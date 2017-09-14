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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 чер, 2024 09:42
budivelnik написав:
................
1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався
..............
Попытки комментировать мою жизнь и взгляды комментировать не буду. Не вижу смысла.
Но вот врать не надо. Ушли вы из армии просто потому, что ГСВГ ликвидировали - Союз вывел войска из Германии. Бюджетная сиська усохла. Служба в Союзе это вам не Германия.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 09:44
ЛАД написав:
Для меня учётка это сферический конь в вакууме. Никогда на неё не ориентировался.
ок учётная ставка сферический конь, а инфляция? если всё дорожает, а аренда приносит довоенный доход в гривне это прибыль или убыток? хочу понять вашу логику.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 09:52
ЛАД написав: budivelnik написав:
................
1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався..............
Попытки комментировать мою жизнь и взгляды комментировать не буду. Не вижу смысла.
Но вот врать не надо. Ушли вы из армии просто потому, что ГСВГ ликвидировали - Союз вывел войска из Германии. Бюджетная сиська усохла. Служба в Союзе это вам не Германия.
Брехня ( знову свої негаразди пробуєте пришити іншим, так це не працює, в своєму винуваті ви
)
Я пішов з ГСВГ в Чечню..і служив там в м Шалі до розвалу СРСР в 1991 році, а війська з ГСВГ вивели в 1994 році...
Тому ще раз
Ваша проблема в тому , що ви НЕ ЗМОГЛИ жити ВІЛЬНО
Я ЗМІГ
Так я за це ЗАПЛАТИВ, самостійно прийнявши рішення БУТИ ВИГІДНИМ для Держави настільки - щоб вона мене навіть не думала до чогось примушувати..і менеі це вдалось
ПС
А якщо розповім як дійшов до цієї філософської думки-ви ризикуєте впасти з стільця...
Був в мене в роті солдат , прізвище Осадчий, кличка Хачик...
Я прапорщик був затятий, в мене сержанти пищали , а Хачик робив
ВСЕ ЩО ХОТІВ
і коли я приходив в роту на підьом, то першим питанням до чергового
а - коли ліг спати Хачик
б - звідки вийшов перед тим як піти
Мені доповідали і я ВІДРАЗУ туди летів, бо там дупа, яку Хачик самостійно тим чи іншим макаром стабілізував...
Я подумав
Якщо в мене солдат може робити тільки те що хоче і я йому ДИКО вдячний
То чому я не можу свої 50 років в Україні прожити так ,як Хачик свої 2 під моїм керівництвом..
Тому вчіться витягувати добре- з малого.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 20 чер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 09:53
M-Audio написав: ЛАД написав:
С периодом полураспада вы несколько увлеклись. В действительности немного больше. Для урана-235 он составляет 7,04(1)⋅10(в 8 степени) лет. Для плутония-239 - 24 100 лет. Дальнейшее можно даже не обсуждать.
Что-то сильно категорично с одной стороны. Да, ни уран, ни плутоний не распадается в обозримые сроки настолько, чтобы это заметно повлияло на массу. Проблема в том, что в процессе распада в этом куске металла возникают другие элементы, то есть падает чистота, а это критично. Через 30 лет оно может уже вообще не взорваться с этими вкраплениями. Поэтому ядерные заряды периодически нужно проганять через обогащение и заново пересобирать.
Не буду спорить, не специалист, ядерными зарядами никогда не занимался. Но сомневаюсь, что при таких периодах полураспада чистота заметно падает.
Возможно, в этом ошибаюсь, но достаточно тех бомб и боеголовок, которые были сделаны в Союзе.
Это как раз 100%, потому что именно производство оружейного урана и плутония давно прекращено. Его достаточно в мире.
"Возможно, в этом ошибаюсь" я писал о том, "что "Боря-царь продал всё и всех".Барабашов
презирать врага можно, а вот недооценивать категорически не рекомендуется.
А автомобили никогда не были сильной стороной в Союзе, не стали и в РФ.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:06
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
................
1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався..............
Попытки комментировать мою жизнь и взгляды комментировать не буду. Не вижу смысла.
Но вот врать не надо. Ушли вы из армии просто потому, что ГСВГ ликвидировали - Союз вывел войска из Германии. Бюджетная сиська усохла. Служба в Союзе это вам не Германия.
Брехня ( знову свої негаразди пробуєте пришити іншим, так це не працює, в своєму винуваті ви
)
Я пішов з ГСВГ в Чечню..і служив там в м Шалі до розвалу СРСР в 1991 році, а війська з ГСВГ вивели в 1994 році...
..........
Брехня.
В 1994 вывод войск из Германии закончили, а начали то ли в 1990, то ли в 1991. Вам, видимо, не повезло, вывели в первых рядах. А служба в Чечне это, конечно, не Германия. И не вы "пішов з ГСВГ в Чечню", а вас перевели. Возможен, конечно, вариант, что перевели не всю часть, а конкретно вас - в ГСВГ не давали служить бесконечно, была ротация. Сути это не меняет - бюджетная сиська усохла и в Чечне вы служить не захотели.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 20 чер, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:11
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
А тепер просто і по суті.
Уявіть що дейтройт правий, і у приклад в 400000 тютюнових вважає що вся сума крім тієї що заробили виробники+ларьчники+банкіри -це ваша заслуга...
Він так сказав? я нічого не переплутав...
Звісно переплутав. Як завжди.
