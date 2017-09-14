Додано: Чет 20 чер, 2024 00:52

Спасибо за образное описание ситуации с ЯО.Но, тем не менее, оно существует.С периодом полураспада вы несколько увлеклись. В действительности немного больше.Для урана-235 он составляет 7,04(1)⋅10(в 8 степени) лет. Для плутония-239 - 24 100 лет.Дальнейшее можно даже не обсуждать.Но не уверен, что "33 года никто не делал(не обогащал) уран до плутония фабрично в уральских закрытых городах" - я этого просто не знаю. Подозреваю, что и вы тоже.Так же не уверен, что "Боря-царь продал всё и всех".Возможно, в этом ошибаюсь, но достаточно тех бомб и боеголовок, которые были сделаны в Союзе.О "взяти Салтовки" я не говорил и "ядерную войну за степи Украины" не прогнозировал. Очень надеюсь, что её не будет. Написал только, что страх перед РФ обусловлен главным образом наличием у неё ЯО и ракет. Доказывать, что они разучились делать ракеты, надеюсь, вы не будете. Поэтому даже не буду приводить аргументы.ТТХ российских самолётов обсуждать не готов, очень давно не интересовался. Но не думаю, что настолько плохо, как вы написали.