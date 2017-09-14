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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8716871787188719>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 07:17

Не там шукають щастя/мотивацію...

  zxzx777 написав:Але що чекати від просторішенців
Я думаю/бачу, що тут у нас більше б зраділи закону про навіть "36міс і дембель"(не кажучи про 24міс), ніж прийняття закону про +70, чи навіть +170Кгрн/міс до існуючих премій!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 07:31

  Успіх написав:
  zxzx777 написав:Але що чекати від просторішенців
Я думаю/бачу, що тут у нас більше б зраділи закону про навіть "36міс і дембель"(не кажучи про 24міс), ніж прийняття закону про +70, чи навіть +170Кгрн/міс до існуючих премій!


Схоже, так звана влада або йде вабанк, або повністю як відомий персонаж (безмозгла), або робить свідому диверсію.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:01

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
допустим есть у вас 1 млн грн.
а) покупаете овгз получаете 13% чистыми - 130 тыс в год
б) покупаете квартиру которую сдаете за 84 тыс в год. износ ремонта и техники 20тыс в год (очень по божески, как правило больше).

итого 84-20=64 это в 2 раза ниже доходности овгз. без учёта простоев, которые могут длиться месяцами. Комуналка на период простоя ваш чистый убыток. За зиму можно 5-6 тыс заплатить.

По моей системе учёта кейс с квартирой генерирует убыток 6,5% годовых. Другие люди считают иначе и стакан из наполовину пустого у них превращается в наполовину полный.

Есть разные ситуации. Квартира уже куплена или только планируете. Если уже куплена, то и нечего сравнивать с ОВГЗ.
Ну и в общем любая инвестиция это риск. Многие покупали в своё время на стадии котлована для перепродажи по готовности или даже в конце строительства. И хорошо подняли. А кто-то вложился и получил недострой.
А ОВГЗ... Когда-то и депо было выгодно. Помню времена, когда по валюте было больше 10%.

сомілітарк і хотаб тролять щодо ОВДП. Якщо взяти усереднений курс входу 39.1 за квітень-червень, то при перерахунку в долари по теперішньому курсу прибуток від"ємний
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пройдет любовь, завянут помидоры(накнонец-то)?
Минархический волшебник становится кровавым диктатором по-звирячему розганяющим майданы трудящихся еще и при этом во внешней политике действующим вполне в духе Брикса?
Одним из немногих позитивных следствий этой войны мог бы стать политико-экономический ликбез для дремучей массы украинских лавочников, эволюция их мировозрения. Но не знаю, не знаю..
Аргентина виключила можливість відправки озброєння в Україну
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як можно тролити людей за ОВДП
це ж здебліьшого громадянсько-патріотичний акт, а не інвестиції
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:16

та шо ж таке (((

Російські безпілотники вночі 20 червня завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики.
Так, було атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.
«Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – зазначили у міністерстві.
У ДТЕК додали, що була обстріляна одна з теплоелектростанцій компанії, поранення отримали троє енергетиків.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:38

  fox767676 написав:та шо ж таке (((

Російські безпілотники вночі 20 червня завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики.
Так, було атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.
«Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – зазначили у міністерстві.
У ДТЕК додали, що була обстріляна одна з теплоелектростанцій компанії, поранення отримали троє енергетиків.

Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:41

  Rack написав: филипинки, зрадники и успих... :cry:


филипинки изменили дипломатический трек Президента, и после его визита на Филлипины, враждующие с Китаем, благосклонность Пекина "к оси зла" значительно возросла....
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:42

  Mimohod написав:Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
после триумфального визита карлика в сев.корею в стиле гитлеровских парадов, нет никаких сомнений что у него поехала крыша. Война без цели, война ради войны. Наверное ему нравится чувствовать себя императором. Вот и вся причина. Для нас это означает новые акты безумства и полная недоговороспособность.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:48

  fox767676 написав:Як можно тролити людей за ОВДП
це ж здебліьшого громадянсько-патріотичний акт, а не інвестиції

над "відклеюванням сітківки" можна глумитися, чому б і не ОВДП не потролити, ура-патріотизм як він є
flyman
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  #<1 ... 8716871787188719>
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