Я і приблизно не казав, що гроші в покупців це суто заслуга пенсів тощо.
Ти як завжди перекручуєш до дурні.
Я зміг би привести цитату, в якій ти стверджуєш що сплата в казну 288000 податків це ЗАСЛУГА покупців - але ж ти не для цього відповідав..ти просто як баба-яга яка проти, тому що сам не розумієш за що борешся....
Спробую тобі і Ладу пояснити...
Звісно міг би, але не привів.
Бо там нема і близько, що Детройт вважає покупцями лише пенсів тощо.
Там Детройт задав питання: звідки покупці беруть гроші?
Замість відповіді цілий день чергові єралашики...
А питання було до того, що в отих 280 тис. в бюджет твоїх мізер... як лише продавця, а гроші в покупців створені на інших виробництвах -- де створюють значні величини доданої вартості.
Тобто макнув тебе в роль, значення інших виробників...
Твої пісні про *чего ізволітє*, оцінки та розсусолювання про Детройта, його життя --- банальні хворі хфантазії не варті уваги, якими ти намагаєшся підсилити або в овсі замінити аргументи в дискусії.
Спробуй будувати не на співах)))
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:14
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Для меня учётка это сферический конь в вакууме. Никогда на неё не ориентировался.
ок учётная ставка сферический конь, а инфляция? если всё дорожает, а аренда приносит довоенный доход в гривне это прибыль или убыток? хочу понять вашу логику.
Я, вроде, объяснил, что я считаю прибылью:
Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
Это текущая прибыль. Можно/нужно учитывать тенденции рынка жилья - рост/падение цен на квартиры.
Инфляция обычно мало влияет на прибыльность - цена аренды тоже растёт. Но даже если нет, то это уменьшение прибыли, а не убыток.
Сегодняшняя ситуация - война - это форс-мажор.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:18
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Попытки комментировать мою жизнь и взгляды комментировать не буду. Не вижу смысла.
Но вот врать не надо. Ушли вы из армии просто потому, что ГСВГ ликвидировали - Союз вывел войска из Германии. Бюджетная сиська усохла. Служба в Союзе это вам не Германия.
Брехня ( знову свої негаразди пробуєте пришити іншим, так це не працює, в своєму винуваті ви
)
Я пішов з ГСВГ в Чечню..і служив там в м Шалі до розвалу СРСР в 1991 році, а війська з ГСВГ вивели в 1994 році...
..........
Брехня.
А 1994 вывод войск из Германии закончили, а начали то ли в 1990, то ли в 1991. Вам, видимо, не повезло, вывели в первых рядах. А служба в Чечне это, конечно, не Германия. И не вы "пішов з ГСВГ в Чечню", а вас перевели. Возможен, конечно, вариант, что перевели не всю часть, а конкретно вас - в ГСВГ не давали служить бесконечно, была ротация. Сути это не меняет - бюджетная сиська усохла и в Чечне вы служить не захотели.
Там вивели усю частину.
В Будівельника закінчився контракт.
Він швиденько і чухнув.
Отже чого простіше -- одразу вказав би, що після гсвг ще служив стіко-то років.
Але мовчить)) і наголошує на загальному.
А по факту скоріше за все буде, що з Чесні він лише звільнявся. Навіть може паралельно з виводом.
5 років прапорів в гсвг. При чому свідомо залишився, свідомо -- бо після строкової служби. Свідомо пішов у військові.
А от служити далі вже в ЗСУ - дзуські.
Хоча може і два роки служив в Шалі.
82-84 срочка, потім контракт прапорщика.
Але трошки не сходиться))
Бо контракт 5 років, закінчитися повинен був у 89-му.
Взагалі -- може сам пояснить.
Хоча яка різниця-то? До закінчення контракту служив в СА, куди пішов добровільно і головне - свідомо, післясрочки, а в ЗСУ не схотів...
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 20 чер, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:21
ЛАД написав:
Инфляция обычно мало влияет на прибыльность - цена аренды тоже растёт. Но даже если нет, то это уменьшение прибыли, а не убыток.
Сегодняшняя ситуация - война - это форс-мажор.
прикольный форс мажор избирательный (только для аренды), эпицентр и заправки удвоили цены, э.энергия подорожала в 3 раза, аренда стоит на месте, но минуса (убытка) вы не видите...
а такой кейс много лет работаете вы условным слесарем за 8тыс, за это время всем в вашей организации подняли зарплаты в 2-3 раза а вам нет. Как вы оцените эту ситуацию? неужели не будете считать недополученные деньги работой в минус?
Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
приходите вы к начальству с претензией, всем подняли оклады, а вам нет. А оно вам отвечает на комуналку, необходимые ремонты и еду хватает? в чём проблема - вы в прибыли, идите работайте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 20 чер, 2024 10:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:23
vitaliiangel написав: Mimohod написав:
Ситуація плавно з "це моя корова..." перешла в площину "так не достанься ты никому".
после триумфального визита карлика в сев.корею в стиле гитлеровских парадов, нет никаких сомнений что у него поехала крыша. Война без цели, война ради войны. Наверное ему нравится чувствовать себя императором. Вот и вся причина. Для нас это означает новые акты безумства и полная недоговороспособность.
Когда Китай давал рф разрешение на захват Украины, главной целью ставилось показать Западу его слабость.
Украину в расчет не брали, что спутало весь расклад.
Запад таки слаб, тут китайцы и росиянцы не ошиблись.
хуйло подневольный, что скажут то и делает.
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