он сильно устал, но всё же он очень рассудительный и трезвомыслящий человек. Беспокоюсь, куда он пропал - последнее сообщение уже больше 2 месяцев назад, 10 апреля.
P.s. А РФ боятся больше именно из-за ЯО. Если бы не это, нам, возможно, давали бы значительно больше оружия. А то и войска прислали бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 чер, 2024 23:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
допустим есть у вас 1 млн грн. а) покупаете овгз получаете 13% чистыми - 130 тыс в год б) покупаете квартиру которую сдаете за 84 тыс в год. износ ремонта и техники 20тыс в год (очень по божески, как правило больше).
итого 84-20=64 это в 2 раза ниже доходности овгз. без учёта простоев, которые могут длиться месяцами. Комуналка на период простоя ваш чистый убыток. За зиму можно 5-6 тыс заплатить.
По моей системе учёта кейс с квартирой генерирует убыток 6,5% годовых. Другие люди считают иначе и стакан из наполовину пустого у них превращается в наполовину полный.
Есть разные ситуации. Квартира уже куплена или только планируете. Если уже куплена, то и нечего сравнивать с ОВГЗ. Ну и в общем любая инвестиция это риск. Многие покупали в своё время на стадии котлована для перепродажи по готовности или даже в конце строительства. И хорошо подняли. А кто-то вложился и получил недострой. А ОВГЗ... Когда-то и депо было выгодно. Помню времена, когда по валюте было больше 10%.
ЛАД написав:А ОВГЗ... Когда-то и депо было выгодно. Помню времена, когда по валюте было больше 10%.
10% в валюте был короткий период. Когда банки массово банкротились и не отдавали валюту, это толкало ставки вверх.
ЛАД написав:Многие покупали в своё время на стадии котлована для перепродажи по готовности или даже в конце строительства.
у нас в законодательстве дыра. Надо запретить называть квартирой котлованы. Стоительство абсолютно другой бизнес не имеющий отношения к аренде и перепродажам. Там меньше гарантий (точнее их ноль) поэтому доходность от котлована до готового могла зашкаливать. Но многие инвесторы на этом и погорели.
ЛАД написав:Ну и в общем любая инвестиция это риск.
очень разные риски у овгз, аренда и котлован. Эталоном безрисковости является ОВГЗ в нац. валюте. Денег всегда напечатают. На сегодня самый безрисковый актив показывает самую высокую доходность.
ЛАД написав:Квартира уже куплена или только планируете. Если уже куплена, то и нечего сравнивать с ОВГЗ.
Даже купленная квартира - ликвидный актив, и если расчёты показывают что овгз приносит в 2р больше, можно подумать о продаже. А когда квартира будет генерировать доход больше, чем овгз - купить другую. Конечно речь не идет о квартире, где вы сами живёте.
ЛАД написав:detroytred Влада так говорит по необходимости. Не будут же они кричать: "Всё плохо! Спасайся кто может!" Флер и стм, и ещё ряд товарищей говорят не об объективной реальности, а о своих хотелках. Точнее, выдают свои хотелки за объективную реальность. Ориентироваться на всё это нельзя. Военные о стойкости фронта говорят по-разному. Тем более, они далеко не всё выкладывают на публику. Кроме того, они тоже люди и могут что-то писать под влиянием настроения или с какими-то личными целями. На меня произвели впечатление последние посты freeze. Понимаю, что он сильно устал, но всё же он очень рассудительный и трезвомыслящий человек. Беспокоюсь, куда он пропал - последнее сообщение уже больше 2 месяцево назад, 10 апреля.
P.s. А РФ боятся больше именно из-за ЯО. Если бы не это, нам, возможно, давали бы значительно больше оружия. А то и войска прислали бы.
Не знаю какой вы там физик по вышке, может чисто по полупроводникам или текучести материалов в критических условиях/температурах, но ЯО в том понимании как нам вдалбливали последние лет 60 - не существует. Слияние и расщепление ядер невозможно осуществить химическим путём - во втором случае от взрыва оболочки ЯБ из обычного ВВ. Энергии другие, на порядки, это как поставить на паровоз ИС-1 двигатель от Формулы-1 начала 90х с тройным турбонаддувом и мощностью 1500л.с. и ждать что он потянет пусть не 60, так хотя бы 20 вагонов, при том что его котёл на колёса выдавал от силы 3000л.с. И это ещё не учитываем тот факт, что период полураспада плутония в боеголовках Искандеров и прочих Сарматов кажется лет 40-50, а со времён Бори-царя 33 года никто не делал(не обогащал) уран до плутония фабрично в уральских закрытых городах, продал всё и всех бывший первый секретарь мацковского горкома, чем цивилизации и помог. Короче как они берут Волчанск - так к 80ти летию Медведева(2045й юбилейный год!) они и возьмут Салтовку. Все удачи вермахта в 41м были обусловлены паническим бегством непоебимой Красной Армии, так и Марик с Херсоном сдали, по дорогам и без сопротивления танк своим ходом 200км за три часа пройдёт на своих баках, а на трале - и за 500 за сутки(это не отменяет героизм защитников обоих городов), плюс господстао авиации 70-80х годов, которая видна за 300км на примитивных радарах того же времени, в воздухе без даже Стингеров и Игл у Азова - результат налицо. Не будет никакой ядерной войны, тем более за степи Украины. Всем нужен газ и нефть шельфа. Следим за тем, кто больше всего помогает не на шару, а значит потребует возврата долга(ресурсами)