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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:28
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Инфляция обычно мало влияет на прибыльность - цена аренды тоже растёт. Но даже если нет, то это уменьшение прибыли, а не убыток.
Сегодняшняя ситуация - война - это форс-мажор.
прикольный форс мажор избирательный (только для аренды), эпицентр и заправки удвоили цены, э.энергия подорожала в 3 раза, аренда стоит на месте, но минуса (убытка) вы не видите...
а такой кейс много лет работаете вы условным слесарем за 8тыс, за это время всем в вашей организации подняли зарплаты в 2-3 раза а вам нет. Как вы оцените эту ситуацию? неужели не будете считать недополученные деньги работой в минус?
Вы предлагаете фантастические варианты. Такое может быть только если слесарь конченый алкоголик и пусть скажет спасибо, что вообще не выгнали.
Но если говорить сильно абстрактно, то это не работа в минус. Возможно
, этот слесарь мог бы
заработать больше, но это не убыток, а недополученная прибыль.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:33
ЛАД написав:
Возможно, этот слесарь мог бы заработать больше, но это не убыток, а недополученная прибыль.
немного продвинулись. Теперь берём пиццерию которая работает в ноль (или небольшой минус), но это тоже не убыток, а недополученная прибыль. Верно?
ЛАД написав:
Вы предлагаете фантастические варианты. Такое может быть только если слесарь конченый алкоголик и пусть скажет спасибо, что вообще не выгнали.
я работал вместе с таким слесарем. Ему было за 60 и работодатель пользовался этой ситуацией, что другую работу он себе уже не найдёт. Этот слесарь неоднократно мне и другим жаловался что его з/п ниже зарплаты любого сотрудника и ниже рыночной. Кстати не алкоголик.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:42
vitaliiangel написав:
......немного продвинулись. Теперь берём пиццерию которая работает в ноль (или небольшой минус), но это не тоже убыток а недополученная прибыль. Верно?
Верно.
Но пиццерия должна иметь не 0, а хоть какую-то прибыль, чтобы хватало на жизнь хозяину.
Иначе смысла нет, жить ему на что-то надо.
Или у него есть какие-то другие доходы, а пиццерию он держит из любви к искусству. В таком случае может работать даже в минус.
я работал вместе с таким слесарем. Ему было за 60 и работодатель пользовался этой ситуацией, что другую работу он себе уже не найдёт. Этот слесарь неоднократно мне и другим жаловался что его з/п ниже зарплаты любого сотрудника и ниже рыночной. Кстати не алкоголик.
Тоже реальная ситуация.
Так бывает не только со слесарями. но и с инженерами. И что?
Он всё равно имеет доход, которого не имел бы, если бы ушёл. Это не убыток.
Не пойму, мы говорим об элементарных вещах, кот. не вызывают никаких вопросов.
Вы меня троллите или просто поговорить?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 20 чер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:44
ЛАД написав:
Верно.
Но пиццерия должна иметь не 0, а хоть какую-то прибыль, чтобы хватало на жизнь хозяину.
Иначе смысла нет жить ему на что-то надо.
нет, бизнес считает прибыли не из норматива "жить на что-то надо". Допустим собственник и без пиццерии богатый человек и жить ему есть на что. Как тогда считать?
ЛАД написав:
Не пойму, мы говорим об элементарных вещах, кот. не вызывают никаких вопросов.
Вы меня троллите или просто поговорить?
для вас не существует норматива прибыли. Открыли вы бизнес, вложили миллион, за год получили 100грн, бизнес прибыльный?
я вам мягко намекнул где смотреть норматив - учётная ставка НБУ. Если бизнес генерирует меньше он убыточный. Назовите эти убытки "недополученной прибылью", если вам удобно. Старый жигуль можно назвать "немерседес", это ничего не меняет.
ЛАД написав:
Или он держит магазин исключительно в целях благотворительности? Простите, в такие сказки не верю. Если у него не будет прибыли, он закроется.
Так же есть ряд ситуаций когда бизнес работает в минус, в надежде когда то выйти в плюс. Потому что остановить работу или продать/закрыть такой бизнес сгенерирует ещё больший минус.. Слесарь из кейса выше вынужден "недополучать прибыль" потому что увольнение обернется ему гораздо большим убытком.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 20 чер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 11:00
vitaliiangel написав:
.........
для вас не существует норматива прибыли. Открыли вы бизнес, вложили миллион, за год получили 100грн, бизнес прибыльный?
я вам мягко намекнул где смотреть норматив - учётная ставка НБУ. Если бизнес генерирует меньше он убыточный. Назовите эти убытки "недополученной прибылью", если вам удобно.
Простите, терминологические споры вести не собираюсь.
Вы можете называть как угодно, но есть общепринятые определения прибыли и убытка.
Так же есть ряд ситуаций когда бизнес работает в минус, в надежде когда то выйти в плюс. Потому что остановить работу или продать такой бизнес сгенерирует ещё больший минус.
ЛАД написав:
Или он держит магазин исключительно в целях благотворительности? Простите, в такие сказки не верю. Если у него не будет прибыли, он закроется.
не благотворительность и не закрывается, чтобы не сгенерировать ещё больший убыток.
Такого не бывает. Разве что он рассчитывает на прибыль в будущем. Тогда только один вопрос - хватит ли у него капитала дожить до этого будущего.
Ещё раз.
Вы меня троллите или просто поговорить?
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Додано: Чет 20 чер, 2024 11:05
ЛАД написав:
Вы меня троллите или просто поговорить?
я вам хочу показать что вы не такой умный, каким здесь себя позиционируете. Путаетесь в элементарных вещах. Норму прибыли отпределяете как хватает его хозяину денег на жизнь или нет. Допустим Ахметову хватает, думаете его бизнесы работают в ноль?
ЛАД написав:
Такого не бывает. Разве что он рассчитывает на прибыль в будущем.
так бывает или не бывает? любой новый бизнес со старта работает в ноль или в минус, чтобы когда-то получить прибыль. Я вам уже объяснял почему, потому что до его открытия покупатели где то покупали эти товары/услуги и необходимо время на их привлечение.
ЛАД написав:
Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет
Купили вы маршрут и что что с 1го дня он рентабельный? один перевозчик поездит месяц и бросит, а другой несколько лет будет работать в ноль, в надежде что когда нибудь появится плюс.
Это же и детроиду, который считает если какой-то бизнес закроется, тут же откроется аналогичный. Не получив за 2 года прибыли, перевозчик закроется и тут же прибегут другие. В жирные ниши да (они давно заняты "правильными" людьми) а в ниши где вместо прибыли можно получить убыток - не факт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 20 чер, 2024 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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