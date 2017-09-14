ЛАД написав:Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
допустим есть у вас 1 млн грн. а) покупаете овгз получаете 13% чистыми - 130 тыс в год б) покупаете квартиру которую сдаете за 84 тыс в год. износ ремонта и техники 20тыс в год (очень по божески, как правило больше).
итого 84-20=64 это в 2 раза ниже доходности овгз. без учёта простоев, которые могут длиться месяцами. Комуналка на период простоя ваш чистый убыток. За зиму можно 5-6 тыс заплатить.
По моей системе учёта кейс с квартирой генерирует убыток 6,5% годовых. Другие люди считают иначе и стакан из наполовину пустого у них превращается в наполовину полный.
Есть разные ситуации. Квартира уже куплена или только планируете. Если уже куплена, то и нечего сравнивать с ОВГЗ. Ну и в общем любая инвестиция это риск. Многие покупали в своё время на стадии котлована для перепродажи по готовности или даже в конце строительства. И хорошо подняли. А кто-то вложился и получил недострой. А ОВГЗ... Когда-то и депо было выгодно. Помню времена, когда по валюте было больше 10%.
сомілітарк і хотаб тролять щодо ОВДП. Якщо взяти усереднений курс входу 39.1 за квітень-червень, то при перерахунку в долари по теперішньому курсу прибуток від"ємний
Пройдет любовь, завянут помидоры(накнонец-то)? Минархический волшебник становится кровавым диктатором по-звирячему розганяющим майданы трудящихся еще и при этом во внешней политике действующим вполне в духе Брикса? Одним из немногих позитивных следствий этой войны мог бы стать политико-экономический ликбез для дремучей массы украинских лавочников, эволюция их мировозрения. Но не знаю, не знаю.. Аргентина виключила можливість відправки озброєння в Україну
Російські безпілотники вночі 20 червня завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики. Так, було атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. «Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – зазначили у міністерстві. У ДТЕК додали, що була обстріляна одна з теплоелектростанцій компанії, поранення отримали троє енергетиків.
Російські безпілотники вночі 20 червня завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики. Так, було атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. «Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – зазначили у міністерстві. У ДТЕК додали, що була обстріляна одна з теплоелектростанцій компанії, поранення отримали троє енергетиків.
Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
Mimohod написав:Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
после триумфального визита карлика в сев.корею в стиле гитлеровских парадов, нет никаких сомнений что у него поехала крыша. Война без цели, война ради войны. Наверное ему нравится чувствовать себя императором. Вот и вся причина. Для нас это означает новые акты безумства и полная недоговороспособность.