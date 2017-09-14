Додано: Чет 20 чер, 2024 00:20

ЛАД написав: detroytred

Влада так говорит по необходимости. Не будут же они кричать: "Всё плохо! Спасайся кто может!"

Флер и стм, и ещё ряд товарищей говорят не об объективной реальности, а о своих хотелках. Точнее, выдают свои хотелки за объективную реальность.

Ориентироваться на всё это нельзя.

Военные о стойкости фронта говорят по-разному. Тем более, они далеко не всё выкладывают на публику. Кроме того, они тоже люди и могут что-то писать под влиянием настроения или с какими-то личными целями.

На меня произвели впечатление последние посты freeze. Понимаю, что он сильно устал, но всё же он очень рассудительный и трезвомыслящий человек.

Беспокоюсь, куда он пропал - последнее сообщение уже больше 2 месяцево назад, 10 апреля.



P.s. А РФ боятся больше именно из-за ЯО. Если бы не это, нам, возможно, давали бы значительно больше оружия. А то и войска прислали бы. Влада так говорит по необходимости. Не будут же они кричать: "Всё плохо! Спасайся кто может!"Флер и стм, и ещё ряд товарищей говорят не об объективной реальности, а о своих хотелках. Точнее, выдают свои хотелки за объективную реальность.Ориентироваться на всё это нельзя.Военные о стойкости фронта говорят по-разному. Тем более, они далеко не всё выкладывают на публику. Кроме того, они тоже люди и могут что-то писать под влиянием настроения или с какими-то личными целями.На меня произвели впечатление последние посты. Понимаю, что он сильно устал, но всё же он очень рассудительный и трезвомыслящий человек.Беспокоюсь, куда он пропал - последнее сообщение уже больше 2 месяцево назад, 10 апреля.P.s. А РФ боятся больше именно из-за ЯО. Если бы не это, нам, возможно, давали бы значительно больше оружия. А то и войска прислали бы.

Не знаю какой вы там физик по вышке, может чисто по полупроводникам или текучести материалов в критических условиях/температурах, но ЯО в том понимании как нам вдалбливали последние лет 60 - не существует.Слияние и расщепление ядер невозможно осуществить химическим путём - во втором случае от взрыва оболочки ЯБ из обычного ВВ. Энергии другие, на порядки, это как поставить на паровоз ИС-1 двигатель от Формулы-1 начала 90х с тройным турбонаддувом и мощностью 1500л.с. и ждать что он потянет пусть не 60, так хотя бы 20 вагонов, при том что его котёл на колёса выдавал от силы 3000л.с.И это ещё не учитываем тот факт, что период полураспада плутония в боеголовках Искандеров и прочих Сарматов кажется лет 40-50, а со времён Бори-царя 33 года никто не делал(не обогащал) уран до плутония фабрично в уральских закрытых городах, продал всё и всех бывший первый секретарь мацковского горкома, чем цивилизации и помог.Короче как они берут Волчанск - так к 80ти летию Медведева(2045й юбилейный год!) они и возьмут Салтовку.Все удачи вермахта в 41м были обусловлены паническим бегством непоебимой Красной Армии, так и Марик с Херсоном сдали, по дорогам и без сопротивления танк своим ходом 200км за три часа пройдёт на своих баках, а на трале - и за 500 за сутки(это не отменяет героизм защитников обоих городов), плюс господстао авиации 70-80х годов, которая видна за 300км на примитивных радарах того же времени, в воздухе без даже Стингеров и Игл у Азова - результат налицо.Не будет никакой ядерной войны, тем более за степи Украины.Всем нужен газ и нефть шельфа. Следим за тем, кто больше всего помогает не на шару, а значит потребует возврата долга(ресурсами)