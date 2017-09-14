Додано: Чет 20 чер, 2024 09:29

detroytred написав: budivelnik написав: А тепер просто і по суті.



Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...

Він так сказав? я нічого не переплутав... А тепер просто і по суті.Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...Він так сказав? я нічого не переплутав... Звісно переплутав. Як завжди.

Я і приблизно не казав, що гроші в покупців це суто заслуга пенсів тощо.

Ти як завжди перекручуєш до дурні. Звісно переплутав. Як завжди.Я і приблизно не казав, що гроші в покупців це суто заслуга пенсів тощо.Ти як завжди перекручуєш до дурні.

Я зміг би привести цитату, в якій ти стверджуєш що сплата в казну 288000 податків це ЗАСЛУГА покупців - але ж ти не для цього відповідав..ти просто як баба-яга яка проти, тому що сам не розумієш за що борешся....Спробую тобі і Ладу пояснити...1 Ви все життя МРІЯЛИ що ось ще трошки і чарівна паличка зробить вас щасливими.Для цієї мети ви-виконували вказівки вищестоячих ,- стояли в колінопреклонних позах -чего ізволіте,- вас ганали сцаними ганчірками в різних напрямках ( до речі саме тому ви нікуди й не дійшли)І от , життя пройшло , а крім рецептів на ліки , і пенсій на рецепти -у вас нічого й не залишилосьНі досягнень , ні задоволень...2 Тепер порівняємо зі мноюДо 1984 - такий самий комсомолець, зайнявся спортом, чогось досяг - зрозумів що серце не витягне-перекваліфікувався , хоча до молодіжки добрався1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався1991-1997 - самий важкий період , який можна охарактеризувати -- витяг з нього МОРЕ досвіду і СФОРМУВАЛИСЬ життєві кредо...1997- по сьогодні - я живу в тому чи іншому варіанті при КОММУНІЗМІ...Роблю тільки те що ВВАЖАЮ за потрібне, тільки тоді коли хочу, не вибираю дати відпочинку за рік на перед , а просто можу поїхати відпочивати в Швецію ..через 72 години після ВИНИКНЕННЯ такого бажання ( чи в Домінікану прибути через 48 годин після того як мені на роботу позвонив сусід( а туди летіти більше 12)Так за це мені прийшлось трошки повоювати до 1997 року з ДЕРЖАВНИМИ структурами...але як тільки Держава зрозуміла , що співпраця зі мною(або іншими носіями подібної методології) ВИГІДНІША для неї ніж спроби контролю - так все....мене не чіпають від слова взагалі.Так я плачу десь +5-10% від таких самих розумних , або +20-30% від слабоефективних , або +50% від відвертих злодіїв....Але в Державі - 20000 податківців і 2 млн бізнесівПерший 1 млн -чіпати не варто це потенційний рух до/від банкрутства, хай хоч себе забезпечатьА другий ділиться на 0,5 млн таких як я -цих також носять на руках( при чому в мене враження що 300 000 з цих 500 000 зараз на фронті і на мій погляд це дика ПОМИЛКА влади, так бездарно використовувати цей ресурс), так звані Дойні корови Священної Римської Імперії(України)і 0,5 млн тих кого треба контролювати....їх і контролює 52тижні*20000податківців*=2 перевірки в рік на кожногоТомуЯ в комунізміА от ви де?Тепер про ваш світогляд і чому я такий противник того що підтримує наприклад дейтройВи МРІЯЛИ жити так як я живуПри цьомуВи твердо переконані що Я ПОВИНЕН поміняти СВОЇ правила, а не ВИ прийняти мої.Невже ви хочете, своїми помилковими ідеями завести своїх дітей туди звідки самі не змогли вибратись?Ви серьозно мазохісти?на маргіналів не тягнете, букви знаєте, читати вмієте...а аналізувати прожите-коли почнете вчитись?причинно-наслідкові звязки коли освоїте...