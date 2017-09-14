Я думаю/бачу, що тут у нас більше б зраділи закону про навіть "36міс і дембель"(не кажучи про 24міс), ніж прийняття закону про +70, чи навіть +170Кгрн/міс до існуючих премій!
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Додано: Чет 20 чер, 2024 07:17
Не там шукають щастя/мотивацію...
Додано: Чет 20 чер, 2024 07:31
Схоже, так звана влада або йде вабанк, або повністю як відомий персонаж (безмозгла), або робить свідому диверсію.
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:01
сомілітарк і хотаб тролять щодо ОВДП. Якщо взяти усереднений курс входу 39.1 за квітень-червень, то при перерахунку в долари по теперішньому курсу прибуток від"ємний
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пройдет любовь, завянут помидоры(накнонец-то)?
Минархический волшебник становится кровавым диктатором по-звирячему розганяющим майданы трудящихся еще и при этом во внешней политике действующим вполне в духе Брикса?
Одним из немногих позитивных следствий этой войны мог бы стать политико-экономический ликбез для дремучей массы украинских лавочников, эволюция их мировозрения. Но не знаю, не знаю..
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як можно тролити людей за ОВДП
це ж здебліьшого громадянсько-патріотичний акт, а не інвестиції
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:16
та шо ж таке (((
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:38
Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:41
Додано: Чет 20 чер, 2024 08:42
после триумфального визита карлика в сев.корею в стиле гитлеровских парадов, нет никаких сомнений что у него поехала крыша. Война без цели, война ради войны. Наверное ему нравится чувствовать себя императором. Вот и вся причина. Для нас это означает новые акты безумства и полная недоговороспособность.
Додано: Чет 20 чер, 2024 09:29
сьогодні точно без фанатизму
Я зміг би привести цитату, в якій ти стверджуєш що сплата в казну 288000 податків це ЗАСЛУГА покупців - але ж ти не для цього відповідав..ти просто як баба-яга яка проти, тому що сам не розумієш за що борешся....
Спробую тобі і Ладу пояснити...
1 Ви все життя МРІЯЛИ що ось ще трошки і чарівна паличка зробить вас щасливими.
Для цієї мети ви
-виконували вказівки вищестоячих ,
- стояли в колінопреклонних позах -чего ізволіте,
- вас ганали сцаними ганчірками в різних напрямках ( до речі саме тому ви нікуди й не дійшли)
І от , життя пройшло , а крім рецептів на ліки , і пенсій на рецепти -у вас нічого й не залишилось
Ні досягнень , ні задоволень...
2 Тепер порівняємо зі мною
До 1984 - такий самий комсомолець, зайнявся спортом, чогось досяг - зрозумів що серце не витягне-перекваліфікувався , хоча до молодіжки добрався
1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався
1991-1997 - самий важкий період , який можна охарактеризувати - нас .бут а ми крєпчаєм... - витяг з нього МОРЕ досвіду і СФОРМУВАЛИСЬ життєві кредо...
1997- по сьогодні - я живу в тому чи іншому варіанті при КОММУНІЗМІ...
Роблю тільки те що ВВАЖАЮ за потрібне, тільки тоді коли хочу, не вибираю дати відпочинку за рік на перед , а просто можу поїхати відпочивати в Швецію ..через 72 години після ВИНИКНЕННЯ такого бажання ( чи в Домінікану прибути через 48 годин після того як мені на роботу позвонив сусід( а туди летіти більше 12)
Так за це мені прийшлось трошки повоювати до 1997 року з ДЕРЖАВНИМИ структурами...
але як тільки Держава зрозуміла , що співпраця зі мною(або іншими носіями подібної методології) ВИГІДНІША для неї ніж спроби контролю - так все....
мене не чіпають від слова взагалі.
Так я плачу десь +5-10% від таких самих розумних , або +20-30% від слабоефективних , або +50% від відвертих злодіїв....
Але в Державі - 20000 податківців і 2 млн бізнесів
Перший 1 млн -чіпати не варто це потенційний рух до/від банкрутства, хай хоч себе забезпечать
А другий ділиться на 0,5 млн таких як я -цих також носять на руках( при чому в мене враження що 300 000 з цих 500 000 зараз на фронті і на мій погляд це дика ПОМИЛКА влади, так бездарно використовувати цей ресурс), так звані Дойні корови Священної Римської Імперії(України)
і 0,5 млн тих кого треба контролювати....
їх і контролює 52тижні*20000податківців*=2 перевірки в рік на кожного
Тому
Я в комунізмі
А от ви де?
Тепер про ваш світогляд і чому я такий противник того що підтримує наприклад дейтрой
три рази вистрілити в ногу+пах+голову бізнесу= для нього ура виконали вказівку...
Ви МРІЯЛИ жити так як я живу
При цьому
Ви твердо переконані що Я ПОВИНЕН поміняти СВОЇ правила, а не ВИ прийняти мої.
Невже ви хочете, своїми помилковими ідеями завести своїх дітей туди звідки самі не змогли вибратись?
Ви серьозно мазохісти?
на маргіналів не тягнете, букви знаєте, читати вмієте...
а аналізувати прожите-коли почнете вчитись?
причинно-наслідкові звязки коли освоїте...
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