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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87168717871887198720>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 07:17

Не там шукають щастя/мотивацію...

  zxzx777 написав:Але що чекати від просторішенців
Я думаю/бачу, що тут у нас більше б зраділи закону про навіть "36міс і дембель"(не кажучи про 24міс), ніж прийняття закону про +70, чи навіть +170Кгрн/міс до існуючих премій!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 07:31

  Успіх написав:
  zxzx777 написав:Але що чекати від просторішенців
Я думаю/бачу, що тут у нас більше б зраділи закону про навіть "36міс і дембель"(не кажучи про 24міс), ніж прийняття закону про +70, чи навіть +170Кгрн/міс до існуючих премій!


Схоже, так звана влада або йде вабанк, або повністю як відомий персонаж (безмозгла), або робить свідому диверсію.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:01

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
допустим есть у вас 1 млн грн.
а) покупаете овгз получаете 13% чистыми - 130 тыс в год
б) покупаете квартиру которую сдаете за 84 тыс в год. износ ремонта и техники 20тыс в год (очень по божески, как правило больше).

итого 84-20=64 это в 2 раза ниже доходности овгз. без учёта простоев, которые могут длиться месяцами. Комуналка на период простоя ваш чистый убыток. За зиму можно 5-6 тыс заплатить.

По моей системе учёта кейс с квартирой генерирует убыток 6,5% годовых. Другие люди считают иначе и стакан из наполовину пустого у них превращается в наполовину полный.

Есть разные ситуации. Квартира уже куплена или только планируете. Если уже куплена, то и нечего сравнивать с ОВГЗ.
Ну и в общем любая инвестиция это риск. Многие покупали в своё время на стадии котлована для перепродажи по готовности или даже в конце строительства. И хорошо подняли. А кто-то вложился и получил недострой.
А ОВГЗ... Когда-то и депо было выгодно. Помню времена, когда по валюте было больше 10%.

сомілітарк і хотаб тролять щодо ОВДП. Якщо взяти усереднений курс входу 39.1 за квітень-червень, то при перерахунку в долари по теперішньому курсу прибуток від"ємний
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пройдет любовь, завянут помидоры(накнонец-то)?
Минархический волшебник становится кровавым диктатором по-звирячему розганяющим майданы трудящихся еще и при этом во внешней политике действующим вполне в духе Брикса?
Одним из немногих позитивных следствий этой войны мог бы стать политико-экономический ликбез для дремучей массы украинских лавочников, эволюция их мировозрения. Но не знаю, не знаю..
Аргентина виключила можливість відправки озброєння в Україну
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як можно тролити людей за ОВДП
це ж здебліьшого громадянсько-патріотичний акт, а не інвестиції
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:16

та шо ж таке (((

Російські безпілотники вночі 20 червня завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики.
Так, було атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.
«Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – зазначили у міністерстві.
У ДТЕК додали, що була обстріляна одна з теплоелектростанцій компанії, поранення отримали троє енергетиків.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:38

  fox767676 написав:та шо ж таке (((

Російські безпілотники вночі 20 червня завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики.
Так, було атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.
«Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – зазначили у міністерстві.
У ДТЕК додали, що була обстріляна одна з теплоелектростанцій компанії, поранення отримали троє енергетиків.

Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:41

  Rack написав: филипинки, зрадники и успих... :cry:


филипинки изменили дипломатический трек Президента, и после его визита на Филлипины, враждующие с Китаем, благосклонность Пекина "к оси зла" значительно возросла....
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 08:42

  Mimohod написав:Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
после триумфального визита карлика в сев.корею в стиле гитлеровских парадов, нет никаких сомнений что у него поехала крыша. Война без цели, война ради войны. Наверное ему нравится чувствовать себя императором. Вот и вся причина. Для нас это означает новые акты безумства и полная недоговороспособность.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 09:29

сьогодні точно без фанатизму

  detroytred написав:
  budivelnik написав:А тепер просто і по суті.

Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...
Він так сказав? я нічого не переплутав...
Звісно переплутав. Як завжди.
Я і приблизно не казав, що гроші в покупців це суто заслуга пенсів тощо.
Ти як завжди перекручуєш до дурні.
Я зміг би привести цитату, в якій ти стверджуєш що сплата в казну 288000 податків це ЗАСЛУГА покупців - але ж ти не для цього відповідав..ти просто як баба-яга яка проти, тому що сам не розумієш за що борешся....
Спробую тобі і Ладу пояснити...
1 Ви все життя МРІЯЛИ що ось ще трошки і чарівна паличка зробить вас щасливими.
Для цієї мети ви
-виконували вказівки вищестоячих ,
- стояли в колінопреклонних позах -чего ізволіте,
- вас ганали сцаними ганчірками в різних напрямках ( до речі саме тому ви нікуди й не дійшли)
І от , життя пройшло , а крім рецептів на ліки , і пенсій на рецепти -у вас нічого й не залишилось
Ні досягнень , ні задоволень...
2 Тепер порівняємо зі мною
До 1984 - такий самий комсомолець, зайнявся спортом, чогось досяг - зрозумів що серце не витягне-перекваліфікувався , хоча до молодіжки добрався
1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався
1991-1997 - самий важкий період , який можна охарактеризувати - нас .бут а ми крєпчаєм... - витяг з нього МОРЕ досвіду і СФОРМУВАЛИСЬ життєві кредо...
1997- по сьогодні - я живу в тому чи іншому варіанті при КОММУНІЗМІ...
Роблю тільки те що ВВАЖАЮ за потрібне, тільки тоді коли хочу, не вибираю дати відпочинку за рік на перед , а просто можу поїхати відпочивати в Швецію ..через 72 години після ВИНИКНЕННЯ такого бажання ( чи в Домінікану прибути через 48 годин після того як мені на роботу позвонив сусід( а туди летіти більше 12)

Так за це мені прийшлось трошки повоювати до 1997 року з ДЕРЖАВНИМИ структурами...
але як тільки Держава зрозуміла , що співпраця зі мною(або іншими носіями подібної методології) ВИГІДНІША для неї ніж спроби контролю - так все....
мене не чіпають від слова взагалі.
Так я плачу десь +5-10% від таких самих розумних , або +20-30% від слабоефективних , або +50% від відвертих злодіїв....
Але в Державі - 20000 податківців і 2 млн бізнесів
Перший 1 млн -чіпати не варто це потенційний рух до/від банкрутства, хай хоч себе забезпечать
А другий ділиться на 0,5 млн таких як я -цих також носять на руках( при чому в мене враження що 300 000 з цих 500 000 зараз на фронті і на мій погляд це дика ПОМИЛКА влади, так бездарно використовувати цей ресурс), так звані Дойні корови Священної Римської Імперії(України)
і 0,5 млн тих кого треба контролювати....
їх і контролює 52тижні*20000податківців*=2 перевірки в рік на кожного
Тому

Я в комунізмі
А от ви де?

Тепер про ваш світогляд і чому я такий противник того що підтримує наприклад дейтрой
три рази вистрілити в ногу+пах+голову бізнесу= для нього ура виконали вказівку...
Ви МРІЯЛИ жити так як я живу
При цьому
Ви твердо переконані що Я ПОВИНЕН поміняти СВОЇ правила, а не ВИ прийняти мої.
Невже ви хочете, своїми помилковими ідеями завести своїх дітей туди звідки самі не змогли вибратись?
Ви серьозно мазохісти?
на маргіналів не тягнете, букви знаєте, читати вмієте...
а аналізувати прожите-коли почнете вчитись?
причинно-наслідкові звязки коли освоїте...
budivelnik
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