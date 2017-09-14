Додано: Чет 20 чер, 2024 09:52

ЛАД написав: budivelnik написав: ................

1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався.............. ................1985-1990 - такий самий військовий, зрозумів що в системі я начальник-ти дурак.. мало здорового глузду - того знову перекваліфікувався.............. Попытки комментировать мою жизнь и взгляды комментировать не буду. Не вижу смысла.

Но вот врать не надо. Ушли вы из армии просто потому, что ГСВГ ликвидировали - Союз вывел войска из Германии. Бюджетная сиська усохла. Служба в Союзе это вам не Германия. Попытки комментировать мою жизнь и взгляды комментировать не буду. Не вижу смысла.Но вот врать не надо. Ушли вы из армии просто потому, что ГСВГ ликвидировали - Союз вывел войска из Германии. Бюджетная сиська усохла. Служба в Союзе это вам не Германия.

Брехня ( знову свої негаразди пробуєте пришити іншим, так це не працює, в своєму винуваті ви)Я пішов з ГСВГ в Чечню..і служив там в м Шалі до розвалу СРСР в 1991 році, а війська з ГСВГ вивели в 1994 році...Тому ще разВаша проблема в тому , що ви НЕ ЗМОГЛИ жити ВІЛЬНОЯ ЗМІГТак я за це ЗАПЛАТИВ, самостійно прийнявши рішення БУТИ ВИГІДНИМ для Держави настільки - щоб вона мене навіть не думала до чогось примушувати..і менеі це вдалосьПСА якщо розповім як дійшов до цієї філософської думки-ви ризикуєте впасти з стільця...Був в мене в роті солдат , прізвище Осадчий, кличка Хачик...Я прапорщик був затятий, в мене сержанти пищали , а Хачик робивВСЕ ЩО ХОТІВі коли я приходив в роту на підьом, то першим питанням до черговогоа - коли ліг спати Хачикб - звідки вийшов перед тим як пітиМені доповідали і я ВІДРАЗУ туди летів, бо там дупа, яку Хачик самостійно тим чи іншим макаром стабілізував...Я подумавЯкщо в мене солдат може робити тільки те що хоче і я йому ДИКО вдячнийТо чому я не можу свої 50 років в Україні прожити так ,як Хачик свої 2 під моїм керівництвом..Тому вчіться витягувати добре- з малого.