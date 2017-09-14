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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 чер, 2024 00:27
vitaliiangel написав:
.............
ЛАД написав:
Ну и в общем любая инвестиция это риск.
очень разные риски у овгз, аренда и котлован. Эталоном безрисковости является ОВГЗ в нац. валюте. Денег всегда напечатают. На сегодня самый безрисковый актив показывает самую высокую доходность.
ЛАД написав:
Квартира уже куплена или только планируете. Если уже куплена, то и нечего сравнивать с ОВГЗ.
Даже купленная квартира - ликвидный актив, и если расчёты показывают что овгз приносит в 2р больше, можно подумать о продаже. А когда квартира будет генерировать доход больше, чем овгз - купить другую. Конечно речь не идет о квартире, где вы сами живёте.
Это в теории. Теоретически можно и на валютных качелях выиграть, и на форексе. На практике вы можете не успеть выйти из ОВГЗ до резкого падения грн и в результате в валюте ничего/мало заработать или даже вообще потерять. 13% это не так много - если говорить о курсе, то это рост, например, с 40 до 45,2. Не так уж нереально. Квартиры не так быстро продаются. Да и покупается хорошая квартира не моментально. Ликвидность как раз не очень высокая. Попробуйте сейчас в Харькове продать квартиру. Можно, конечно, но дисконт к довоенной цене не обрадует.
Я практически никогда не считал доходность в грн, только в валюте.
А по депо не буду спорить, точно не помню. Но держал в Привате несколько лет, может, не под 10, так под 7-8%. По грн 18% было долго вполне нормально, бывало и 20 и 25%.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 00:52
барабашов
Спасибо за образное описание ситуации с ЯО.
Но, тем не менее, оно существует.
С периодом полураспада вы несколько увлеклись. В действительности немного больше.
Для урана-235 он составляет 7,04(1)⋅10(в 8 степени) лет. Для плутония-239 - 24 100 лет.
Дальнейшее можно даже не обсуждать.
Но не уверен, что "33 года никто не делал(не обогащал) уран до плутония фабрично в уральских закрытых городах" - я этого просто не знаю. Подозреваю, что и вы тоже.
Так же не уверен, что "Боря-царь продал всё и всех".
Возможно, в этом ошибаюсь, но достаточно тех бомб и боеголовок, которые были сделаны в Союзе.
О "взяти Салтовки" я не говорил и "ядерную войну за степи Украины" не прогнозировал. Очень надеюсь, что её не будет. Написал только, что страх перед РФ обусловлен главным образом наличием у неё ЯО и ракет. Доказывать, что они разучились делать ракеты, надеюсь, вы не будете. Поэтому даже не буду приводить аргументы.
ТТХ российских самолётов обсуждать не готов, очень давно не интересовался. Но не думаю, что настолько плохо, как вы написали.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 01:14
ЛАД написав:
С периодом полураспада вы несколько увлеклись. В действительности немного больше. Для урана-235 он составляет 7,04(1)⋅10(в 8 степени) лет. Для плутония-239 - 24 100 лет. Дальнейшее можно даже не обсуждать.
Что-то сильно категорично с одной стороны. Да, ни уран, ни плутоний не распадается в обозримые сроки настолько, чтобы это заметно повлияло на массу. Проблема в том, что в процессе распада в этом куске металла возникают другие элементы, то есть падает чистота, а это критично. Через 30 лет оно может уже вообще не взорваться с этими вкраплениями. Поэтому ядерные заряды периодически нужно проганять через обогащение и заново пересобирать.
Но не уверен, что "33 года никто не делал(не обогащал) уран до плутония фабрично в уральских закрытых городах" - я этого просто не знаю. Подозреваю, что и вы тоже.
Конечно, никто конкретно не знает, что там делали с боеголовками, но то, что обогащение у них работает исправно - это известный факт. Они на этом деньги зарабатывают, производя реакторные элементы. То есть возможности есть, и глупо думать, что они ими не пользуются.
Возможно, в этом ошибаюсь, но достаточно тех бомб и боеголовок, которые были сделаны в Союзе.
Это как раз 100%, потому что именно производство оружейного урана и плутония давно прекращено. Его достаточно в мире.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 01:58
ЛАД
Если б они что-то умели делать не так как в СССР, грохая 30% ВВП на то, чтобы МИГи и СУшки не сильно отставали от Фантомов и Локхидов - то в первую очередь новый царский гроб АУРУС не был бы перелицованным Роллс-Ройсом 2003года образца с полностью переработанной от предыдущих версий конструкцией(не рамный и не повторяет конструктивно американские авто времён вашей молодости,как повторяли на 100% Чайки и ЗИЛы)
Да и внедорожник для своих направлений сделали бы не таким дерьмовым какими есть УАЗ Патриот и Нива-Шевроле, оба кстати конструктивно перекроенные «козёл» и 2121, причём аж 20 лет назад
Единственное в чём ваши любимые соотечественники Гарматкина достигли небывалых высот - так это в воровстве госсредств, но тут наша зелёная власть, используя постулаты Корбана-Коломойского, и вашего дохлого «умножателя на ноль», походу их догнала и обогнала
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 20 чер, 2024 02:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 07:01
Успіх написав: Goodman написав:
"Регіон 22" розвіяв цей міфффф
+70 буде якщо безвилазно бути на нулі весь місяць.
Хоч денЬ, захочеш освіжитися - все злітає.
Нам по-іншому пояснювали це, хоч ми і не піхота(але вже деяких побратимів перевели в піхоту)
Казали, що дні просто сумуються і коли назбирається сумарно 30днів(це може бути і за 2міс і за 3) - то тоді виплатять 70к, і знову далі "збирай" 30днів "бойових"...
Але, з розповіді наших, які побували/є в піхоті, то я далі притримуюсь своєї думки, яку сформував ще 2р тому - "Краще 30тис. в тилу, ніж 100(170?)тис. на передку!"©Успіх
Як кажуть "Ловкость рук и никакого мошенничества".
Але що чекати від просторішенців..
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Додано: Чет 20 чер, 2024 07:17
zxzx777 написав:
Але що чекати від просторішенців
Я думаю/бачу, що тут у нас більше б зраділи закону про навіть "36міс і дембель"(не кажучи про 24міс), ніж прийняття закону про +70, чи навіть +170Кгрн/міс до існуючих премій!
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